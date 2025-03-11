『サマナーズウォー: Sky Arena』、サービス4000日記念イベントを開催！
まずはゲームをダウンロード！
▼AppStore
https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)
スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、サービス4000日を記念して最大4000個のアイテムを獲得できる大型イベントの開催をお知らせいたします。
2014年にサービスを開始した『サマナーズウォー』は、様々な属性とスキルを持つモンスターを組み合わせた戦略的なバトルが人気を集め、これまで全世界で累計2億4,000万ダウンロードを記録してきました。
2025年3月29日にサービス4000日を迎えることを記念し、ユーザーの皆さまへ感謝をこめて、たくさんのプレゼントがもらえる「4000個のラッキーカプセル」イベントを開催いたします。
本イベントは、毎日ミッションを達成するともらえる「ラッキーカプセルチケット」を集めるイベントとなっています。
イベント期間中、集めた「ラッキーカプセルチケット」を使って「伝説の全属性召喚書」、「デビルモン」、「★6レジェンドルーン」など合計4,000個の様々なアイテム獲得できます。
毎日集めたチケットの数に応じて、「エネルギー」と「マナストーン」も獲得できます。
さらに、サービス4000日当日となる3月29日には、すべてのユーザーに「不思議な召喚書」40枚と「マナストーン」400万個を特別プレゼントとしてお贈りします。
また、あわせてログインイベントも開催中です。
ゲームにログインするだけで、「デビルモン」、「伝説の召喚書」、「光と闇の召喚書」、「伝説の全属性召喚書」など毎日様々なアイテムがもらえます。
今回のイベントに関する詳細はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト
https://summonerswar.com/ja/skyarena
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X
https://x.com/summoners_STAFF
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook
https://www.facebook.com/JPSummonersWar/
□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル
https://youtube.com/@com2usjapan
□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル
https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/
【配信概要】
『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： iOS 12.0以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2024 Com2uS Corp.
▼AppStore URL
https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420
『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： Android OS 5.0以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2024 Com2uS Corp.
▼Google Play URL
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)
【注意事項】
※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。
是非、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。
今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。