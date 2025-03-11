【福岡県】「学びの場における子ども若者の孤立解消と育成」事業成果報告会

一般財団法人ちくご川コミュニティ財団

一般財団法人ちくご川コミュニティ財団、一般社団法人家庭教育研究機構、認定NPO法人箱崎自由学舎ESPERANZA、NPO法人未来学舎は、2022年から休眠預金活用制度において学校に行けない・行かない子ども（不登校の子ども)を支援する居場所づくり事業に取り組んで参りました。

３年間の事業の成果報告や見えてきた課題、今後の取り組みについて発表します。

「不登校に関心がある」「休眠預金等活用事業について知りたい」「助成金の活用や地域との連携について学びたい」「市民団体や専門家と交流したい」という皆さま、ぜひご参加ください。お子さまもお気軽にお越しください。

■ 休眠預金等活用制度とは？

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」（休眠預金等活用法）に基づき、2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引のない預金等（休眠預金等）を社会課題の解決や民間公益活動の促進のために活用する制度が2019年度から始まりました。

■「誰ひとり取り残さない居場所づくり～学びの場における子ども若者の孤立解消と育成～」事業概要

学校に行けない・行かない子ども若者（不登校の子ども若者）をサポートする３つの実行団体に約3年間で総額4,393万円の助成と伴走支援を実施。 全国の不登校児童の数は増加傾向で約34万人いるとされる中、地域の持続可能性の観点から重要かつ緊急性が高い社会課題と言えます。 この事業で、子どもたちが自分に合った学びの場を選択できる地域社会を目指してきました。

開催概要

日時：

3月22日(土) 13時～16時 （開場：現地 12時半／オンライン12時50分）



主催：一般財団法人ちくご川コミュニティ財団

共催：一般社団法人家庭教育研究機構、認定NPO法人箱崎自由学舎ESPERANZA、NPO法人未来学舎

協力：一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）

参加方法：

会場／久留米シティプラザ 大会議室 (久留米市六ツ門町8-1)

オンライン／ビデオ会議ツール「zoom」を使用。参加費：無料（途中入退場OK）

プログラム：

実行団体からの事業成果報告

資金分配団体からの事業成果報告

多様な学び、不登校支援に関するディスカッション



定員：会場 200名、オンライン100名

お申し込み方法 締め切り 3月20日（木）まで

下記いずれかの方法でお申し込みください。

▼Peatix

https://kyuminn21.peatix.com/(https://kyuminn21.peatix.com/)



▼Googleフォーム

https://forms.gle/Prwmf5nTGqEd2qji6(https://forms.gle/Prwmf5nTGqEd2qji6)

ちくご川コミュニティ財団公式HPのイベントページはこちら↓

https://c-comfund.com/info/kyumin/20250131_c.html

お問い合わせ先：一般財団法人ちくご川コミュニティ財団 担当：庄田

電話：0942-34-5600 FAX：0942-34-5777 メールアドレス：kyumin@c-comfund.com

【登壇団体】(順不同、発表順とは異なります)

一般財団法人 日本民間公益活動連携機構（JANPIA：ジャンピア）

団体URL：https://www.janpia.or.jp

＜資金分配団体＞

一般財団法人 ちくご川コミュニティ財団

弊財団は福岡県で初の市民が立ち上げたコミュニティ財団として、多くの市民の方々が資金、スキル、情報などの資源を持ち寄り、筑後川関係地域で「人の役に立ちたい」と活動している個人や団体を支援しています。

団体URL：https://c-comfund.com

＜実行団体＞

●一般社団法人 家庭教育研究機構 (福岡県飯塚市)

事業名「いろとりどりの居場所と繋がる支援事業」

福岡県飯塚市でフリースクール「みんなのおうち」を運営。

●認定NPO法人 箱崎自由学舎ESPERANZA(福岡市)

事業名「不登校でも安心できる社会づくり事業」

福岡市でフリースクール「箱崎自由学舎えすぺらんさ」を運営。

●NPO法人 未来学舎(福岡県久留米市)

事業名「子ども・若者に対する普通教育機会保障事業」

福岡県久留米市でフリースクール「未来学舎」を運営。

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