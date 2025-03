総観客数110万人を達成、いよいよロングラン4年目に突入！舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』７月からの新キャストを追加で22名発表！

株式会社ホリプロ

2022年に開幕し、本年7月にはいよいよロングラン4年目に突入する舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』東京公演において、ダンブルドア役の市村正親をはじめとする、7月からの新キャスト22名を発表。ハーマイオニー役を松井玲奈と奥村佳恵、ロン役を上山竜治と関町知弘(ライス)が務め、さらに、ハリー・ポッター役には大貫勇輔の1年ぶりのカムバックが決定。

今年76歳を迎えた演劇界のレジェンド市村正親は、ミュージカル『オペラ座の怪人』のファントム役、 ミュ ージカル『ミス・サイゴン』のエンジニア役など、世界の名優が演じる難役を数々演じてきたが、このたび、魔法界において20世紀で最も偉大な魔法使いであるダンブルドア先生役に挑戦することとなった。市村は舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』東京公演の初日を観劇し、子どもがハリポタの大ファンだと明かしていたという縁もあり、「子ども達は「ハリー・ポッター」の映画、舞台を網羅しているので、ダメ出しをもらわないように、良いタンブルドア先生を演じようと思います。」と意気込みを語った。

また7月からの公演には、ハリー・ポッター役として約1年ぶりに大貫勇輔のカムバックが決定。すでに発表している新ハリー・ポッター役、稲垣吾郎・平岡祐太とともに、トリプルキャストにて舞台を盛り上げる。

【新キャスト・コメント】

■アルバス・ダンブルドア役:市村正親

いつお呼びがかかるかと思っていた”ハリポタ”…ついにお呼びがかかりました。何が嬉しいって、子ども達がめっちゃくちゃ喜びそうです!子ども達は「ハリー・ポッター」の映画、舞台を網羅しているので、ダメ出しをもらわないように、良いダンブルドア先生を演じようと思います。

■ハーマイオニー・グレンジャー役:松井玲奈

学生時代、通学用の手提げ鞄の中にはいつも「ハリー・ポッター」シリーズが入っていました。お気に入 りのキャラクターはハーマイオニー。彼女のようにいつも本を読んでいた私は、友人に「本ばっかり読んでいてハーマイオニーみたいだね」と言われていました。幼い頃の”いつかなれたらいいな”という空想が、まさか現実になるなんて!今はこれから飛び込む魔法の世界への期待で身体中が満たされてい ます。

これまで作品を繋いできた皆さんからのバトンを受け取り、素晴らしい魔法体験をしていただけるよう作品に向き合っていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

■ハーマイオニー・グレンジャー役:奥村佳恵

私の青春は、「ハリー・ポッター」と共にありました。どうかホグワーツの入学許可証が届きますように、そして絶対グリフィンドールに入れますようにと願っていた 11 歳の私。将来はきっと闇払いとして活躍 するんだ、、!と、なんなら最近まで夢見ていました。そんな私が 19 年後のハーマイオニーとしてあの 世界を生きることになるなんて。私も彼らのように、勇気をもって大胆に、思いやりの心を忘れず、仲間を信じて挑みます。

■ロン・ウィーズリー役:上山竜治

この度、ロン役を演じられること本当に光栄です。

初めてこの作品を観劇したとき、演劇の可能性を遥かに広げた魔法の演出に感動し、また親として子どもとの向き合い方に葛藤するハリーたちの姿に心を打たれ、客席で号泣したことを覚えています。 不器用だけど、家族や仲間を全力で愛しながら生きる、優しくてお茶目なロン。

いつも周りに笑いとスパイスを届けてくれる彼を繊細かつ大胆に演じたいです。ぜひ劇場に遊びに来 てください!

■ロン・ウィーズリー役:関町知弘(ライス)

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の世界に新しく仲間入りさせていただきます、関町です。 合格の知らせを受けた時は、興奮してかなりの距離を家まで歩いて帰ったのを覚えています。ロン・ウィーズリー役を演じさせていただくということで、重圧はもちろんありますが、キャスト・スタッフの方々の力を借りて、皆様に愛されるロンになりたいと思います。よろしくお願いいたします。

■ドラコ・マルフォイ役:渡辺邦斗

本作に出演する機会をいただき、大変光栄です。私は「ハリー・ポッター」の物語の中で、特にドラコに惹かれていました。まさか演じる機会があるとは思わず、オーディションではドラコになれる時間を純粋に楽しみました。合格の知らせを受けた時、それが大きな使命へと変わり、身が引き締まりました。4年目のキャストとして歴代の想いを受け継ぎ、丁寧に物語を紡いでいきます。皆様と魔法の世界を旅する日を楽しみにしています!

