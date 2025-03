ÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó4·î¹æ¤Ï¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡ÙÆÃÂç¹æ!!

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店(所在地:東京都文京区、代表取締役社長:山口徳二)は、発行している漫画誌『別冊少年チャンピオン』(編集長:信田敬介)3月12日(水)発売の4月号にて、表紙・巻頭カラーに『魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア』(漫画:hiro者 原案:西修)を掲載。付録では、『魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア』ダブルポケット付きクリアファイルが登場することをお知らせいたします。

『注ぐ想いは、溢れるほどに。』

3月12日(水)発売「別冊少年チャンピオン」4月号の表紙&巻頭カラーは、『魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア』(漫画:hiro者 原案:西修)が登場! 最新単行本4.巻通常版・特装版が好評発売中!! そして4月8日(火)には単行本5.巻通常版・特装版が発売を控えている”if 魔フィア”は今勢いにのりまくり!! hiro者先生が細部までこだわり抜いた描き下ろしイラストを使用!! 『if 魔フィア』描き下ろしアクリルジオラマ3種応募者全員サービスを今月号と来月号にかけて実施!! スーツの美を堪能できるアイテムです!!

巻頭カラー巻頭カラー

さらに、付録ではイルマ&アリスの思い出深いシーンを使用した『魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア』ダブルポケット付きクリアファイルがついてくる!!

今月号の別冊少年チャンピオンを手に入れて”if 魔フィア”の世界にどっぷりひたりましょう!!

付録『ダブルポケット付きクリアファイル』

その他、TVアニメ大好評放送中♨ 最新単行本10巻発売記念カラー『ババンババンバンバンパイア』、がお~と人気爆発中(ハート) 最新単行本2巻発売記念カラー『かいじゅうたん、現る。』、鈴蘭VS鳳仙、前哨戦編、佳境!! 最新単行本18.巻発売記念カラー『WORST外伝 ドクロ』、最新単行本3巻、3/27発売!!

新章"ぼっち魔王"編、突入記念カラー『イセグレ 異世界チート無双 俺TUEEE系イキリ転生者にかませ犬にされ続けたエリート騎士、超グレる。』の4作品がセンターカラーで掲載。

また、第18回『NEXT CHAMPION』新人まんが賞佳作受賞作!! 性・癖・爆・発よみきり『山田拷問録』(著:高橋海人)掲載など多数企画が目白押しです!!

【商品概要】

媒体:「別冊少年チャンピオン」4月号

表紙・巻頭カラー:『魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア』(漫画:hiro者 原案:西修)

付録:『魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア』ダブルポケット付きクリアファイル

発売:2025年3月12日(水)

特別定価:780円(10%税込)

発行:株式会社秋田書店

別冊少年チャンピオン公式 :https://www.akitashoten.co.jp/b-champion株式会社 秋田書店

代表者:代表取締役社長 山口徳二

所在地:〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

文京グリーンコートセンターオフィス18F

創立:1948年8月10日

事業内容:雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど

社員数:約160名

https://www.akitashoten.co.jp/