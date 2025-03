LF Research 調査レポート「分散化とAI」を公開

The Linux Foundation Japan

LF Research調査レポート「分散化とAI」インフォグラフィック

Linux Foundation Research (LF Research) がFutureweiの後援を受けて作成した調査レポート「Decentralization and AI」の日本語版「分散化とAI」が公開されました。

全レポートは、こちらからダウンロードできます。

- 日本語版 : 分散化とAI : 回復力のあるオープンなデジタル未来の構成要素(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/03/decentralized-internet-jp/)- オリジナル版 (英語) : Decentralization and AI : The Building Blocks of a Resilient and Open Digital Future(https://www.linuxfoundation.org/research/decentralized-internet)

今日のデジタル プラットフォームは、少数の大手テクノロジー企業が管理する集中型プラットフォームです。規制当局がこれらのテクノロジー企業の力を制限し始める中、オープンソースのイノベーターは、個人のプライバシー、自律性、デジタル所有権を保護し、グローバル コモンズへのアクセスを増やす分散型インフラストラクチャを構築しています。

この定性レポートでは、中央集権的な既存企業を破壊し、新しいプラットフォームやシステムのための機会を創出しているこの分野のイノベーターと話しました。分析は、ソフトウェア開発、ポリシー、AI エージェント、通貨、アイデンティティなど、さまざまな観点から構成されています。分散化に向けた動きの詳細については、レポート全文をお読みください。

著者:

- Alan Majer, GoodRobot.com- 序文 - Chris Xie, Futurewei

日本語版翻訳協力:天満尚二