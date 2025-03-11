JR東海とのコラボ企画～オリジナル缶バッジ付き 新選組のふるさと歴史館・日野宿本陣共通入館券～の販売が開始されました。
日野市役所
コラボ缶バッジ
3月より、日野市立新選組のふるさと歴史館及び日野宿本陣の入館券を JR3社（東海・西日本・九州）が取り扱う「EXサービス（「エクスプレス予約」、「スマートEX」）」において販売します。
東京地区での歴史街歩きをテーマとした「古地図で巡る！ぶらり東京街散歩」キャンペーンが開始され、新選組の世界観をより楽しめる観光プランとして「EXサービス」において、新選組のふるさと歴史館・日野宿本陣の入館券の企画商品の販売が始まりました。本キャンペーンは、主に関西圏、中京圏のお客様を東京に招く企画であるため、「新選組のふるさと日野」を広く周知し、日野市の知名度の向上、来訪者の増加が期待できるものとなります。
コラボ缶バッジ
・商品名…【～新選組～土方と近藤が出会ったまち日野】新選組のふるさと歴史館・日野宿本陣共通入館券コラボ缶バッジ付き
・利用期間…2025年9月30日まで
・販売券…両館共通入館券のみ
（販売価格：大人300円・小人70円）
・販売数…1日30人分の限定販売
総販売数1000人分
・販売サイト
JR東海EXサービス「EX旅先予約」WEBサイト(https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/4020M04/plans/4020M04-C010932-M012648/detail?lang=ja&utm_source=shisetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=hinojuku_shinsengumi_HP)