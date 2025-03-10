VTuberプロジェクト「ぱらすと！」オリジナル楽曲第4弾が3/14に3曲同時サブスク解禁！！「丸山漠（a crowd of rebellion）」「廣中トキワ」「市瀬るぽ、Nor」が楽曲提供
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、リアルとバーチャルでパラレルに活動するVTuberプロジェクト「ぱらすと！」から、オリジナル楽曲第4弾「Piiixel」（Signite）、「RiSKY GAME」（Sunglows）、「Decoration!」（melctose）のリリースをお知らせします。
a crowd of rebellionのギター、またVTuber含む様々なアーティストに楽曲提供を手掛ける「丸山漠」が「Signite」、アニソンやアイドルに楽曲提供を手掛ける新進気鋭のクリエイター「廣中トキワ」が「Sunglows」、第1弾で提供実績がありボカロPでありながら自身もDJとして活動をする「市瀬るぽ」とキズナアイやゲーム楽曲を手掛ける「Nor」のタッグが「melctose」を担当！
配信リリース、「ぱらすと！」公式YouTubeチャンネルでのプレミア公開は3/14（土）から順次開始！ぜひご視聴ください！
楽曲情報
～Signite『Piiixel』～
【 Sound 】
Vocal：Signite（白傘くらげ、薬師乃しの） / Signite（Kurage Shirakasa、Shino Yakushino）
Music：丸山漠（a crowd of rebellion） / Baku Maruyama
Lyrics：karan!
Arrangement：丸山漠（a crowd of rebellion） / Baku Maruyama
Mastering Engineer：南前修司 / Shuji Minamimae
Recording Engineer：南前修司 / Shuji Minamimae
Mixing Engineer：南前修司 / Shuji Minamimae
Director：藤原隆之（F.M.F） / Takayuki Fujiwara
【 Movie 】
illustrator：アルコポルカ / ARCOPOLKA
Logo Designer：岩佐トモタカ / Iwasa Tomotaka
Director：kotose
Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto
【 JKT 】
Designer：kotose
illustrator：アルコポルカ / ARCOPOLKA
Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto
【 Release 】
配信リリース：3/14（金）0:00予定
YouTubeプレミア公開：3/14（金）19:00予定
YouTubeプレミア公開URL：https://youtu.be/MlO8-F240KA
～Sunglows『RiSKY GAME』～
【 Sound 】
Vocal：Sunglows（常磐木はた、柑原あさひ） / Sunglows（Hata Tokiwagi、Asahi Kambara）
Music：廣中トキワ / Tokiwa Horonaka
Lyrics：廣中トキワ / Tokiwa Horonaka
Arrangement：廣中トキワ / Tokiwa Horonaka
Sound Produce：島崎貴光（Smile Publishers Inc.） / Takamitsu Shimazaki
Guitar：廣中トキワ / Tokiwa Horonaka
Bass：廣中トキワ / Tokiwa Horonaka
Drums：ヤスダヨシキ / Yoshiki Yasuda
Programming：廣中トキワ / Tokiwa Horonaka
Mastering Engineer：森崎雅人（ARTISANS MASTERING） / Masato Morisaki
Mastered at ARTISANS MASTERING
Recording Engineer：清水裕貴（MiL Studio 目黒） / Yuki Shimizu
Assistant Recording Engineer：大竹諄（studio SUNSHINE） / Jun Otake
Mixing Engineer：清水裕貴（MiL Studio 目黒） / Yuki Shimizu
Recorded at MiL Studio 目黒、studio SUNSHINE
Mixed at MiL Studio 目黒
Coordinater：島崎貴光（Smile Publishers Inc.） / Takamitsu Shimazaki
Director：島崎貴光（Smile Publishers Inc.） / Takamitsu Shimazaki
Production：株式会社スマイル音楽出版 / Smile Publishers Inc.
【 Movie 】
illustrator：詰め木 / tumeki
Logo Designer：YUTVKA
Director：YuUMa
Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto
【 JKT 】
Designer：YuUMa
illustrator：詰め木 / tumeki
Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto
【 Release 】
配信リリース：3/14（金）0:00予定
YouTubeプレミア公開：3/14（金）19:10予定
YouTubeプレミア公開URL：https://youtu.be/bAvgz2RhQcs
～melctose『Decoration!』～
【 Sound 】
Vocal：melctose（甘ヶ咲あめ、鈴神うたね） / melctose（Ame Amagasaki、Utane Suzukami）
Music：市瀬るぽ / Lupo Ichinose
Lyrics：市瀬るぽ / Lupo Ichinose
Arrangement：Nor、市瀬るぽ / Nor、Lupo Ichinose
Guitar：かずぺそ / Kazupeso
Mastering Engineer：大串浩彰 / Hiroaki Ohgushi
Recording Engineer：大串浩彰 / Hiroaki Ohgushi
Mixing Engineer：大串浩彰 / Hiroaki Ohgushi
Director：藤原隆之（F.M.F） / Takayuki Fujiwara
Production：株式会社 F.M.F / F.M.F
【 Movie 】
illustrator：橘かがみ / Kagami Tachibana
Logo Designer：なつめすず/ natsume suzu
Director：涼木ゆう / Yu Suzuki
Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto
【 JKT 】
Designer：涼木ゆう / Yu Suzuki
illustrator：橘かがみ / Kagami Tachibana
Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto
【 Release 】
配信リリース：3/14（金）0:00予定
YouTubeプレミア公開：3/14（金）19:20予定
YouTubeプレミア公開URL：https://youtu.be/lTvz28F9fCo
キャンペーン情報
3月14日(金)～3月28日(金)の期間で、「Piiixel」「RiSKY GAME」「Decoration!」を再生し、X（旧Twitter）でシェア&応募者から抽選で10名様にジャケットステッカーをプレゼント！
この機会に楽曲を聴いて、ジャケットステッカーをゲットしましょう！
応募締切：
Signite「Piiixel」：3月14日(金) 00:00 ～ 3月28日(金) 23:59
Sunglows「RiSKY GAME」：3月14日(金) 00:00 ～ 3月28日(金) 23:59
melctose「Decoration!」：3月14日(金) 00:00 ～ 3月28日(金) 23:59
賞品内容：抽選で10名様にジャケットステッカー
作家コメント
～丸山漠（a crowd of rebellion）「Signite『Piiixel』」担当～
～廣中トキワ「Sunglows『RiSKY GAME』」担当～
～市瀬るぽ「melctose『Decoration!』」担当～
～Nor「melctose『Decoration!』」担当～
「ぱらすと！」について
「ぱらすと！」は日本のどこかにある音楽学校"襲鳴学院"を舞台に、所属メンバーが1年後の周年イベント"襲鳴祭"を目指して音楽やゲームなど、様々な活動を通して成長していくVTuberプロジェクトです。
同じ志を持つメンバーとユニットを結成し、EDMやメロコア、ピコリーモといった攻撃力抜群のオリジナル楽曲を展開します。
バーチャルとリアルを股にかける"パラレル"な新しいライブパフォーマンスにもご期待ください。
【公式HP】https://parast.jp/
【公式YouTube】https://www.youtube.com/@parast_pj
【公式ショップ】https://parast-official.booth.pm/
【公式X】https://twitter.com/parast_official
「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 大井 基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
公式サイト：https://clan-entertainment.com/
note：https://note.com/clanntv
採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105
■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部 広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp