ÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó4·î¹æ¤Ï¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡ÙÆÃÂç¹æ!!
³ô¼°²ñ¼Ò½©ÅÄ½ñÅ¹(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ýÆÁÆó)¤Ï¡¢È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è»ï¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù(ÊÔ½¸Ä¹¡§¿®ÅÄ·É²ð)3·î12Æü(¿å)È¯Çä¤Î4·î¹æ¤Ë¤Æ¡¢É½»æ¡¦´¬Æ¬¥«¥éー¤Ë¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡Ù(Ì¡²è:hiro¼Ô ¸¶°Æ:À¾½¤)¤ò·ÇºÜ¡£ÉÕÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡Ù¥À¥Ö¥ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÃí¤°ÁÛ¤¤¤Ï¡¢°î¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¡£¡Ù
3·î12Æü(¿å)È¯Çä¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×4·î¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï¡¢¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡Ù(Ì¡²è:hiro¼Ô ¸¶°Æ:À¾½¤)¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡ºÇ¿·Ã±¹ÔËÜ£´.´¬ÄÌ¾ïÈÇ¡¦ÆÃÁõÈÇ¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ!! ¤½¤·¤Æ4·î8Æü(²Ð)¤Ë¤ÏÃ±¹ÔËÜ£µ.´¬ÄÌ¾ïÈÇ¡¦ÆÃÁõÈÇ¤¬È¯Çä¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Éif Ëâ¥Õ¥£¥¢¡É¤Ïº£Àª¤¤¤Ë¤Î¤ê¤Þ¤¯¤ê!! hiro¼ÔÀèÀ¸¤¬ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ!! ¡Øif Ëâ¥Õ¥£¥¢¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ3¼ï±þÊç¼ÔÁ´°÷¥µー¥Ó¥¹¤òº£·î¹æ¤ÈÍè·î¹æ¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü!! ¥¹ー¥Ä¤ÎÈþ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹!!
´¬Æ¬¥«¥éー
´¬Æ¬¥«¥éー
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÏ¿¤Ç¤Ï¥¤¥ë¥Þ¡õ¥¢¥ê¥¹¤Î»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥·ー¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡Ù¥À¥Ö¥ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë!!
º£·î¹æ¤ÎÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Éif Ëâ¥Õ¥£¥¢¡É¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ò¤¿¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦!!
ÉÕÏ¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù
¤½¤ÎÂ¾¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂç¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ♨ ºÇ¿·Ã±¹ÔËÜ10´¬È¯ÇäµÇ°¥«¥éー¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¡¢¤¬¤ª～¤È¿Íµ¤ÇúÈ¯Ãæ(¥Ïー¥È) ºÇ¿·Ã±¹ÔËÜ2´¬È¯ÇäµÇ°¥«¥éー¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡¢¸½¤ë¡£¡Ù¡¢ÎëÍöVSË±Àç¡¢Á°¾¥ÀïÊÔ¡¢²Â¶!! ºÇ¿·Ã±¹ÔËÜ£±£¸.´¬È¯ÇäµÇ°¥«¥éー¡ØWORST³°ÅÁ ¥É¥¯¥í¡Ù¡¢ºÇ¿·Ã±¹ÔËÜ3´¬¡¢3/27È¯Çä!!
¿·¾Ï"¤Ü¤Ã¤ÁËâ²¦"ÊÔ¡¢ÆÍÆþµÇ°¥«¥éー¡Ø¥¤¥»¥°¥ì °ÛÀ¤³¦¥Áー¥ÈÌµÁÐ ²¶TUEEE·Ï¥¤¥¥êÅ¾À¸¼Ô¤Ë¤«¤Þ¤»¸¤¤Ë¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¥¨¥êー¥Èµ³»Î¡¢Ä¶¥°¥ì¤ë¡£¡Ù¤Î4ºîÉÊ¤¬¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ç·ÇºÜ¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè18²ó¡ØNEXT CHAMPION¡Ù¿·¿Í¤Þ¤ó¤¬¾Þ²Âºî¼õ¾Þºî!! À¡¦ÊÊ¡¦Çú¡¦È¯¤è¤ß¤¤ê¡Ø»³ÅÄ¹éÌäÏ¿¡Ù(Ãø:¹â¶¶³¤¿Í)·ÇºÜ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹!!
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
ÇÞÂÎ¡§¡ÖÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×4·î¹æ
É½»æ¡¦´¬Æ¬¥«¥éー¡§¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡Ù(Ì¡²è:hiro¼Ô ¸¶°Æ:À¾½¤)
ÉÕÏ¿¡§¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡Ù¥À¥Ö¥ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
È¯Çä¡§2025Ç¯3·î12Æü(¿å)
ÆÃÊÌÄê²Á¡§780±ß(10%ÀÇ¹þ)
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò½©ÅÄ½ñÅ¹
ÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¸ø¼° :
https://www.akitashoten.co.jp/b-champion
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³¸ýÆÁÆó
½êºßÃÏ¡§¢©113-0021 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶ð¹þÆóÃúÌÜ28ÈÖ8¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸µþ¥°¥êー¥ó¥³ー¥È¥»¥ó¥¿ー¥ª¥Õ¥£¥¹18F
ÁÏÎ©¡§1948Ç¯8·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»¨»ï¡¦½ñÀÒ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¸¸Ë¡¦»ùÆ¸¿Þ½ñ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É
¼Ò°÷¿ô¡§Ìó160Ì¾
https://www.akitashoten.co.jp/