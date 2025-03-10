3月10日発売のアニメディア4月号、表紙は『BanG Dream! Ave Mujica』、WカバーはTVアニメ『地縛少年花子くん２』！
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2025年4月号を3月10日に発売いたします。
アニメディア4月号のカバー（表紙）は『BanG Dream! Ave Mujica』。豊川祥子/オブリビオニスと高松 燈の描きおろしイラストが目印。裏表紙にはTVアニメ『地縛少年花子くん2』より、花子くんが登場。
さらに、TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のここでしか手に入らないサイン入り台本などのグッズがもらえる3号連続キャンペーンは今月で最後！ 詳細は本誌をチェック。
◎クライマックス直前『BanG Dream! Ave Mujica』巻頭大特集
進む道に迷っても仮面が剥がれても舞台に立つ
少女たちの運命と覚悟
●BanG Dream! Ave Mujica
[高尾奏音×羊宮妃那、岡田夢以×林 鼓子、佐々木李子、渡瀬結月、米澤 茜]
◎TVアニメ『地縛少年花子くん２』振り返り特集
ネガイゴトが叶う世界で 甘いエソラゴトを味わおう
●TVアニメ『地縛少年花子くん２』
◎アニメ『まほやく』クライマックス特集
まほやくMemory【第2回】
●TVアニメ『魔法使いの約束』
[日野 聡、杉山紀彰]
◎咲き誇れニコイチBOYS
●魔神創造伝ワタル
[種崎敦美]
●Dr.STONE SCIENCE FUTURE
[野島健児×遊佐浩二]
◎春風にのせて！ 若き魂のきらめきフィルム
●OVA『SK∞ エスケーエイト EXTRA PART』
[畠中 祐]
● アルドノア・ゼロ（Re＋）
◎【新連載】てっぺんへの道
●WIND BREAKER Season 2
[島崎信長]
◎プリズムスタァを愛するフレンドの会
●KING OF PRISM-Your Endless Call- み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ
[寺島惇太]
◎全速前進！こちら鉄分給配所【第10回】
●シンカリオン チェンジ ザ ワールド
[石橋陽彩×小野賢章×土屋神葉]
◎プロセカの知りたいセカイ vol.30
●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク
◎【新連載】キミプリ♪きらめきステージ
●キミとアイドルプリキュア♪
[松岡美里×高橋ミナミ×高森奈津美]
◎まほプリMIRAIダイアリ―
●魔法つかいプリキュア！ ！～MIRAI DAYS～
[豊永利行]
◎刀剣高札場
●刀剣乱舞ONLINE
[水島大宙]
◎新たな時代を突き動かすのはコロニー生まれの女子高生!?
●機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-
◎「師弟」、「友達」、「兄弟」――
時を重ね、深まりゆくふたりの絆
●ミュージカル「贄姫と獣の王～the KING of BEASTS～」
[加藤大悟×矢田悠祐]
◎神と人の思惑が交差する幻想的で刺激的な世界へ
●アニメ映画「ヨウゼン」
[佐野晶哉×津田健次郎]
◎得意で輝け☆ 一点集中キラピカファイター
●メダリスト
[春瀬なつみ]
●SAKAMOTO DAYS
●薬屋のひとりごと
◎ああっバーチャルさまっ（仮） vol.46
[石狩あかり]
◎設定資料集
●TVアニメ「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」第2期
◎what's up？ パラライ【第53回】
●Paradox Live
[小林千晃]
◎好敵手、現る。
●劇団「ハイキュー!!」"出逢い"
[湊 丈瑠×大村征弥]
◆別冊付録1
オリジナルB3ポスター
・BanG Dream! Ave Mujica
・TVアニメ『地縛少年花子くん2』
◆別冊付録2
オリジナルB3ポスター
・WIND BREAKER Season 2
・OVA『SK∞ エスケーエイト EXTRA PART』
◆綴じ込み付録
スペシャルフォトカード
・BanG Dream! Ave Mujica
◆ピンナップ
・TVアニメ『魔法使いの約束』
・魔神創造伝ワタル
・シンカリオン チェンジ ザ ワールド
・魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～
◆『アニメディア4月号』
発売日：2025年3月10日（月）発売（毎月10日発売）
特別定価：1,100円（税込）
判型：A4変型判
電子版：あり
発行元：株式会社イード
発売元：株式会社Gakken
「超！アニメディア」ＵＲＬ：https://cho-animedia.jp/
株式会社Gakken UＲＬ： https://www.corp-gakken.co.jp/
■本書のご購入はこちら
Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-2025%E5%B9%B4-04-%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E9%9B%91%E8%AA%8C/dp/B0DX7LNTWY/ref=sr_1_2?dib=eyJ2IjoiMSJ9.MR47gMC27OpQbJVyWYrxA3gosnBF3Kcpe3wCY15-ORzWhgHI4X6DIWlPL0fV3U_itYt1k-9O3pfOAuknwjPGUtwRbCZsCa99Pe_QTmECCknS42mlf4qsluElu3_-trYyy4ejjjRZekEN8NcqtiDDYzy9tulQZCHRL-w7XxSZoHqLEOhxSqHPFy5S0rGpIkIicb2m-HdrrDweW9qr7zKKfCQnVy3SbLq1O2KYZdrioc0.MBG_VgPl-DGcYegxjBR-Fcs7iSydqzlg2JD6b7qMBYg&dib_tag=se&qid=1741284559&refinements=p_lbr_one_browse-bin%3A%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2&s=books&sr=1-2)
セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1258685821)
楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18161177/)
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