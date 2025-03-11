パナソニックグループ

株式会社高見沢サイバネティックス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高見澤和夫）とパナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口泰行）は、大阪市高速電気軌道株式会社（以下「Osaka Metro」）に納入したウォークスルー型の顔認証改札機が、2025年3月25日から本格運用を開始することをお知らせします。本顔認証改札機はOsaka Metro全134駅中130駅に設置されています。



＜特長＞


1. デザイン


2. 通過速度



今後も両社は、Osaka Metroの目指す姿の実現にテクノロジーの力で寄与すると共に、利用者の利便性向上を実現してまいります。



全文は以下プレスリリースをご覧ください。


▼[プレスリリース]Osaka Metro納入のウォークスルー型 顔認証改札機、


130駅に設置完了し、3月25日より本格運用開始（2025年3月11日）


https://news.panasonic.com/jp/press/jn250311-3



＜関連情報＞


・Osaka Metroニュースリリース（2025年3月11日）「2025年3月25日（火）からウォークスルー型顔認証改札サービスを開始します」


https://subway.osakametro.co.jp/news/news_release/20250311_walkthrough_kaisatsu.php


・e METROアプリ


https://www.osakametro.co.jp/page/emetro_app_page.php


・[プレスリリース]ウォークスルー型の顔認証改札機がOsaka Metroに採用決定 顔認証による手ぶらでストレスフリーな改札を実現（2023年3月7日）


https://news.panasonic.com/jp/press/jn230307-1


・[トピックス]Osaka Metro ウォークスルー型の顔認証改札機の設置を開始（2023年11月21日）


https://news.panasonic.com/jp/topics/205458


・株式会社高見沢サイバネティックス


https://www.tacy.co.jp/


・パナソニック コネクト株式会社


https://connect.panasonic.com/jp-ja/


・パナソニック コネクトの顔認証ソリューション


https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/facial-recognition/top