【定量調査の弱点を生成AIで克服】GMOプレイアドが定量×定性のハイブリッドリサーチサービス「Depth X byGMO」提供開始【GMOプレイアド】

GMOインターネットグループにおいてCM動画に関するリサーチ事業を展開するGMOプレイアド株式会社(代表取締役社長:冨岡 信之 以下、GMOプレイアド)は、2025年3月10日(月)より、オンラインリサーチサービス「Depth X byGMO」の提供を正式に開始します。「Depth X byGMO」は生成AIを活用し、回答内容に応じた追加質問を自動生成することで、従来の大規模調査では難しかった「一人ひとりの回答を深掘りする調査」を実施可能にします。これにより、企業のマーケティングや商品企画の担当者は、より多くのリアルな生活者の声を短期間で収集し、新商品の開発や既存サービスの改善において、迅速かつ確実な意思決定を実現できます。

本サービスにおける大規模言語モデル(LLM)を活用した「オンライン調査において質問を動的に生成・最適化する技術」は特許出願中(※1)です。



(※1)特許出願番号:G1586QP001

【「Depth X byGMO」について】

「Depth X byGMO」は、生成AIを活用した新しいオンラインリサーチサービスです。国内最大級の約3,400万人の調査対象者(パネルネットワーク)(※2)に対してアンケートを実施できるだけでなく、AIが回答者の回答を深掘りし、より具体的な生活者の本音やインサイトを引き出します。

例えば、新商品開発時に、「このデザインをどう思いますか?」という単純な質問に「少し派手に感じる」と回答した人には、AIが「具体的にどこが派手に感じますか?」と追加質問を自動的に生成します。この仕組みにより企業のマーケティングや商品企画の担当者は、生活者の「なぜそう思うのか?」という背景まで掘り下げることができ、よりインサイトを捉えたマーケティング施策や商品開発につなげることが可能になります。

■「Depth X byGMO」の特長

AIによる自動質問機能

回答内容に応じて、AIがリアルタイムで追加質問を生成。これにより、単なるアンケートでは得られない本音やインサイトを引き出します。

質の高いデータを迅速に収集

従来の定性調査では時間がかかる定性データ(具体的な意見や理由)を、最短2営業日で大量取得可能です。

使いやすいデータ形式で提供

AIが回答内容を要約・整理し、ラベル付けしたデータを納品。企業はこのデータをすぐに分析し、マーケティングや商品開発に活用できます。

■利用方法

・パネル調査:国内約3,400万人の調査パネルネットワークを活用し、広範囲の生活者に調査を実施

・アンケート機能の利用:企業がすでに保有している顧客などの独自の対象に対して、調査を実施

(※2)調査モニターはGMOインターネットグループでインターネットリサーチ事業を展開するGMOリサーチ&AI株式会社が提供する国内3,426万人(2025年1月現在)の「JAPAN Cloud Panel」と連携しております。

■料金プラン

パネル調査 :100名あたり10万円~

アンケート機能の利用:5,000名あたり50万円~

【「Depth X byGMO」開発の背景】

近年、生活者のニーズは多様化し、製品ライフサイクルが短縮する中で、企業は市場の変化に迅速に対応することが求められています。特に、マーケティングや商品開発の現場では「今、何が求められているのか」を正確に把握し、迅速に意思決定を行うことが不可欠です。しかし、従来の調査手法には以下の課題がありました。

定量調査:大規模アンケートなどの数値データでは、生活者の本音や潜在的な動機を十分に把握できない。

定性調査:インタビューやグループインタビューは高コストかつ時間がかかり、大規模に実施するのが難しい。また、回答者にとっても時間的な負担が大きく、参加者が限られる傾向がある。



このような課題を解決するために開発されたのが「Depth X byGMO」です。本サービスは、AIが一人ひとりの回答内容に応じて最適な追加質問を自動生成。これにより、従来の定量調査では見えなかった具体的なインサイトを、大規模かつ短期間で収集できるようになりました。

【GMOプレイアドについて】(URL: https://www.gmo-pa.com/(https://www.gmo-pa.com/))

GMOプレイアドは、総合マーケティング支援事業を展開するGMO NIKKO株式会社(代表取締役社長執行役員:佐久間 勇)が2018年に立ち上げた、GMOインターネット株式会社の連結企業群です。”全ての人に価値あるサービスを届ける” というミッションを実現するために、CM動画検証ツール「PlayAds byGMO」と「Depth X byGMO」を提供しています。

以上

