VTuberプロジェクト「ぱらすと！」オリジナル楽曲第4弾が3/14に3曲同時サブスク解禁！！「丸山漠（a crowd of rebellion）」「廣中トキワ」「市瀬るぽ、Nor」が楽曲提供

写真拡大 (全11枚)

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、リアルとバーチャルでパラレルに活動するVTuberプロジェクト「ぱらすと！」から、オリジナル楽曲第4弾「Piiixel」（Signite）、「RiSKY GAME」（Sunglows）、「Decoration!」（melctose）のリリースをお知らせします。


a crowd of rebellionのギター、またVTuber含む様々なアーティストに楽曲提供を手掛ける「丸山漠」が「Signite」、アニソンやアイドルに楽曲提供を手掛ける新進気鋭のクリエイター「廣中トキワ」が「Sunglows」、第1弾で提供実績がありボカロPでありながら自身もDJとして活動をする「市瀬るぽ」とキズナアイやゲーム楽曲を手掛ける「Nor」のタッグが「melctose」を担当！


配信リリース、「ぱらすと！」公式YouTubeチャンネルでのプレミア公開は3/14（土）から順次開始！ぜひご視聴ください！




楽曲情報



～Signite『Piiixel』～




【 Sound 】


Vocal：Signite（白傘くらげ、薬師乃しの） / Signite（Kurage Shirakasa、Shino Yakushino）


Music：丸山漠（a crowd of rebellion） / Baku Maruyama


Lyrics：karan!


Arrangement：丸山漠（a crowd of rebellion） / Baku Maruyama


Mastering Engineer：南前修司 / Shuji Minamimae


Recording Engineer：南前修司 / Shuji Minamimae


Mixing Engineer：南前修司 / Shuji Minamimae


Director：藤原隆之（F.M.F） / Takayuki Fujiwara



【 Movie 】


illustrator：アルコポルカ / ARCOPOLKA


Logo Designer：岩佐トモタカ / Iwasa Tomotaka


Director：kotose


Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto



【 JKT 】


Designer：kotose


illustrator：アルコポルカ / ARCOPOLKA


Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto



【 Release 】


配信リリース：3/14（金）0:00予定


YouTubeプレミア公開：3/14（金）19:00予定


YouTubeプレミア公開URL：https://youtu.be/MlO8-F240KA



～Sunglows『RiSKY GAME』～




【 Sound 】


Vocal：Sunglows（常磐木はた、柑原あさひ） / Sunglows（Hata Tokiwagi、Asahi Kambara）


Music：廣中トキワ / Tokiwa Horonaka


Lyrics：廣中トキワ / Tokiwa Horonaka


Arrangement：廣中トキワ / Tokiwa Horonaka


Sound Produce：島崎貴光（Smile Publishers Inc.） / Takamitsu Shimazaki


Guitar：廣中トキワ / Tokiwa Horonaka


Bass：廣中トキワ / Tokiwa Horonaka


Drums：ヤスダヨシキ / Yoshiki Yasuda


Programming：廣中トキワ / Tokiwa Horonaka


Mastering Engineer：森崎雅人（ARTISANS MASTERING） / Masato Morisaki


Mastered at ARTISANS MASTERING


Recording Engineer：清水裕貴（MiL Studio 目黒） / Yuki Shimizu


Assistant Recording Engineer：大竹諄（studio SUNSHINE） / Jun Otake


Mixing Engineer：清水裕貴（MiL Studio 目黒） / Yuki Shimizu


Recorded at MiL Studio 目黒、studio SUNSHINE


Mixed at MiL Studio 目黒


Coordinater：島崎貴光（Smile Publishers Inc.） / Takamitsu Shimazaki


Director：島崎貴光（Smile Publishers Inc.） / Takamitsu Shimazaki


Production：株式会社スマイル音楽出版 / Smile Publishers Inc.



【 Movie 】


illustrator：詰め木 / tumeki


Logo Designer：YUTVKA


Director：YuUMa


Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto



【 JKT 】


Designer：YuUMa


illustrator：詰め木 / tumeki


Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto



【 Release 】


配信リリース：3/14（金）0:00予定


YouTubeプレミア公開：3/14（金）19:10予定


YouTubeプレミア公開URL：https://youtu.be/bAvgz2RhQcs



～melctose『Decoration!』～




【 Sound 】


Vocal：melctose（甘ヶ咲あめ、鈴神うたね） / melctose（Ame Amagasaki、Utane Suzukami）


Music：市瀬るぽ / Lupo Ichinose


Lyrics：市瀬るぽ / Lupo Ichinose


Arrangement：Nor、市瀬るぽ / Nor、Lupo Ichinose


Guitar：かずぺそ / Kazupeso


Mastering Engineer：大串浩彰 / Hiroaki Ohgushi


Recording Engineer：大串浩彰 / Hiroaki Ohgushi


Mixing Engineer：大串浩彰 / Hiroaki Ohgushi


Director：藤原隆之（F.M.F） / Takayuki Fujiwara


Production：株式会社 F.M.F / F.M.F



【 Movie 】


illustrator：橘かがみ / Kagami Tachibana


Logo Designer：なつめすず/ natsume suzu


Director：涼木ゆう / Yu Suzuki


Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto



【 JKT 】


Designer：涼木ゆう / Yu Suzuki


illustrator：橘かがみ / Kagami Tachibana


Producer：橋本茜 / Akane Hashimoto



【 Release 】


配信リリース：3/14（金）0:00予定


YouTubeプレミア公開：3/14（金）19:20予定


YouTubeプレミア公開URL：https://youtu.be/lTvz28F9fCo



キャンペーン情報





3月14日(金)～3月28日(金)の期間で、「Piiixel」「RiSKY GAME」「Decoration!」を再生し、X（旧Twitter）でシェア&応募者から抽選で10名様にジャケットステッカーをプレゼント！


この機会に楽曲を聴いて、ジャケットステッカーをゲットしましょう！


応募締切：


Signite「Piiixel」：3月14日(金) 00:00 ～ 3月28日(金) 23:59


Sunglows「RiSKY GAME」：3月14日(金) 00:00 ～ 3月28日(金) 23:59


melctose「Decoration!」：3月14日(金) 00:00 ～ 3月28日(金) 23:59


賞品内容：抽選で10名様にジャケットステッカー



作家コメント



～丸山漠（a crowd of rebellion）「Signite『Piiixel』」担当～




～廣中トキワ「Sunglows『RiSKY GAME』」担当～




～市瀬るぽ「melctose『Decoration!』」担当～




～Nor「melctose『Decoration!』」担当～




「ぱらすと！」について
「ぱらすと！」について

「ぱらすと！」は日本のどこかにある音楽学校"襲鳴学院"を舞台に、所属メンバーが1年後の周年イベント"襲鳴祭"を目指して音楽やゲームなど、様々な活動を通して成長していくVTuberプロジェクトです。

同じ志を持つメンバーとユニットを結成し、EDMやメロコア、ピコリーモといった攻撃力抜群のオリジナル楽曲を展開します。

バーチャルとリアルを股にかける"パラレル"な新しいライブパフォーマンスにもご期待ください。

【公式HP】https://parast.jp/
【公式YouTube】https://www.youtube.com/@parast_pj
【公式ショップ】https://parast-official.booth.pm/
【公式X】https://twitter.com/parast_official



「株式会社ClaN Entertainment」について
「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。

本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長　大井　基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
公式サイト：https://clan-entertainment.com/
note：https://note.com/clanntv
採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105


■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部　広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp