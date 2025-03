TASAKIパールとアートのコラボレーション “Bloomin’ Pearl”がTASAKI 銀座本店にて開催中

株式会社TASAKI

TASAKIでは、パールとアートのコラボレーションをお楽しみいただける“Bloomin' Pearl”を銀座本店 4階にて開催中です。

TASAKI自社養殖場でサステナブルかつエシカルな方法で育まれた、さまざまな個性をもつあこやパールを使用し「春」や「自然」をテーマに制作された気鋭のアーティスト4名による特別なアート作品を展示、個性豊かなジャンルの作品が、TASAKIジュエリーの輝きと桜の花とともに銀座本店を華やかに彩ります。



“Bloomin’ Pearl”

開催期間:2025年5月7日(水)まで

場所:TASAKI 銀座本店 4階 (東京都中央区銀座5-7-5)

期間中はTASAKIが誇る最高品質のパールジュエリーをはじめ、日本の繊細美を極めた気品あふれるTASAKI独自のSAKURAGOLD(TM)のジュエリーが豊富にラインナップ。

TASAKIパールと気鋭のアーティストたちによるアート作品との春の饗宴をお楽しみください。







<「Bloomin' Pearl」アーティスト・展示作品紹介> *敬称略

YUKI FUJISAWA @yuki_fujisawa(https://www.instagram.com/yuki__fujisawa/?hl=ja)

テキスタイル/デザインレーベル。

ファッションとしてのあたらしい価値を染色で形作る。

ヴィンテージ素材に箔や染め、レースをあしらい、テキスタイルとデザインを軸に幅広く活動。

会場中央に展示されているファブリック「オーロラのテキスタイル」を制作。

「オーロラのテキスタイル」

山田ミンカ @minkaworks(https://www.instagram.com/minkaworks/?hl=ja)

人形造形作家。

生物が見せる自然の曲線に惹かれ、石の粉から作られた粘土を主材に球体関節人形を中心に制作。

人の内側にある繊細な感情や葛藤を表現。

今回は、人形制作の手法で、より抽象的なアートピースとして制作したオブジェを展示する。

「See no evil, hear no evil, speak no evil.」「秘匿」

菅野 良太 @kanno_ryota(https://www.instagram.com/kanno_ryota/?hl=ja)

彫刻家。

透明樹脂をカービング(彫刻)していく独自の技法で、人の記憶や背景をテーマに制作。

自然現象を彫刻の要素に加えて、その融合とコントラストを追求している。

今回は、桜の花や海面の輝きからインスピレーションを得た「garden」と「blue」を展示。

(左)「garden」(右)「blue」

松宮 硝子 https://matsumiyashoko.jimdofree.com(https://matsumiyashoko.jimdofree.com) / @duquheapuer(https://www.instagram.com/duquheapuer/?hl=ja)

ガラスアーティスト。

無機質であるはずのガラスに息吹を感じ、ガラスを用いて想像上の生命体であるDuquheapuer

(ドゥークーヒープー)の生体をジオラマや標本という形で表現している。

会場では、生命の息吹が感じられるような装飾的なオブジェを展示。

「Duqud-Duquossom-Dupuore」「Dequeuer-circulate」