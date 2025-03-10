株式会社robot home

株式会社robot home（本社：東京都中央区／代表取締役CEO：古木大咲／証券コード：1435、以下当社）は、元内閣府地方創生推進事務局審議官の長谷川周夫氏が当社顧問に就任したことをお知らせいたします。

■長谷川周夫氏 略歴

1987年東京大学法学部卒業後、建設省入省。国土交通省国土政策局総合計画課長、住宅局総務課長、中部地方整備局副局長、内閣府地方創生推進事務局審議官などを歴任。国土交通省を退官後（一財）建設業振興基金理事を経て2023年11月に専務理事に就任。

■顧問就任について

長谷川氏は建設省に入省以来、国土政策、不動産政策、道路政策等の分野に携わり、さらに、愛媛県警察本部警務部長や首都高速道路（株）経営企画部長を務めるなど、幅広い分野にて活躍されてきました。当社は長谷川氏の持つ豊富な経験と見識に基づく助言を活かし、当社の経営基盤の強化並びに事業推進を目指してまいります。

株式会社robot home 概要

【 設 立 】2006年1月23日

【 資本金等 】74億7000万円(資本剰余金を含む)

【 代表取締役CEO 】古木 大咲

【 本 社 】〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 9階

【 主な事業内容 】AI・IoT事業/robot home事業

【 主な子会社 】株式会社rh labo/株式会社rh investment /株式会社rh maintenance

株式会社rh warranty/株式会社アイ・ディー・シー

株式会社Next Relation/Robot Home Reinsurance Inc.

【 ウェブサイト 】https://corp.robothome.jp