■ジニー・ポッター役:安藤 聖

物凄く華やかで沢山の夢が詰まった本作品に、ジニー・ポッターとして参加させていただきます、安藤 聖です。

魔法を使えるようになれるなんて!世界的ヒーローであるハリー・ポッターの妻を演じられるなんて! しかも世界的ヒーローのハリーを一番近くで叱咤激励できちゃうなんて!なんてこと!!40 代に突入し、ジニーという女性を演じられる巡り合わせに大興奮しております。人間味溢れるドラマをしっかり演じたいと思っています。よろしくお願いします!





■ジニー・ポッター役:吉井 怜

映画「ハリー・ポッター」シリーズを観終えた時、まだその先が観たい!と強く思いました。時を経て舞台を観劇した際には、その続きを体感することが出来たようで興奮し感動が止まりませんでした。憧れ続けた「ハリー・ポッター」の世界でしたので、合格の連絡を頂いた時は跳び上がるほど嬉しかったです。これまで繋がれてきたバトンをしっかり受け取り、愛情深く芯が強いジニーを精一杯演じたいと思います。





■アルバス・ポッター役:原嶋元久

アルバスの台詞達が自分の元から去っていったら、消えてしまったら、もう生きていけないのではと思うほどに、「何がなんでも!」とオーディションに臨んでいたので、出演決定時には嬉しいと感じるより先に涙が。

あの日からずっと今日を心待ちにし、ようやく実感がわいてきました。

先輩方からしっかりと学んでバトンを受け取り、色褪せない素敵な魔法の世界を皆さまにお届けできるよう、アルバスとして生き抜きます。

■スコーピウス・マルフォイ役:大久保 樹

スコーピウス・マルフォイ役を演じさせていただきます、大久保樹です。

小さい頃から観てきた大好きな作品に携われることを本当に嬉しく思います。

舞台を観に来てくださる皆様に楽しんでいただけるようこれから邁進してまいります。

是非、劇場でスコーピウスの苦悩・成長を目に焼き付けてください!

劇場で皆様にお会いできる日を楽しみにしてます!

■デルフィー役:野邑光希

小さい頃、「ハリー・ポッター」の映画を観ては割り箸を振り回しながら呪文を唱えていたことをよく覚えています。

まさか私があの魔法の世界を生きる一員になるとは…!今から胸が躍ります。

この出会いにとびきりの感謝を。そして先達の方々からのバトンをしかと受け取って、エンジン全開で参ります。よろしくお願いします!

■マクゴナガル校長役:岡 まゆみ

さぁ!いよいよ待ちに待った「ホグワーツ魔法魔術学校」の一員になります。

4年目キャストとして今までしっかりと素晴らしい舞台を守ってきてくださった皆様に感謝し、大切なバトンを頂き、次なるステージに向かって歩みます。

少し前まで日本で専用劇場が作られて、ロングラン公演ができるなんて夢のような事でした。大好きな「ハリー・ポッター」の舞台! 何度観ても発見のある面白い舞台です。頑張りまーす!

■マクゴナガル校長役:白木美貴子

「一つだけ願い事を叶えてあげよう」

目の前に突然魔法使いが現れた時にすぐ答えられるよう、子どもの頃から答えを用意していまし た。「魔法使いにしてください!」そして遂にこの願いが叶う時がきました。魔法使い、それも魔法学校の校長先生。子どもの頃からの夢ですもの、今から楽しみで仕方ありません。全てに感謝し、先輩達から受け継いだ素晴らしい舞台を誠心誠意務めたいと思います。

