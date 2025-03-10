【在庫処分80％OFF】MAXWIN史上最軽量のバイク用ドライブレコーダーが在庫処分価格で販売開始！

昌騰有限会社

バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府岸和田市)は、Makuakeで達成率1406％の大成功を納めた高画質で超計量モデルのドライブレコーダー『BDVR-B001』がAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングで80％OFFの在庫処分価格で販売を開始しました。

販売ショップ

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BX55X84H

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/bdvr-b001/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/bdvr-b001.html

メーカー希望小売価格：25,980円

在庫処分特別価格：4,980円

本体重量は驚異の63ｇ

高画質二輪車向けドライブレコーダー

臨場感のある映像がしっかり残せるFullHD（1080P59fps）/QHD（1440P28fps）録画対応

持ち運びに便利で簡単に取り付け可能な二輪車向けドライブレコーダーです。

大容量バッテリー内蔵で最大約2時間録画可能。自転車、電動アシスト自転車、原付、バイク、電動キックボード、キックスクーターのユーザーや個人宅配業者にオススメ！

3種類のブラケット付属で、用途に合わせて取り付け場所を選べます。

激しい動きのある撮影シーンでもしっかり記録可能！FullHD（1080P/59fps）録画対応

コマ落ちが少ない自然でなめらかな映像で撮影できるFullHD「1080P/59fps」録画に対応しています。危険なあおり運転をされた場合でも、相手の車のナンバープレートを確実に読み取ります。

夜間の映像も鮮明に記録可能、業界最高クラス500万画素数のSTARVIS?高感度イメージセンサー

イメージセンサーは業界最高クラスの1/2.8" 500万画素数STARVIS?高感度イメージセンサーを採用しました。さらに動作安定性の高い台湾Novatek社製高性能ICチップセットNT96675を搭載しています。

簡単に取付け・取外しできる面ファスナー固定方式、固定マウント3種類付属

簡単に取付/取外しできる面ファスナー固定方式。ヘルメット装着/ハンドル装着/サイドミラー装着、様々な取付方法が実現可能なマウントを付属しています。