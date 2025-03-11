½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹¡ªÊ¡°æ¡ßÆÊÌÚ¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¡õ¥¹¥¤ー¥ÄËþµÊ¥Õ¥§¥¹
½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¡ª½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¿©¤Ù¿Ô¤¯¤¹¡ª¡Ö½Õ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー ¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬¡¢3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥¢¡Ê°²¸¶²¹Àô±ØÁ°¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤é»Ô¡¦ºä°æ»Ô¤ÎÇÀ²È¤¬°é¤Æ¤¿¿·Á¯¤Ê¤¤¤Á¤´¤È¡¢ÆÊÌÚ¸©ÇÀ¶ÈÂç³Ø¹»¤¤¤Á¤´³Ø²ÊÂè1´üÂ´¶ÈÀ¸¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ÆÊÌÚ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤¤¤Á¤´3¼ï¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥°¥ë¥á¤âÂç½¸¹ç¡ª
¤³¤Î½Õ¸ÂÄê¤Î¤¤¤Á¤´¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¹á¤ê¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥¢¥Õ¥ì¥¢¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌîºÚ¤ä²Ì¼ùºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è
¤¢¤ï¤é»ÔËÌÉô¡¦ºä°æ»Ô»°¹ñÄ®¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡¢¤Ê¤À¤é¤«¤ÊµÖÎÍÃÏ¡Öºä°æËÌÉôµÖÎÍÃÏ¡×¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¿ï°ì¤Î±à·ÝÃÏÂÓ¤Ç¡¢ÌîºÚ¤ä²Ì¼ù¤Ê¤É¤Î±à·ÝºîÊª¤ÎºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥í¥ó¡¢¥¹¥¤¥«¡¢¥«¥ó¥·¥ç¡¢Íü¡¢³Á¡¢¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÊÌÜ¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ì¼ù±à¤äÈª¤¬¤¢¤ëÉ÷·Ê¤ò¼é¤ê¤¿¤¤
¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Î"¥Õ¥ëー¥ÄÊ¸²½"¤È¡¢¤½¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë"ÇÀ¶È"¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ï¤é»Ô¡¢ºä°æ»Ô¤Î²Ì¼ù±à¤äÈª¤¬¤¢¤ëÉ÷·Ê¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£Á´¹ñ¤Î¿Í¤Ë¡¢¥Õ¥ëー¥ÄÊ¸²½¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÇÀ²È¤ò±þ±ç¤·¤ÆÃ´¤¤¼ê¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´²¦¹ñÆÊÌÚ¡×¤«¤é³Ø¤Ö
º£²ó¤Î¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢½Õ¤ÎÌ£³Ð¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡£
"¤¤¤Á¤´²¦¹ñÆÊÌÚ"¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¸©¤òµó¤²¤ÆÇÀ¶È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¾Ò²ð¡£ÆÊÌÚ¸©¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©ÇÀ¶ÈÂç³Ø¹»¤¤¤Á¤´³Ø²Ê¤òÀßÎ©¤·¡¢¤¤¤Á¤´ÇÀ²È¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Î°éÀ®¤Ê¤É¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ä»ºÃÏ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇÀ¶È¤Î¤ä¤êÊý¤ä²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡ªÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡×¤À¤±¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§½Õ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥éー ¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë
- ³«ºÅÆü¡§2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦23Æü¡ÊÆü¡Ë
- ³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00～16:00
- ²ñ¾ì¡§¥¢¥Õ¥ì¥¢¡Ê°²¸¶²¹Àô±ØÁ°¡Ë
- Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
- ¥¢¥¯¥»¥¹¡¦Ãó¼Ö¾ì¡§Ãó¼Ö¾ì¤ÏÀ¾¸ýÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¡¦Åì¸ýÃó¼Ö¾ì¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¡ÊºÇ½é¤Î1»þ´ÖÌµÎÁ¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í
¤¤¤Á¤´¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¡ªÊ¡°æ¡ßÆÊÌÚ¤Î¸·Áª¤¤¤Á¤´¤¬½¸·ë
