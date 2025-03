サラ・バートンによるジバンシィのデビューコレクションが発表

LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ジバンシィ ジャパン1952年のパターンが入れられた茶封筒

2025年3月7日(金)、サラ・バートンによるジバンシィ2025年秋冬ウィメンズコレクションが発表されました。ジバンシィの最初のメゾンであるアルフレッド・ド・ヴィニー通り8番地に建つ邸宅の改装中、隠し戸棚の中から偶然発見されたユベール・ド・ジバンシィのデビューコレクションで使用したキャリコ(綿織物)のパターンが、サラ・バートンに自身のクリエイションへの直感的なつながりを呼び起こさせ、アーティスティック・ディレクターとして迎える初コレクションのインスピレーション源となったのです。

「私にとって、パターンカッティングやクラフツマンシップに立ち戻るのは本能的なもの。カット、シルエット、プロポーション--それが私の感覚であり、クリエイションの本質です」

ジバンシィ2025年秋冬ウィメンズコレクション LOOK 1

“GIVENCHY 1952”と刻印されたストックマンから始まる彼女のコレクションのリズムは、テーラリングを軸に、男性的な技術と女性らしいシルエットが融合し、対照的に表現されています。シンプルで美しいサロンの空間で、力強く洗練された女性像が再構築され、あらゆる角度からその魅力を解放するのです。

「私は、現代の女性のすべてを表現したい。強さ、繊細さ、感情的知性、パワフルであること、そしてセクシーであること--そのすべてを」

ジバンシィ2025年秋冬ウィメンズコレクション LOOK 6ジバンシィ2025年秋冬ウィメンズコレクション LOOK 20ジバンシィ2025年秋冬ウィメンズコレクション LOOK 34

モダンなクチュールの精緻なシルエットには、象徴的な要素と空気感が宿ります。力強いショルダーとウエストを強調するジャケットやコート、洗練された2種類のトラウザーは、スタジオで行われていた自由なフォルムの実験と対をなしています。布地がそのまま背中を大胆に見せるドレスや、結びのあるスカートに変化します。覆い隠された前面と背中の開きは女性的なセクシュアリティをもたらし、黒のレザーペンシルスカートの後ろに施されたスリットが、視線を強烈に引き寄せます。

ジバンシィ2025年秋冬ウィメンズコレクション LOOK 16ジバンシィ2025年秋冬ウィメンズコレクション LOOK 26ジバンシィ2025年秋冬ウィメンズコレクション LOOK 23

ユベール・ド・ジバンシィのエッセンスは、単なる再現ではなく、モダンな視点で再解釈されています。シャンテリーレースのドレスはマイクロミニ丈にカットされ、ボディラインを引き立てます。50年代のバレットブラは、挑発的なアプローチへと昇華。ブレスレット丈のスリーブ、コクーンバックのシルエットはコートやジャケットに落とし込まれています。彼の象徴的なスカーフやリボンは、グラフィカルなレザーのスカーフやノット、オーガンザのエアリーなネックラインに変換され、ジバンシィの象徴である白いシャツは、ドレスとして新たな命を吹き込まれています。過去のオートクチュールの価値と未来の創造的エネルギーが、ここに交差し、融合しているのです。

ジャパン・アンバサダーの菜々緒が来場

フロントロウには、ジャパン・アンバサダーを務める俳優の菜々緒やルーニー・マーラ、シンガー・ソングライターのレイなどが集い、サラ・バートンのデビューに華を添えました。



ジバンシィ ジャパン

