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Live Photos in Concert at Hollywood Bowl: Andi Elloway
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Live Photos in Concert at Hollywood Bowl: Andi Elloway
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Fire in these Hills
Thunder
Bones
Tiptoe
Take Me To The Beach
Whatever It Takes
Bad Liar
Nice To Meet You
Wake Up
Radioactive
Demons
Natural
Walking the Wire
Don't Forget Me
Sharks
Enemy
Follow You
In Your Corner
Children of the Sky (a Starfield song)
(Live debut)
Eyes Closed
It's Time
Believer
Fire in these Hills (instrumental)
Live Photos in Concert at Hollywood Bowl: Andi Elloway
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Live Photos in Concert at Hollywood Bowl: Andi Elloway
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