新店舗情報！アップガレージ函館北斗店オープンのお知らせ
カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開する株式会社アップガレージグループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：河野映彦）は、2025年４月４日に、直営店の「アップガレージ函館北斗店」、併設店として「アップガレージライダース函館北斗店」「タイヤ流通センターアップガレージ函館北斗店」を新規出店いたします。
■グランドオープン：2025年４月４日（金）
■ 店舗情報
店舗名 ：アップガレージ函館北斗店
住所 ：〒049-0121 北海道北斗市久根別一丁目26番地２
アクセス ：国道228号沿い、東浜２丁目交差点から東に約750m
メール ：hakodatehokuto-ten@upgarage.com
営業時間 ：10:00～20:00
定休日 ：年中無休（年末年始を除く）
売場面積 ：約378.22平方メートル
駐車場 ：約23台
併設 ：アップガレージライダース（二輪）・タイヤ流通センター（新品タイヤ）
店舗詳細はこちら :
https://www.upgarage.com/shop/053
■ アップガレージグループとは
1999年に創業したカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ(https://www.upgarage.com/)」の運営を中心として、新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター(https://www.tokyo-tire.com/)」など様々な事業を展開。
中古カー＆バイク用品専門店としては、全国シェアNo.1、店舗数は250店舗以上。2022年3月には、自転車専門リユース事業「アップガレージサイクルズ(https://cycles.upgarage.com/)」を開始。
ブランドスローガンである「Good Mobility, Happy Life(https://www.upgarage-g.co.jp/company/vision/)」を提供するため、様々な挑戦を続けている。
■会社概要
会社名 ：株式会社アップガレージグループ
住所 ：神奈川県横浜市青葉区榎が丘7-22
代表取締役社長：河野 映彦
資本金 ：523,270千円
事業内容 ：リユース事業、人材紹介事業、システム開発、流通卸売事業の運営
ホームページ ：https://www.upgarage-g.co.jp/
サービスサイト：https://www.upgarage.com/