GMOビューティー、メディベースの美容クリニック向け電子カルテ事業を承継

GMOインターネットグループのGMOビューティー株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOビューティー)は、株式会社メディベース(代表取締役:山路 規矢 以下、メディベース)が提供する美容・自由診療クリニック向けクラウド型電子カルテの事業を吸収分割により承継(以下、本件事業承継)することを決定いたしました。本件事業承継の効力発生日は2025年5月1日(木)を予定しています。

【事業承継の背景と目的】

近年、自由診療の拡大とデジタル化の進展により、美容クリニックにおける電子カルテ導入ニーズが急増しています。国内の美容医療市場規模は、2023年には前年比108.8%の5,940億円に達し、今後もさらなる成長が見込まれています。(※1)美容クリニック数も増加傾向にあり、需要の拡大に伴って新規開業が相次いでいます。(※2)

GMOビューティーが提供する「キレイパスコネクト byGMO」(以下、キレイパスコネクト)は、集客プラットフォームである「キレイパス byGMO」(以下、キレイパス)と連携し、予約管理、電子カルテ、会計、経営分析を一括管理できるシステムです。その利便性により、美容クリニックの運営効率化を支援するとともに、自由診療分野における集客やマーケティングの課題にも対応しています。

今回、GMOビューティーが事業承継する「MEDIBASE」は、2016年に業界初の自由診療クリニック向けクラウド型電子カルテとして美容医療業界を中心に提供を開始し、優れた操作性とリーズナブルな価格設定を強みに、大手クリニックチェーンから個人開業院まで幅広い顧客基盤を有しています。

本件事業承継により、メディベースが持つ成熟した電子カルテ機能と運営ノウハウを「キレイパスコネクト」に取り込み、サービスの付加価値をさらに高めるとともに、「キレイパス」による集客機能との連携を強化することで、「MEDIBASE」の収益拡大を図ります。これにより、GMOビューティーのストック収益比率をさらに高め、事業基盤の安定化を推進します。

このように、本件事業承継を通じて自由診療向け電子カルテ・予約システム業界での競争力を強化し、シェア拡大を図ることで、業界トップクラスのシェア獲得を目指します。

■概要

・承継方法

会社分割(吸収分割)

・承継対象

美容・自由診療クリニック向けクラウド型電子カルテ事業「MEDIBASE」

・承継日

2025年5月1日(木)

・既存顧客への対応

既存サービスの提供内容に変更はございません。今後、サポート体制の強化や新機能の追加を予定しております。

【今後の展望】

GMOビューティーは本件事業承継により、「キレイパスコネクト」と「MEDIBASE」の2ブランドを展開し、それぞれの強みを活かしたシナジーの創出を図ります。他の電子カルテベンダーにはない集客プラットフォーム「キレイパス」を活用し、単なるシステム提供にとどまらず、集客から予約・診療管理まで一貫して支援する独自の経営ソリューションを提供することにより、美容クリニックの業務効率化と収益最大化に貢献してまいります。

また、「キレイパスコネクト」と「MEDIBASE」の開発ノウハウを統合し、サービスの機能改善や拡充を迅速に進めることで、顧客ニーズに的確に応えてまいります。

GMOビューティーは今後も、新たな機会に対して、ITやAI技術を活用したソリューションを提供し、美容クリニックのさらなるDX推進を支援してまいります。これにより、業界全体の発展に寄与するとともに、多くのクリニックと患者双方に、より良いサービスを提供できる環境の実現を目指します。

【会社概要】

■承継会社の概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4763_1_02cbbc5e635679ad0ba6bccf98dd2b0a.jpg ]

■分割会社の概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4763_2_88cbca1490e1ddc44c7a3819aa084d82.jpg ]

【「キレイパスコネクト byGMO」について】(URL:https://connect.kireipass.jp/(https://connect.kireipass.jp/))

「キレイパスコネクト byGMO」をご利用いただくことで、予約管理・カルテ・経営分析・CRMなど、それぞれ異なるツールで管理することで煩雑になっていた業務を一括管理することができるようになります。また、直感的に操作ができるシンプルな設計により、ストレスなく効率的なオペレーションを実現します。さらに、クリニックの利便性向上によりロイヤルカスタマーの創出・収益最大化をサポートしてまいります。

【GMOビューティー株式会社について】

「インターネットを通じて人々の生活を笑顔で楽しいものに」をミッションに掲げ、2010年11月からクーポン共同購入サイト「くまポン byGMO」(URL:https://kumapon.jp/)を運営しています。

また、2018年11月からは「くまポン byGMO」で培った販売ノウハウを活かし、美容医療に特化したチケット購入サイト「キレイパス byGMO」(URL:https://kireipass.jp/)の運営を開始しました。さらに2022年3月からは自由診療クリニックの院内業務を一括管理できるSaaS「キレイパスコネクト byGMO」(URL:https://connect.kireipass.jp/)の運営を開始し、患者の利便性向上と美容医療現場の業務効率化へ貢献しています。

GMOビューティーは、今後も多くの人々の生活を笑顔で楽しいものにすることを目指し、各サービスの充実に努めてまいります。

以上

