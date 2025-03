Steam版『タイムギャル HDリマスター』『忍者ハヤテ HDリマスター』Nintendo Switch(TM)用ダウンロードソフト『タイムギャル リバース』4月10日発売決定！！

株式会社タイトー

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、Steam版『タイムギャル HDリマスター』『忍者ハヤテ HDリマスター』、Nintendo Switch(TM)用ダウンロードソフト『タイムギャル リバース』を2025年4月10日(木)に発売することをお知らせいたします。Steamのストアページも本日オープンしました。

■Steam版『タイムギャル HDリマスター』『忍者ハヤテ HDリマスター』発売決定!

Nintendo Switch(TM)用ソフトとして2023年12月14日(木)に発売を開始した『タイムギャル HDリマスター』『忍者ハヤテ HDリマスター』のSteam版を2025年4月10日(木)に発売します。2つのソフトをお得に購入できるバンドルパックも登場予定です。

【『タイムギャル HDリマスター』とは】

タイトーが発売したLD(レーザーディスク)アニメーションゲームの第3弾をHDリマスター化。タイムマシンを強奪して過去の世界へ逃亡した未来の大悪党ルーダを、歴史保安警察のエース「タイムギャル」ことレイカが過去の時代に遡って追跡していきます。リリース当時、主人公レイカのキャラクターが人気を呼び、入力をミスした時のリアクションの種類の豊富さから、あえてミスをして楽しむという遊び方も流行しました。

▼ウィッシュリスト登録はこちら

https://store.steampowered.com/app/3050490?utm_source=PRTIMES&utm_term=250311(https://store.steampowered.com/app/3050490?utm_source=PRTIMES&utm_term=250311)

【『忍者ハヤテ HDリマスター』とは】

タイトーが発売したLD(レーザーディスク)アニメーションゲームの第1弾をHDリマスター化。さらわれてしまった姫を救うべく単身で悪の忍者軍団の城に忍び込んだハヤテが、無数に仕掛けられた罠、忍者軍団の強烈な連続攻撃、次々と襲いかかるサムライやモンスターを攻略するアクションゲームです。

▼ウィッシュリスト登録はこちら

https://store.steampowered.com/app/3052550?utm_source=PRTIMES&utm_term=250311(https://store.steampowered.com/app/3052550?utm_source=PRTIMES&utm_term=250311)

■ Nintendo Switch(TM)用ダウンロードソフト『タイムギャル リバース』発売決定!

『タイトー LDゲームコレクション』特装版収録の 『タイムギャル』を原作とする全編フルボイスの新作アドベンチャーゲーム『タイムギャル リバース』を、Nintendo Switch用ダウンロードソフトとして2025年4月10日(木)に発売します。

本作では、「タイムギャル」に登場した6つの時代を舞台に、新主人公の「ルナ」が冒険します。原作主人公「レイカ」の活躍の裏で起こっていたもう一つのタイムトラベルのエピソードが明らかになります。

また、オリジナル版で好評だった、アクションをミスした時にみられるリアクションも用意されています。

※本商品は2023年12月14日(木)発売『タイトー LDゲームコレクション』特装版に特典として付属した同名のゲームソフトと同内容です。重複購入に御注意願います。

【製品情報】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/518_1_ac866c9f876a118cd1b207803a9afafe.jpg ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/518_2_ca2471202ee54c84f8fd6d7e6ff9a762.jpg ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/518_3_626155656e5158a8a7205dfa9f4849a8.jpg ]

【関連URL】

『タイトー LDゲームコレクション』公式サイト : https://www.taito.co.jp/taitoldgamecollection/

タイトーWEBサイト : https://www.taito.co.jp/

タイトーゲーム公式X : https://twitter.com/TAITO_Apps

【商標】

※TAITO、TAITOロゴおよび「タイムギャル」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。