その他の新キャスト

浅野郁哉・古沢朋恵・肥田野好美・石原健太郎・加茂享士

肥塚綾子・森田万貴・坂入美早・田口 遼

2025年7月~10月公演チケット3月29日からチケット先行発売開始

すでに公演延長を発表している7月~10月公演のチケットは、3月29日(土)11:00からTBSチケット・ホリプロステージで先行発売、4月12日(土)からは一般発売が開始される。いち早くチケットが手に入るTBSチケット・ホリプロステージでの購入には事前の会員登録(無料)が必須で、事前に登録するとチケット販売開始に関しての通知を受け取ることができる。

ロングラン上演4年目も進化し続ける舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。

6月まではハリー・ポッター役の平方元基、吉沢 悠をはじめとする現キャストで上演中!今すぐ観劇できるチケットは、TBSチケット・ホリプロステージ・各プレイガイドにて好評販売中。是非劇場でご覧いただきたい。

チケット販売スケジュール

<2025年6月公演分まで>

TBSチケット・ホリプロステージ・各プレイガイドにて好評販売中

<2025年7月~10月公演分>

■TBSチケット販売情報

【先行発売】3月29日(土)11:00~4月11日(金)9:59

【一般発売】4月12日(土)10:00~

■ホリプロステージチケット販売情報

【先着先行】3月29日(土)11:00~4月11日(金)23:59

対象会員:ホリプロステージゴールド会員、レギュラー会員

対象座席:SS席、Sプラス席、S席、A席、B席、C席、9と4分の3番線シート

枚数制限:なし



当先行では、9と4分の3番線シートにおいて、一部、ゴールド会員様が優先的にお買い求めいただける席をご用意しております。



<その他注意事項>

・お支払いはクレジットカード決済、セブンイレブン支払いとなります。

チケット申込・購入時のクレジットカードの決済エラーについて

https://horipro-stage.jp/news/ticket-info20231102/

・下記URLを必ずご確認の上お申し込みください。

https://horipro-stage.jp/senchaku_info/

・ホリプロステージ会員詳細

https://horipro-stage.jp/member/

・本公演はホリプロステージ会員のポイント付与・使用対象外となります。

【一般発売】4月12日(土)10:00~

対象座席:SS席、Sプラス席、S席、A席、B席、C席

枚数制限:なし

※残席がある場合のみ9と4分の3番線シートを販売いたします。

会員登録はこちら

TBSチケット:https://tickets.tbs.co.jp/harrypotteronstage/

ホリプロステージ:https://harrypotter.horipro-stage.jp/

※いずれも購入には事前の会員登録(無料)が必要

ほか、各プレイガイドでもお取扱いあり

<チケットに関するお問合せ>

ホリプロチケットセンター 03-3490-4949

(平日11:00~18:00/定休日 土・日・祝)

【舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』について】

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者であるJ.K.ローリングが、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーンと共に舞台のために書き下ろした「ハリー・ポッター」シリーズ8作目の物語。小説の最終巻から19年後、父親になった37歳のハリー・ポッターとその息子・アルバスの関係を軸に描かれる新たな冒険物語は、世界中で多くの演劇賞を獲得し好評を博しており、国内でも第30回読売演劇大賞の選考委員特別賞、第48回菊田一夫演劇大賞を受賞するなど高い評価を獲得している。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

[日程]上演中~2025年10月31日(金)

[会場]TBS赤坂ACTシアター

[上演時間]3時間40分 ※休憩あり

【主催】TBS ホリプロ ATG Entertainment

【特別協賛】東海東京フィナンシャル・グループ

With thanks to TOHO

In association with John Gore Organization

【舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』公式Webサイト】

https://www.harrypotter-stage.jp/

<あらすじ>

ハリー、ロン、ハーマイオニーが魔法界を救ってから19年後、かつての暗闇の世を思わせる不穏な事件があいつぎ、人々を不安にさせていた。魔法省で働くハリー・ポッターはいまや三人の子の父親。今年ホグワーツ魔法魔術学校に入学する次男のアルバスは、英雄の家に生まれた自分の運命にあらがうように、父親に反抗的な態度を取る。幼い頃に両親を亡くしたハリーは、父親としてうまくふるまえず、関係を修復できずにいた。そんな中、アルバスは魔法学校の入学式に向かうホグワーツ特急の車内で、偶然一人の少年と出会う。彼は、父ハリーと犬猿の仲であるドラコ・マルフォイの息子、スコーピウスだった!

二人の出会いが引き金となり、暗闇による支配が、加速していく…。