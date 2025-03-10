阪神電車・阪急電車・神戸市バスでお得に 六甲山アスレチックパークGREENIA（グリーニア）へ！「六甲山アスレチッククーポン」4月13日（日）販売開始

阪神電気鉄道株式会社

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市 社長：久須勇介）、阪急電鉄株式会社（本社：大阪市 社長：嶋田泰夫）、神戸市交通局（交通事業管理者：城南雅一）、神戸六甲鉄道株式会社（本社：神戸市 社長：川邉直哉）及び六甲山観光株式会社（本社：神戸市 社長：寺西公彦）の5社局は、六甲山観光株式会社が運営する「六甲山アスレチックパーク GREENIA（グリーニア）」の入場券とグリーニアまでの乗車券がお得な価格でセットになった「六甲山アスレチッククーポン」を4月13日（日）から発売します。

グリーニアは「山、空、水辺。すべてが舞台の冒険王国。」をキャッチコピーにした合計172ポイントのアスレチックを有する、日本最大級のアスレチック施設です。六甲山アスレチッククーポンをご利用いただくことで、グリーニアご来場当日に公共交通機関をお得に利用いただけるほか、ご来場後スムーズにご入場いただくことができ、グリーニアのキャラクターたちをあしらった楽しい券面デザインは旅の思い出を彩ります。

また、今シーズンは10～20代の若者にも六甲山へ遊びに来ていただきたいという思いから、2025年4月19日（土）から入場料のみでお楽しみいただける体験型アートイベント「帰ってきたパワーワード展」を開催します。是非、ご期待ください。

六甲山アスレチッククーポン 概要

1.発売期間

2025年4月13日（日）～2025年11月16日（日）

2.有効期間

2025年4月13日（日）～2025年11月16日（日）

※乗車当日往復1回限り有効（六甲山上バスは乗り降り自由）

3.休場日

六甲山アスレチックパーク GREENIAの休場日は木曜日、6月17日（火）～20日（金）

※ただし、5月1日（木）、7月24日（木）～8月28日（木）の木曜日は営業

4.発売額

阪神版： 大人 4,150円、小児 2,550円

阪急版： 大人 4,300円、小児 2,600円

（例えば通常運賃と比べて、阪神 大阪難波駅からご利用の場合：大人2,470円分、小児1,290円分、阪急 京都河原町駅からご利用の場合：大人2,780円分、小児1,460円分がお得になります。

※詳細は「通常運賃・料金一覧」をご参照ください。）

5.発売場所

阪神版： 阪神電車 大阪梅田・尼崎・甲子園・御影・神戸三宮の各駅長室、阪神電車サービスセンター（神戸三宮）

阪急版： 阪急電車 ごあんないカウンター、阪急ツーリストセンター大阪・梅田、阪急京都観光案内所・河原町

6.有効区間

阪神版： 阪神全駅（神戸高速線を除く。）から阪神御影駅までの往復乗車及び下記の共通区間

阪急版： 阪急全駅（神戸高速線を除く。）から阪急六甲駅までの往復乗車及び下記の共通区間

◆共通区間

【神戸市バス】16系統 阪神御影又は阪急六甲 ～ 六甲ケーブル下の往復乗車

【六甲ケーブル】六甲ケーブル下駅 ～ 六甲山上駅の往復乗車

【六甲山上バス】六甲ケーブル山上駅 ～ 六甲山アスレチックパーク GREENIA 乗り降り自由

※阪急版に限り、神戸市バス26 ・106系統 阪急六甲 ～ 六甲ケーブル下の往復乗車が可能。

7.クーポンのセット内容

有効区間の乗車券＋「六甲山アスレチックパーク GREENIA」入場券

・通常運賃・料金一覧

六甲山アスレチックパーク GREENIA 概要

■営業期間

2025年3月22日（土）～2025年11月16日（日）

※冬季は六甲山スノーパークとして営業。

※休場日は六甲山アスレチッククーポン概要を参照。

■営業時間 10:00～17:00 （16:30 最終受付）

■料金（税込）

■公式ホームページ 「六甲山 グリーニア」で検索！

https://www.rokkosan.com/greenia/

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/0fd9b0839fc504d948263df9dfb9d561c3e4e7d6.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1