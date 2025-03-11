【4/12(土)札幌戦】ＪＸ金属サンクスマッチ 開催のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■マッチ名
■該当試合
■会場
■チケット販売日
■社名
■所在地
■代表者
■URL
このたび、4月12日(土)に開催するホームゲーム、2025明治安田Ｊ２リーグ第9節 水戸ホーリーホック vs. 北海道コンサドーレ札幌をＪＸ金属株式会社にご支援いただき『ＪＸ金属サンクスマッチ』として開催いたします。
サンクスマッチ概要
■マッチ名
ＪＸ金属サンクスマッチ
■該当試合
2025年4月12日(土)14:00キックオフ
2025明治安田Ｊ２リーグ 第9節
水戸ホーリーホック vs. 北海道コンサドーレ札幌
■会場
ケーズデンキスタジアム水戸
■チケット販売日
先行販売：2025年3月12日(水)
一般販売：2025年3月15日(土)
※試合特設ページは3月12日(水)公開予定です。
※サンクスマッチイベントの詳細については後日改めてご案内いたします。
企業概要
■社名
ＪＸ金属株式会社
■所在地
東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
■代表者
代表取締役社長 社長執行役員 林 陽一
■URL
https://www.jx-nmm.com/