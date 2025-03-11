“MAN WITH A MISSION”「XV e.p.」発売記念SNSキャンペーン #マンウィズ見タヨ 始動！恒例のCDショップ訪問も復活！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

MAN WITH A MISSIONが3月12日にリリースする「XV e.p.」の発売を記念してオフィシャルSNSキャンペーン「#マンウィズ見タヨ」を行うことが決定した。

MAN WITH A MISSION

「#マンウィズ見タヨ」はバンド結成15周年となる今年に発売される新作EP「XV e.p.」の発売を記念したもので、発売日である3月12日を限定して、目撃したMAN WITH A MISSIONにまつわる投稿を募集するというもの。目撃は実物のオオカミでなくとも、購入したCD、ポスター、フライヤー、CDショップ店頭の写真や看板などでも可能。また、当日はコロナ渦で途絶えていたオオカミたち恒例のCDショップ訪問が再開されることも決定した。キャンペーンでは、指定ハッシュタグ「#マンウィズ見タヨ」を付けてXやInstagram、TikTokに投稿すると各SNS抽選で１名様に「お名前入りメンバー全員サイン入りポスター」がプレゼントされる。詳しい参加方法や応募詳細はオフィシャルサイトを確認の上、15周年の記念にぜひ奮って参加してほしい。

XV e.p. 初回生産限定盤（CD＋ブックレット）XV e.p. 通常盤（CDのみ）XV e.p. ファンクラブ限定盤（CD＋DVD）

なお、MAN WITH A MISSIONは現在「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」アリーナツアーを敢行中。5月9日(金)の石川県産業展示館4号館まで全国9都市12公演をまわり、秋にはヨーロッパ6か国13か所をヘッドライナーとして廻るツアー“HOWLING ACROSS THE WORLD” UK/EU TOUR 2025が決定している。

▼#マンウィズ見タヨ カムバック全国CDショップ訪問

バンドメンバーは全国各地に個別で出没予定です。

＊訪問店舗は事前公開いたしません。店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

＊各CDショップ・施設・周辺のテナントにご迷惑とならないようご配慮ください。

＊街中での目撃・撮影は周囲の安全を確認し、周りのご迷惑にならないようご配慮ください。

▼リリース情報

タイトル：XV e.p.

発売日：2025年3月12日(水)

＜仕様・価格＞

・初回生産限定盤（CD＋ブックレット）SRCL-13145～6 \3,300（税込）

※15周年記念48Pヒストリーブックレット付属（トールケース・特製三方背入り）

・通常盤（CDのみ）SRCL-13147 \2,500（税込）

・ファンクラブ限定盤（CD＋DVD）SRC8-38～9 \4,500（税込）

※DVDには2024年6月8日(土)＆9(日)に東京体育館で行われたFCツアー「FUN WITH A MISSION TOUR 2024」 最終公演より8曲のライブ映像を収録予定。

＜収録内容＞

・初回生産限定盤、通常盤共通

＜CD＞

01 Vertigo

02 Circles

03 REACHING FOR THE SKY

04 whispers of the fake

North America Tour 2024“Kizuna no Kiseki”in Mexico

05 INTO THE DEEP

06 Merry-Go-Round

07 Seven Deadly Sins

08 blaze -Acoustic Ver.-

09 Dark Crow

10 Dead End in Tokyo

11 My Hero

12 絆ノ奇跡

・ファンクラブ盤

＜CD＞

01 Vertigo

02 Circles

03 REACHING FOR THE SKY

04 whispers of the fake

＜DVD＞

FUN WITH A MISSION TOUR 2024

distance

WELCOME TO THE NEWWORLD

TAKE ME HOME

SCENT OF YESTERDAY

アカツキ -Acoustic Ver.-

NEVER FXXKIN' MIND THE RULES

モラトリアム

ROCK IN THE HOUSE

ご予約はコチラ

https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG

▼先行配信曲

「REACHING FOR THE SKY」ミュージックビデオURL

https://youtu.be/iv7NPL1s2A0?si=86Ks55C79Jbxxq7H

「REACHING FOR THE SKY」配信URL

https://MWAM.lnk.to/REACHING_FOR_THE_SKYIn

▼国内ツアー情報

＜MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025＞

※投票企画・チケット情報等、詳細は特設サイトをご確認ください。

2025年2月1日(土) 宮城

セキスイハイム スーパーアリーナ

OPEN：16:00／START：17:00

[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2025年2月22日(土) 新潟

朱鷺メッセ

OPEN：16:00／START：17:00

[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

2025年3月1日(土) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN：15:30／START：17:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月2日(日) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN：14:30／START：16:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月8日(土) 北海道

北海道立総合体育センター 北海きたえーる

OPEN：16:00／START：17:00

[問] マウントアライブ 050-3504-8700

2025年3月15日(土) 福岡

マリンメッセ福岡 A館

OPEN：16:00／START：17:00

[問]キョードー西日本 0570-09-2424

2025年3月22日(土) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN：15:30／START：17:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年3月23日(日) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN：14:30／START：16:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年4月12日(土) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN：16:00／START：17:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月13日(日) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN：15:00／START：16:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月19日(土) 香川

あなぶきアリーナ香川

OPEN：16:00／START：17:00

[問] デューク高松 087-822-2520

2025年5月9日(金) 石川 ＜追加公演＞ツアーファイナル

石川県産業展示館4号館

OPEN 18:00／START 19:00

[問]キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

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■MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025

ツアーセットリスト投票企画特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

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▼海外ツアー情報

MAN WITH A MISSION‘HOWLING ACROSS THE WORLD’UK/EU TOUR 2025

2025年

10月02日(木) UK London @ O2 Shepherd’s Bush Empire

10月03日(金) UK Manchester @ O2 Ritz

10月05日(日) UK Birmingham @ XOYO

10月08日(水) Germany Berlin @ Metropol

10月10日(金) The Netherlands Eindhoven @ Effenaar

10月11日(土) France Paris @ Salle Pleyel

10月14日(火) Germany Frankfurt @ Batschkapp

10月15日(水) France Lyon @ Le Transbordeur

10月17日(金) Germany Cologne @ E-Werk

10月18日(土) Germany Hamburg @ Markthalle

10月21日(火) Czech Republic Prague @ Lucerna Music Bar

10月23日(木) Germany Munich @ Backstage Werk

10月24日(金) Austria Vienna @ Simm City

チケット販売はコチラ http://lnk.to/MWAM-HATW2025

▼デジタル企画

＜Tales of Purefly “Story Movie”＞

視聴期間：2024年12月24日(火)00:00～2025年3月20日(木)23:59

【国内】

https://stagecrowd.live/MWAM10th/

【海外】

https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/

※日本国内からはアクセスできません。

視聴チケット

デジタルブック（日本語版）配信チケット \2,000（税込）

デジタルブック（英語版）配信チケット \2,000（税込）

視聴のみ配信チケット \ 1,000（税込）

＜アーティスト関連サイトおよびSNS＞

MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/

X: https://x.com/mwamjapan

Staff X: https://x.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission

＜プロフィール＞

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。2024年には「North America / UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Cruncyhroll」を実施。国内外問わず精力的にライブ活動を続けており、2025年にバンド結成15周年を迎えた。