【INNISFREE】毛穴ケアで人気のヴォルカニックラインから『ヴォルカニック ポア クリームクレイマスク』が新登場！～4月1日（火）より順次全国発売～

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区)が展開する、自然主義アクティブスキンケアブランド [INNISFREE | イニスフリー] は、毛穴ケアで人気のヴォルカニックラインより『ヴォルカニック ポア クリームクレイマスク』を2025年4月1日(火)より順次発売いたします。

ヴォルカニックラインとは

火山灰の高い皮脂吸着力で毛穴をケアし、皮脂バランスの整ったなめらかな肌へ導く「ヴォルカニック」ライン。

チェジュ島の火山灰から生まれた独自成分ヴォルカニックスフィア*¹が過剰な皮脂を吸着し、古い角質や毛穴の奥の汚れを取り除きます。

毛穴の汚れ・黒ずみが気になる方や、肌のざらつき・ゴワつきが気になる方にはもちろん、夏に向けて皮脂のベタつきが気になる方にもおすすめのラインです。

ヴォルカニック ポア クリームクレイマスクについて

毎日3分のクレイケア!

毛穴・角質汚れをデイリーにケアしてなめらかに輝く、透明感*²のある肌へ

Point.1

毎日3分クレイケア!日々蓄積する毛穴・角質汚れをデイリーにケアしてなめらかに輝く、透明感*²のある肌へ

塗ったまま3分置くだけで、毛穴の汚れや古い角質へしっかりアプローチ。

ゴワつきやくすみ*³もオフして、なめらかに輝く、透明感*²のある肌へ導きます。

肌に負担なく伸び広がるしっとりクリーミーテクスチャーで、洗い流す時もするんとなめらかに落ち、毎日手軽に使えるストレスフリーな使い心地。お出かけ前の朝にもおすすめです。

Point.2

ヴォルカニックスフィア*¹とヒアルロン酸*⁴を組み合わせたクレイ×クリームの2層フォーミュラ

皮脂吸着成分ヴォルカニックスフィア*¹が毛穴の奥の汚れを取り除き皮脂バランスをすこやかに整え、AHA*⁵×BHA*⁶コンプレックスは毛穴周りの蓄積角質をやわらかく溶かします。

クリーム層にはヒアルロン酸*⁴、ナイアシンアミド*⁴、シカ*⁷を配合。

使用中や使用後も潤いを守り、つっぱらずに使えます。

Point.3

肌のことを考えた低刺激処方*⁸

低刺激処方*⁸、ノンコメドジェニックテスト済*⁹

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/151_1_104ef22e49947c46e75fe53d6baaef47.jpg ]

*¹ 火山灰、 (乳酸/グリコール酸)コポリマー

*² 汚れや角質を落とすことによる

*³ 角質による

*⁴ 保湿成分

*⁵ 乳酸(角質ケア成分)

*⁶ サリチル酸(角質ケア成分)

*⁷ マデカッソシド(整肌成分)

*⁸ 低刺激テスト済/自社調べ(すべての人に刺激が起こらないというわけではありません)

*⁹ すべての方にコメド(ニキビのもと)ができないというわけではありません

HOW TO USE

独自成分ヴォルカニックスフィア*¹

チェジュ島の火山・ハルラ山から噴出された火山岩や火山灰などの火山噴出物は、ミネラルに富み、多孔質構造なため、余分な皮脂の吸着力と古い角質を取り除くことに優れています。

普通に火山岩を粉砕し微細なパウダーにすると多孔質構造が破壊され皮脂吸着機能が低下してしまうため、イニスフリーではパウダー状にした火山噴出物を多孔質の球体(スフィア)に加工する特殊技術を開発。

ヴォルカニックラインにはこの独自成分のヴォルカニックスフィア*¹を採用しています。

ヴォルカニックラインのスキンケアステップ

洗顔、パック、化粧水の順に肌を整えます。

週1~2回のスペシャルケアとしてスーパーヴォルカニック ポア クレイマスクの使用をおすすめします。

INNISFREE について

美の島由来の自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー]。2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社畑で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供。

ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。

持続可能なものづくりに積極的に取り組むクリーンビューティの理念を大切に、世界的動物愛護団体PETA(ペタ)より「Beauty Without Bunnies(ビューティ ウィズアウト バニーズ)」のグローバル・アニマル・テスト・フリー認証を取得。その他、売上金の一部を「more trees」への寄付などをはじめ、さまざまな形で持続可能な社会へ貢献しています。

■公式サイト:https://www.innisfree.jp/

■公式Instagram:https://www.instagram.com/innisfreejapan/

■公式X:https://twitter.com/innisfreeJapan

■公式TikTok:https://www.tiktok.com/@innisfreejapan