【ATEN】放送業界の新たな可能性を切り拓く ～ATENのKVM over IPソリューションがロンドンで最先端のバーチャルコンテンツ制作を支援～

ATENジャパン株式会社

2025年3月10日 台湾・台北発 ー KVMおよびAV/IT接続・管理ソリューションのリーディングプロバイダーであるATEN Internationalは、ロンドンにある最先端のバーチャルプロダクションのパフォーマンスキャプチャスタジオ「Target3D」で、同社のKVM over IPソリューションが導入されたことを発表しました。

ATENのKVM over IPソリューションは、マルチビュー機能を活用したリアルタイムのバーチャルメディア制作とモーショントラッキングを可能にし、ライブアクションとVFX(視覚効果)をシームレスに統合したマルチタスク型のワークフローを実現。放送業界のプロダクション業務の柔軟性と効率を飛躍的に向上させます。今回のソリューションは、Target3Dでの大規模なゲームタイトルやミュージックビデオ、広告などの臨場感あふれるコンテンツのリアルタイムでの制作をサポートします。マルチビュー機能と一元的なサーバー管理により、ディレクターとオペレーター、出演者との円滑な連携をうながし、最新鋭のバーチャルプロダクション環境を実現しています。

Target3Dでは、バーチャルプロダクションの要であるレンダーノードの接続に、ATEN「KE8952(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/kvm%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/ke8952t/)」4K HDMI シングルディスプレイ KVM over IPエクステンダー(PoE対応)を採用。また、「CM1284(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/24%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81(%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E5%90%91%E3%81%91)/cm1284/)」4ポートUSB 4K HDMIマルチビューKVMP(TM)スイッチも導入し、リアルタイムで4画面の監視とスムーズな画面切り替えを実現。複数の映像ソースを直感的に管理できる環境を構築しています。

Target3Dのバーチャルプロダクション部門のモーションキャプチャ・エンジニアであるWill Jones氏は、次のようにコメントしています。

「KVM over IPを活用したレンダーノード接続のための中央ハブを構築しました。ATENのKE8952(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/kvm%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/ke8952t/)の受・送信機を活用し、コンピュータ端末やメディアサーバーを1Gbps対応のレイヤー2+スイッチで制御しています。すべてのマシンをネットワーク経由でアクセス可能にしました。これにより、スタジオ内のどこからでもパッチベイを通じて各コンピュータ端末のノードに自在にアクセスできる仕組みを構築しています。」

また、ATEN InternationalのシニアバイスプレジデントであるNicholas Lin氏は、次のように述べています。

「最先端のバーチャルプロダクションに挑戦するTarget3D様に、ATENのKVM over IPソリューションをご採用いただき、大変光栄です。当社のソリューションは、マルチタスク型のワークフローを効率化し、マルチディスプレイによるプロダクションモニタリングやLEDビデオウォールにも柔軟に対応しています。また4Kデュアルディスプレイ対応による高い操作性と、多様なサーバー管理機能を提供します。ATENはこれからも、放送・メディア制作の現場に必要とされる柔軟で革新的なソリューションを提供し、創造的なプロ集団に求められるニーズに応えてまいります。」

放送業界向け ATEN KVM over IPソリューションについて

ATENのKVM over IPソリューションは、放送局が求める高い信頼性と即応性を兼ね備え、KVM over IPエクステンダー(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/kvm%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/ke8952t/)とKVM over IPマトリックスマネージャー(CCKM)(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/kvm%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2/cckm/)を組み合わせることで、安全かつ確実なマルチメディアチャンネルの構築を実現。デジタルコンテンツへのシームレスなアクセス・監視・制御を可能にします。複数の映像ソースを一元管理し、スムーズな切替操作やカスタマイズ可能なビデオウォール構築にも対応し、放送業務全般の最適化を支援します。

【主な特長】

簡単なOver-IP拡張

ライブ・プロダクションのコントロールルームや屋外中継現場など、ミッションクリティカルな放送環境において、物理的距離の制約を克服。柔軟で即応性の高いKVMソリューションを提供します。

作業環境の視覚化

包括的なライブ・フィードの監視により、オンエアの管理を強化。ポストプロダクションにおいては、高精細映像を駆使したクリエイティブな作業環境を実現し、制作効率を向上させます。

5Kの高画質映像

ライブ放送から編集まで、シャープで高精細な映像を安定的に伝送。放送品質の向上に貢献します。

集中管理

システム全体を一元管理することで、リアルタイムでデータを把握し、課題や潜在的なボトルネックを迅速に解消。放送業務全体の効率化を図ります。

超高速のスイッチング

サーバー間の切替時間はわずか0.3秒未満。チラつきや解像度の不整合をなくし、ライブ放送に不可欠なスムーズな映像切替を実現します。

ATENでのTarget3Dの導入事例の詳細は、以下をご覧ください。(英文)

https://www.aten.com/gb/en/target3dcasestudy/?utm_source=Press_Release&utm_medium=PR&utm_campaign=success_story(https://www.aten.com/gb/en/target3dcasestudy/?utm_source=Press_Release&utm_medium=PR&utm_campaign=success_story)

ATENのKVM over IPソリューションの詳細は、以下をご参照ください。(和文)

https://www.aten.com/jp/ja/product-landing-page/control-room/kvm-over-ip-matrix-system/

ATENがロンドンのバーチャルプロダクションのパフォーマンスキャプチャスタジオでKVM over IPソリューションを提供

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/IT接続・管理ソリューションのリーディング・カンパニーです。ATEN製品は、KVM・プロフェッショナルAV・SOHO・インテリジェント電源を統合したソリューションを提供し、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を取得し、世界中で利用可能な幅広い製品ポートフォリオを提供するグローバルなR&Dチームとなりました。



台湾に本社を置くATEN International Co.,Ltd.は、中国・日本・韓国・ベルギー・オーストラリア・米国・英国・トルコ・ポーランド・インド・ルーマニア・南アフリカ・メキシコ・インドネシアに子会社と地域支社を持ち、台湾・中国・カナダにR&Dセンターを有しています。



ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/