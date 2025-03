「PHONE APPLI PEOPLE」が「Bundle by freee」とのAPI連携を開始

株式会社PHONE APPLI

すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI(本社:東京都港区、代表取締役社長:奥澤 慎哉)は、当社の提供する「PHONE APPLI PEOPLE」と、フリー株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下「freee」)が提供するSaaSを一元管理する「Bundle by freee」のAPI連携を開始いたします。

■連携の内容

今回の連携により、PHONE APPLI PEOPLE上のユーザー情報を自動でBundle by freeeへ取り込むこと、またログインをせずにアカウントを削除することが可能になりました。 例えば、Bundle by freeeが連携する「freee人事労務」の従業員情報をもとに、 Bundle by freeeを通じてPHONE APPLI PEOPLEのアカウントを自動削除することが可能です。

これにより、人事・労務や情報システムの担当者がアカウント管理のために行っていた、PHONE APPLI PEOPLEへのログインと管理画面上での作業が不要になり、アカウントの棚卸し業務工数の削減や人為的なミスの防止が期待できます。また、今後はBundle by freeeからPHONE APPLI PEOPLEのアカウントを発行できる機能も提供予定です。

■「Bundle by freee」について

Bundle by freeeは、情報システム部、コーポレートIT部、人事部、総務部向けの作業自動化ツールです。入退社および異動時における、SaaSのアカウント発行や削除、アカウントの棚卸し作業を自動化します。外部共有したままのファイルやフォルダの棚卸しも自動化し、それらの大元になる人事データの統合を行う事も可能です。

情報システム部は企業の基盤を管理する重要な業務を担う一方で、日々の業務や、突発的な業務で多忙なため、新しい提案を行いにくい環境下にあります。Bundle by freeeでは人がやるべきでない作業を自動化して取り除き、情報システム担当が本来取り組みたい業務を遂行できる環境を提供します。

Bundle by freee:https://bundle.jp/

《フリー株式会社 会社概要》

会社名 フリー株式会社

代表者 CEO 佐々木大輔

設立 2012年7月9日

所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

https://corp.freee.co.jp/

《株式会社PHONE APPLI会社概要》

代表取締役社長 :奥澤 慎哉

所在地 :〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 :2008年1月

資本金 :398,365,710円

業務内容 :PHONE APPLI PEOPLE(組織を強くするコミュニケーションポータル)等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売(Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション)、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL :https://phoneappli.net/