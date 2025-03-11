Osaka Metro納入のウォークスルー型 顔認証改札機、130駅に設置完了し、2025年3月25日より本格運用開始
株式会社高見沢サイバネティックス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高見澤和夫）とパナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口泰行）は、大阪市高速電気軌道株式会社（以下「Osaka Metro」）に納入したウォークスルー型の顔認証改札機が、2025年3月25日から本格運用を開始することをお知らせします。本顔認証改札機はOsaka Metro全134駅中130駅に設置されています。
＜特長＞
1. デザイン
2. 通過速度
今後も両社は、Osaka Metroの目指す姿の実現にテクノロジーの力で寄与すると共に、利用者の利便性向上を実現してまいります。
全文は以下プレスリリースをご覧ください。
▼[プレスリリース]Osaka Metro納入のウォークスルー型 顔認証改札機、
130駅に設置完了し、3月25日より本格運用開始（2025年3月11日）
https://news.panasonic.com/jp/press/jn250311-3
＜関連情報＞
・Osaka Metroニュースリリース（2025年3月11日）「2025年3月25日（火）からウォークスルー型顔認証改札サービスを開始します」
https://subway.osakametro.co.jp/news/news_release/20250311_walkthrough_kaisatsu.php
・e METROアプリ
https://www.osakametro.co.jp/page/emetro_app_page.php
・[プレスリリース]ウォークスルー型の顔認証改札機がOsaka Metroに採用決定 顔認証による手ぶらでストレスフリーな改札を実現（2023年3月7日）
https://news.panasonic.com/jp/press/jn230307-1
・[トピックス]Osaka Metro ウォークスルー型の顔認証改札機の設置を開始（2023年11月21日）
https://news.panasonic.com/jp/topics/205458
・株式会社高見沢サイバネティックス
https://www.tacy.co.jp/
・パナソニック コネクト株式会社
https://connect.panasonic.com/jp-ja/
・パナソニック コネクトの顔認証ソリューション
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/facial-recognition/top