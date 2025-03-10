毎月12日発売！【月刊BIOINDUSTRY 2025年3月号】工業化を目指すバイオ専門情報誌のご案内

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株式会社シーエムシー出版（本社：東京都千代田区、代表：金森洋平）は、雑誌『月刊BIOINDUSTRY 2025年3月号』を3月12日に発売します。紙媒体の「雑誌版」は税込6,050円（本体価格5,500円＋税）で、当社ECサイト及び全国の書店でご注文を受け付けております。また同時に「電子版」も、電子書籍販売サイト「CMCeBook」にて税込5,500円（本体価格5,000円＋税）で販売します。

■発行：毎月12日

■体裁：B5判、フルカラー

■ISSNコード：（雑誌版）0910-6545

■価格(税込)：（雑誌版）6,050円／（電子版） 5,500円

執筆者

本田雄士 東京科学大学;ナノ医療イノベーションセンター

岡崎夏鈴 東洋大学

梅原三貴久 東洋大学

高田昌嗣 東京農工大学

岡崎 豊 京都大学

黒田恭平 (国研)産業技術総合研究所

成廣 隆 (国研)産業技術総合研究所

岩崎泰彦 関西大学

渕脇雄介 (国研)産業技術総合研究所

目次

【BIO R&D】

◇ポリフェノール構造分子を用いたDDSキャリアの構築と今後の展望

1 はじめに

2 ポリドーパミンのDDSキャリアへの応用

3 ポリフェノールの接着機能を利用したDDSキャリアへの応用

4 高分子材料を組み合わせることでのDDSキャリアとしての応用

5 Metal-Polyphenol Network(MPN)を利用したDDSキャリアへの応用

6 最後に

◇植物組織からの茎葉再生におけるストリゴラクトン関連阻害剤の促進効果

1 植物の組織培養法

2 薬用植物トコンを用いた不定芽形成機構の解析

3 ストリゴラクトンの生合成およびシグナル伝達と生理作用

4 ストリゴラクトン関連阻害剤の不定芽形成に対する効果

5 不定芽形成におけるストリゴラクトン関連阻害剤とサイトカイニンの同時処理の効果

6 まとめ

◇乾式メカニカル処理による難溶解性リグニンの可溶化

1 難溶解性リグニンの有効活用

2 メカノケミカル処理を用いた化学反応

3 L-酒石酸添加系SLのボールミル処理

4 L-酒石酸添加量が溶解度に及ぼす影響

5 L-酒石酸添加系SLのボールミル処理で得られたリグニン構造解析

6 他の有機分子による溶解度の比較

7 市販アルカリリグニンへの適用

8 今後の展望

◇ポリエチレンテレフタレート(PET)原料製造廃水の高速処理技術の開発

1 PET原料製造廃水処理の現状と課題

2 バイオスティミュレーション戦略

3 テレフタル酸製造廃水の効率的処理技術の開発と実証実験

4 バイオスティミュレーション戦略の微生物学的効果

5 ITUA反応器の意義

6 今後の展望

◇骨に集まり骨粗鬆症を予防するポリマーの設計

1 はじめに

2 リガンドに着目した骨指向性ポリマーの設計

2.1 ビスホスホネート(BP)

2.2 フィチン酸(PA)

2.3 酸性オリゴペプチド

2.4 テトラサイクリン

2.5 ポリリン酸エステル

2.6 アプタマー

3 エストロゲンデリバリー

4 エストロゲン担持ポリリン酸エステルによる骨粗鬆症の予防

5 おわりに

◇科学に基づく鮮度測定と迅速センシング技術の展望

1 日本産魚介類と生食文化:鮮度管理の重要性と国際流通の課題

2 日本産水産物の輸出拡大に向けた技術的課題とその必要性

3 鮮度管理技術の進展とコールドチェーン物流におけるセンサー技術の役割

4 バイオセンサーとフレキシブルセンサーによる水産物の鮮度評価技術の進展

4.1 バイオセンサーを活用した水産物の鮮度評価

4.2 化学指標による水産物の鮮度評価

5 HPLCによるK値測定と鮮度評価の標準化:現場での迅速センシング技術への期待

【BIO BUSINESS】

化粧品工業

【BIO PRODUCTS】

L-カルニチン(L-Carnitine)

カルノシン(Carnosine)

月刊 BIOINDUSTRYとは

1984 年の創刊以来、バイオテクノロジーの工業化をテーマに、最新の技術・市場動向を提供して参りました。バイオ関連の動向を深く、広範囲に捉え「仕事に直結する」最新情報を提供しております。化学工業、医薬品工業、食品工業、農林水産、環境・エネルギー関連企業の研究開発職、企画開発職、経営層の方々、さらに大学や研究機関の研究者の方々など、あらゆるセクションの読者の皆様にご覧いただいている専門誌でございます。

・発行日 毎月12日（1984年創刊）

・価格（1冊） 雑誌版：6,050円（税込）／電子版：5,500円（税込）

・年間購読 雑誌版：66,000円（税込）／電子版：60,500円（税込）

・年度別一覧URL https://www.cmcbooks.co.jp/user_data/bio_nendobetsu.php

・媒体資料URL https://www.cmcbooks.co.jp/user_data/image/baitaisiryo/BIO_mediasheet.pdf

・電子版販売サイト「CMCeBook」URL https://cmcebook.inperia.co.jp/