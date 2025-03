FiNC Technologies 3年連続、健康経営優良法人2025(中小規模法人部門「ブライト500」)に認定！

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AI(機械学習、生成AI)に特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies(本社:東京都千代田区、代表取締役 CEO:小泉 泰郎、以下「当社」)は、経済産業省の健康経営優良法人(中小規模法人部門「ブライト500」)に認定されましたことをお知らせします。「ブライト500」は、健康経営優良認定法人の中でも、特に優れた活動を行った上位500の企業に付加される冠です。当社は引き続き「ブライト500」認定となりました。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

2025年度は大規模法人部門3,400法人(上位法人には「ホワイト500」(上位14.7%)冠を付加)、中小規模部門19,796法人(上位法人には「ブライト500」(上位2.5%)冠を付加)計23,196法人が「健康経営優良法人」に認定されています。

健康経営に向けた当社の取り組み

〇 FiNC for BUSINESSの活用

「FiNC for BUSINESS」は、従業員向けのスマートフォンアプリと人事部・総務部などの管理者向けのシステムで構成された健康管理・健康経営支援サービスです。データの一元管理による業務効率化と、従業員の健康状態の改善により、生き生きと働ける生産性の高い組織づくりと健康経営をサポートします。

当社従業員は「FiNC for BUSINESS」の健康管理機能と健康経営の推進機能の両方、全機能を利用しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27329/table/355_1_9a9e799fa6818ebf6bcf9a61dd15cc8b.jpg ]〇その他の取り組み

・全社朝会にて実施のウェルネスタイム

・勤務時間内外での完全禁煙

・FiNCアプリとBluetooth連携可能なFiNC SmartScale(FiNCオリジナル体組成計)を全従業員に配布

・FiNCアプリを活用した社内ウォーキング・食事記録イベントの全社実施

・ウェルネスリフレッシュ休暇(3日間)の付与

・各種予防接種料金の補助

今後も国民の健康寿命の延伸、健康の先にある幸せな生活を(Well-being)を実現すべく、自社の健康経営を推進してまいります。

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「We help you enjoy your good life」をパーパスに掲げる予防ヘルスケア×AI(機械学習、生成AI)に特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や作業療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活(Well-being)に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役 CEO 小泉 泰郎

◆従業員数 49名(2025年1月1日現在)

<提供サービスURL>

・FiNCアプリ:https://finc.com/app

歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などひとつのアプリで記録が可能な健康管理アプリ

・FiNC for BUSINESS:https://biz.finc.com

企業向け健康管理・健康経営支援サービス

・FiNC OEM KIT:https://finc.com/dx

FiNCアプリをベースに、企業様専用の独立OEMアプリを開発提供

・FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad

ユーザー参加型の広告掲載サービス

※ FiNCの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社FiNC Technologiesの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。