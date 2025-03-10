「『NU: カーニバル』LOVE POP アニメイトフェア」が4月26日から開催！ エイトと使い魔、眷属たち13人の描きおろしイラストを使用したSNS風クリアシートがもらえるほか、新グッズの販売も!!
△特典：SNS風クリアシート（全13種）
フェアの詳細はこちら :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112494
株式会社アニメイトは、2025年4月26日から「『NU: カーニバル』LOVE POP アニメイトフェア」を開催いたします。
『NU: カーニバル』とは、2022年2月24日にサービスを開始した台湾発のiOS／Android向けキャラクター育成BLゲームです。異世界に召喚された主人公・エイトとその使い魔たちが、たくさんの眷属と出会いながら共に世界を冒険する物語となっています。グローバル累計ダウンロード数は2500万を突破しています。
全国アニメイト・アニメイト通販・animate International Online Storeで4月26日～5月25日まで開催する「『NU: カーニバル』LOVE POP アニメイトフェア」では、期間中、『NU: カーニバル』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金2,200円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「SNS風クリアシート（全13種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、エイトやエスター、エドモンドたち13人の描きおろしイラストを使用しています。
また、フェアにあわせて、特典と同じイラストの「ホログラムアクリルスタンド」や「ぬいぐるみキーホルダー」などの新グッズを販売いたします。特典がもらえるこの機会に、ぜひ手に入れてください!!
■フェア情報
『NU: カーニバル』LOVE POP アニメイトフェア
開催期間：2025年4月26日～5月25日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販・animate International Online Store
開催内容：期間中、『NU: カーニバル』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金2,200円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「SNS風クリアシート（全13種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：SNS風クリアシート（全13種）
※特典はお選びいただけません。
※animate International Online Storeは税抜きとなります。
△特典：SNS風クリアシート（全13種）
■商品情報
ぬいぐるみキーホルダー
受注期間：2025年3月10日～5月25日
発売日：2025年9月頃
価格：各2,530円（税込）
種類：12種
△ぬいぐるみキーホルダー
ホログラムアクリルスタンド
発売日：2025年4月26日
価格：各1,650円（税込）
種類：13種
△ホログラムアクリルスタンド
ホログラムキャラバッジコレクション
発売日：2025年4月26日
価格：1パック550円（税込）
1BOX（13パック入り）7,150円（税込）
種類：全13種
△ホログラムキャラバッジコレクション
アクリルキーホルダー
発売日：2025年4月26日
価格：各880円税込）
種類：13種
△アクリルキーホルダー
この他にも、多数のグッズが発売！
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)2022-2025 PINKCORE NU: Carnival(TM)
■関連URL
『NU: カーニバル』LOVE POP アニメイトフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112494)
『NU: カーニバル』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/nucarnival_2025goods/cd/3434/)
『NU: カーニバル』公式サイト(https://nucarnival.com/ja-JP/)