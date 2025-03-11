´ÊÃ±¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¼ýÇ¼¡£¥é¥Ã¥»¥ë¥Û¥Ö¥¹¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥Û¥Ã¥È¥×¥ìー¥È¡×¤ò¿·È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀÐ¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÂçÀÐÍÎ²ð)¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥Ã¥»¥ë¥Û¥Ö¥¹¡×¤«¤é¡¢Áõ¾þ¤âµ¡Ç½¤âÍ¾Ê¬¤Ê¤â¤Î¤ò·é¤¯¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥×¥ìー¥È¡Ö¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥Û¥Ã¥È¥×¥ìー¥È¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¤ª¼è°·Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ2025Ç¯3·î19Æü(¿å)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ìー¥È¤È°ìÂÎ·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç®ÅÁÆ³Î¨¤¬¹â¤¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÌó2Ê¬¤Ç¥×¥ìー¥È¤Î²¹ÅÙ¤ÏÌó200¡î°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿IPX6¤ÎËÉ¿å»ÅÍÍ¤ÇËÜÂÎ¤ò´Ý¤´¤È¿åÀö¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÇö·¿¤Ê¤Î¤ÇÀö¾ô¤·¤ä¤¹¤¯¡¢PTFE¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥ìー¥È¤ÇÌý±ø¤ì¤âÍî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Product Information
¡¡¡¡¡¡È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î19Æü(¿å)
¡¡¡¡¡¡¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥Û¥Ã¥È¥×¥ìー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡·¿ÈÖ¡§3100JP
¡¡¡¡¡¡¡¡²Á³Ê¡§6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¥µ¥¤¥º¡§ÌóW50¡ßD25.5¡ßH7cm¡Ê¥³¥ó¥È¥íー¥éー´Þ¤à¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡½ÅÎÌ¡§Ìó1.9kg¡Ê¥³¥ó¥È¥íー¥éー´Þ¤à¡Ë
¥³ー¥É¤ÎÄ¹¤µ¡§Ìó1.5£í
¡¡¡¡¡¡¡¡ºà¼Á¡§¥¢¥ë¥ß¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢PF¼ù»é
ÉÕÂ°ÉÊ¡§ÀìÍÑ¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯
À¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ
JAN¡§4560132470769
£±.´ÊÃ±¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¼ýÇ¼
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Û¥Ã¥È¥×¥ìー¥È¤Ï¡¢½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¥µ¥Ã¤ÈÄ´Íý¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£².°ìÂÎ·¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¥×¥ìー¥È¤È°ìÂÎ·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç®ÅÁÆ³Î¨¤¬¹â¤¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÌó2Ê¬¤Ç¥×¥ìー¥È¤Î²¹ÅÙ¤ÏÌó200¡î°Ê
¾å¤ËÃ£¤·¡¢Í¾Ç®¤âÃ»¤¤ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ç²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÆÆù¤ä¥¹¥Æー¥¤Ê¤é2～3Ê¬¤Ç¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¤²ÃÇ®¤ÇÆù¤Î»ÝÌ£¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
£³.¹â¤¤ËÉ¿å»ÅÍÍ¤Ç´ÝÀö¤¤OK
IPX6¤ÎËÉ¿å»ÅÍÍ¤ÇËÜÂÎ¤ò´Ý¤´¤È¿åÀö¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÇö·¿¤Ê¤Î¤ÇÀö¾ô¤·¤ä¤¹¤¯¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£´.Ìý¤¬Î®¤ì¤ä¤¹¤¤¹½Â¤
¥×¥ìー¥È¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¤·¹¼Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìý¤¬ÌýÇÓ½Ð¸ý¤ËÎ®¤ì¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ.¥×¥ìー¥ÈÌÌÀÑ¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ
ÌýÇÓ½Ð¸ý¤¬Ã¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ä¥Ñ¥ó¥±ー¥¤¬2ËçÆ±»þ¤Ë¾Æ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥ìー¥ÈÌÌÀÑ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¶.ÊÝ²¹¤«¤é¥°¥ê¥ë¤Þ¤ÇÌµÃÊ³¬²¹ÅÙÄ´À°µ¡Ç½
²¹ÅÙ¤ÏÌó80¡î¤«¤é230¡î¤Þ¤ÇÌµÃÊ³¬¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¹ÅÙ¤ÎÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤ÏWARM¤ÏÌó80～120¡î¡¢LOW¤ÏÌó120～160¡î¡¢MID¤ÏÌó160～200¡î¡¢HI¤ÏÌó190～230¡î¡£Æù¤äÌîºÚ¤Î¥°¥ê¥ë¤«¤é¡¢¤ªÁÚºÚ¤Î²¹¤á¡¢¿©»öÃæ¤ÎÊÝ²¹¤È¡¢Éý¹¤¤»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£·.¾¦ÉÊÉÕÂ°¤ÎÀìÍÑ¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï20¥ì¥·¥Ô¤ò·ÇºÜ¤·¤¿ÀìÍÑ¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿æ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤ä¡¢ËèÆüË»¤·¤¯¤ÆÎÁÍý¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤Êý¡¢µÙÆü¤Ë¿Æ»Ò¤Ç¥È¥é¥¤¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤ª¤ä¤Äºî¤ê¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤âµ¤·Ú¤Ë¤ªÎÁÍý¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô½¸¤Ç¤¹¡£
¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥Èー¥¹¥È&¥¢¥Òー¥¸¥ç
³¤Á¯¥Á¥Â¥ß
´¬¤¤¿¤³¾Æ¤
¥¯¥ìー¥×
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡Í½ÌóÈÎÇä¼õÉÕÃæ¡ª
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¤´¼«ÂðÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ëº§¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¿·À¸³è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
https://oishi-online.com/
¢£ÂçÀÐ¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀÐ¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¤Ï¡¢¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤¬¡Öº£¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¡¢º£¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë1997Ç¯¤ËÅìµþ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²ÈÅÅ¤ÈÀ¸³è»¨²ß¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¿ô½½¥ö¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥ÉRussell Hobbs¤ÎÆüËÜÁíÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤ÏÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤ò2000Ç¯¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCores¤Ï2013Ç¯¤è¤ê¡¢¥³ー¥Òー¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¥³ー¥Òー¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥³ー¥Òー¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¶¦¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³ー¥Òー¤Î¥×¥í¤ä¥³ー¥Òー¥é¥Ðー¤Ë¤â¿®Íê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥ê¥êー¥¹¡¦¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò ÂçÀÐ¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§±ÊÅÄ¡¡press@oanda.co.jp¡¡03-5333-4447