¤¢¤ï¤é»Ô¡¦ºä°æ»Ô¤ÎÇÀ²È¤¬ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤òº£Ç¯¤âÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤¢¤ï¤é¡¦ºä°æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ù¤Ë¤Û¤Ã¤Ú¡×¡Ö¤¢¤¤Ò¤á¡×¡Ö¤«¤ª¤êÌî¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆÊÌÚ¸©ÇÀ¶ÈÂç³Ø¹»¤¤¤Á¤´³Ø²ÊÂ´¶ÈÀ¸¤¬ºî¤ëÆÊÌÚ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤¤¤Á¤´3¼ï¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
ÆÊÌÚ¤Î¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ù¥êー¡×¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¡×¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡×¤Ï¡¢´Å¤ß¡¦»ÀÌ£¡¦¹á¤ê¡¦¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥°¥ë¥á¤¬Âç½¸¹ç
¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥°¥ë¥á¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
- ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§
- ¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡¦¤¤¤Á¤´¥µ¥ó¥É
- ¤¤¤Á¤´¥¯¥ìー¥×¡¦¥¸¥§¥éー¥È¡¦¥¹¥àー¥¸ー
- ¤¤¤Á¤´¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥×¥ê¥ó ¤Ê¤É
¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¡ÖÇÀÍ·ÂÎ¸³¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¼ý³ÏÂÎ¸³¤ä¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤á¤ëÇÀÍ·ÂÎ¸³¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
500±ß¤´¤È¤ËÃêÁª·ô¤¬¤â¤é¤¨¡¢3Ëç¤Ç1²ó¤ÎÃêÁª¤¬²ÄÇ½¡£¡ÖÇÀ²È¤Î¸½¾ì¤Ç¼ý³ÏÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
ÏÂ»æ¥¢ー¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ
¤¤¤Á¤´°Ê³°¤Ë¤â¡¢±ÛÁ°ÏÂ»æ¤ò»È¤Ã¤¿¤ª³¨ÉÁ¤»æ¹÷¤ÂÎ¸³¤ä¡¢ÏÂ»æÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È¤òºî¤ëÂÎ¸³¤â¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°²¸¶²¹Àô±ØÀ¾¸ýÆø¤ï¤¤»ÜÀß¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥¢¡×
2023Ç¯3·î19Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¤ÎËÌ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Æø¤ï¤¤¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢»ÔÌ±¤È´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤¤¡¢¤È¤â¤Ë·Æ¤¨¤ë¹¾ì¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Õ¥ì¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ï¤é»ÔÆâ³°¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ä¡¢Æø¤ï¤¤¤ÎÁÏ½ÐµÚ¤ÓÇÈµÚ¤ä»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯12²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¢¥Õ¥ì¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô
¤¢¤ï¤é²¹Àô
µÜÃ«ÀÐÀÚ¾ìÀ×
ËÌ³ã¸Ð
¤¤¤Á¤´¼í¤ê
Ê¡°æ¸©¤ÎËÌ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¤¢¤ï¤é»Ô¤Ï¡¢ËÌÎ¦Í¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ï¤é²¹Àô¤ÏÌÀ¼£16Ç¯¤Ë³«Åò¤·¡¢140Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÌ¾Åò¤Ç¡¢¡Ö´ØÀ¾¤Î±üºÂÉß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Æüµ¢¤ê¤«¤é½ÉÇñ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î²¹ÀôÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢ËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¡ÖÈþÈ©ÉôÌç¡×¤ÇÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Èþ¤·¤¤ÅÄ±àÉ÷·Ê¤äÆüËÜ³¤¤Î³¤´ßÀþ¡¢ÀÅ¤«¤Ê¸Ð¤äÀî¡¢ÎÐË¤«¤Ê»³¡¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¤ä²Ì¼ùºÏÇÝ¤âÀ¹¤ó¤Ç¡¢Ê¡°æ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡Ö¤È¤ß¤Ä¶â»þ¡×¤Ê¤É¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥ë¥á¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Åì¿ÒË·¤ä¸©Î©¶²ÎµÇîÊª´Û¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏËÌÎ¦¿·´´Àþ°²¸¶²¹Àô±Ø¤¬³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÎ¦¤ò½ä¤ëÎ¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤é»Ô¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ´¶¹¬¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo
- HP https://www.city.awara.lg.jp/
- Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja