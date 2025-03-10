ミュージカル『刀剣乱舞』 ～坂龍飛騰～DMM TVでライブ配信の予約販売スタート！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO：亀山敬司 以下「DMM」）はミュージカル『刀剣乱舞』 ～坂龍飛騰～の【東京公演初日】2025年3月23日(日)18:00公演、2025年5月11日(日)12:30公演、【大千秋楽】2025年5月11日(日)18:00公演を「DMM TV」にてライブ配信いたします。本日3月10日(月)よりDMM TV特設サイトにて、ライブ配信の予約販売を開始いたしました。ライブ配信は公演終了後も楽しめる見逃し配信付きです。

ライブ配信概要

■配信公演

・【東京公演初日】2025年3月23日(日)18:00公演

・2025年5月11日(日)12:30公演

・【大千秋楽】2025年5月11日(日)18:00公演

＜販売期間＞

・【東京公演初日】2025年3月23日(日)18:00公演

2025年3月10日(月)13:00～3月27日(木)18:00まで

・2025年5月11日(日)12:30公演／【大千秋楽】2025年5月11日(日)18:00公演

2025年3月10日(月)13:00～5月15日(木)18:00まで

＜販売価格＞

各公演：3,800円(税込)

＜ライブ配信時間＞

各公演開始1時間前～ライブ配信終了まで(予定)



＜見逃し配信期間＞

・【東京公演初日】2025年3月23日(日)18:00公演

2025年3月24日(月)18:00～3月27日(木)23:59まで

・2025年5月11日(日)12:30公演／【大千秋楽】2025年5月11日(日)18:00公演

2025年5月12日(月)18:00～5月15日(木)23:59まで

＜視聴方法＞

１.DMM.com無料アカウントへ登録し、ログイン

※DMMプレミアム会員でなくても視聴可能です。

２.下記ライブ配信販売ページより購入

３.「DMM TV」（ブラウザ版 / アプリ）にて視聴

＜ライブ配信販売ページ＞

https://pictures.dmm.com/lp/toukenranbu-goods/

■ご注意

※公演開始1時間前からライブ配信視聴ページに入場可能となります。

※ライブ配信終了後は見逃し配信のみの視聴になります。配信スケジュールをご確認いただきご購入の際はご注意ください。

※見逃し配信とは、ライブ配信の映像を後日期間限定で何度でも視聴出来るサービスです。

※見逃し配信について、諸事情により下記対応が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

・ライブ配信と一部内容が異なる場合があります。

・配信開始時間に遅れが発生した場合は準備でき次第配信開始となります。

※詳しい視聴デバイスに関してはサービスサイトをご覧ください。

■作品概要

今作の公演タイトルは、ミュージカル『刀剣乱舞』 ～坂龍飛騰(ばんりょうひとう)～。

出陣する刀剣男士は、陸奥守吉行、肥前忠広、そして本作より新たに登場する、南海太郎朝尊、笹貫、後家兼光、大慶直胤。

刀剣男士たちが紡ぐ新たな物語に、是非ご期待ください！

■キャスト

陸奥守吉行役：田村 心

肥前忠広役：石川凌雅

南海太郎朝尊役：塩田一期

笹貫：福澤侑

後家兼光役：佐奈宏紀

大慶直胤役：大友至恩

坂本龍馬役：上山竜治

西郷隆盛役：松本亮

久坂玄瑞役：鈴木利典

岡田以蔵役：兼松若人

勝 麟太郎役：日野陽仁

岩崎大輔

大野涼太

村中一輝

杉山諒二

花見卓也

佐藤一輝

齋藤 駿

島田和哉

白濱孝次

塚田知紀

寒川祥吾

千葉恵佑

兵藤結也

松原海児

千大 佑

河島樹来

田中蘭丸

末高伊織

森本拓也

茶谷優太

二宮礼夢

南舘優雄斗

■スタッフ

原案：「刀剣乱舞ONLINE」より (DMM GAMES/NITRO PLUS)

演出：茅野イサム

脚本・作詞：浅井さやか

音楽監督：YOSHIZUMI

振付・ステージング：本山新之助 TETSUHARU 桜木涼介

▼ミュージカル『刀剣乱舞』 シリーズ作品好評配信中！

https://www.dmm.com/digital/cinema/musical_toukenranbu/

▼ミュージカル『刀剣乱舞』公式サイト

https://musical-toukenranbu.jp/

■DMM TVとは

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に加入することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は2年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,000作品、エンタメを含む19万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信されている新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間： 2023年12月1日～2023年12月22日、2024年12月1日～12月20日

調査委託先：(株)コミュニケーション科学研究所

調査手法：デスクリサーチ

※4 2025年1月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

【「DMM TV」公式SNS】

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公式X（アニメ）：https://X.com/DMMTV_ANIME_PR

公式X（2.5次元・舞台）：https://X.com/DMMTV_BUTAI_PR

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■合同会社DMM.comについて

会員数4,507万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2024年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/