【ホテルオークラ神戸】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス付宿泊プランを3月11日より販売開始

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテルオークラ神戸(所在地:神戸市中央区 代表取締役社長:石垣 聡)は、チケットブースへ並ばずユニバーサル・スタジオ・ジャパンへそのまま入場できる1デイ・スタジオ・パス付の宿泊プランを2025年3月11日(火)~10月10日(金)の期間に販売いたします。

パークまで車で約40分の距離に位置するホテルオークラ神戸は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのパートナーホテルです。今回の1デイ・スタジオ・パス付の宿泊プランでは、ホテル出発時にフロントカウンターでチケットをお渡しするため、当日パークのチケットブースへ並ぶことなく、スムーズに入場することができます。前日はホテルでゆっくりお過ごしいただき、翌日はパークで思い切り遊んでいただけます。ご家族やご友人とのお出かけにおすすめの宿泊プランです。

メインフロア デラックスツインルーム

○「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス付の宿泊プラン」販売概要

予約開始日:2025年3月11日(火)

宿泊可能日:2025年4月13日(日)~10月12日(日)

部屋タイプ:メインフロアスタンダードルーム(27~29平米)、メインフロアデラックスルーム(37~40平米)

利用人数:1~3名様

内容:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス(お一人様1枚)、朝食

料金:スタンダードツインルーム お一人様 \21,300~(1室2名様/消費税、サービス料込)

デラックスツインルーム お一人様 \22,800~(1室2名様/消費税、サービス料込)

ご予約・お問い合わせ:

〈電話予約〉ホテルオークラ神戸 宿泊予約 TEL078-333-3555(10:00~17:00)

〈オンライン予約〉https://secure.reservation.jp/okura-jalhotels/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?lang=ja-JP&hi_id=28&page=plan&p_id=1297&ref=/PressRelease/(https://secure.reservation.jp/okura-jalhotels/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?lang=ja-JP&hi_id=28&page=plan&p_id=1297&ref=/PressRelease/)

※ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パスは、チェックアウト日にホテルフロントにてお渡しいたします。

※添い寝のお子さまのパスは別途ご購入ください。

※パーク入場日は2025年4月13日~2025年10月13日のうちの1日となります。

※ホテルオークラ神戸は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのパートナーホテルです。

TM and (C) 2025 Sesame Workshop

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4051301

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.

CR25-0825 /SE25-0026

○ユニバーサル・スタジオ・ジャパンまでのアクセス情報

車の場合:

阪神高速道路5号湾岸線経由 約40分



バスの場合:

神戸三宮~ユニバーサル・スタジオ・ジャパン直通バス(神姫バス) 約40分

※ホテルから神戸三宮まではホテル無料シャトルバスにて約10分

電車の場合:

JR元町駅~JR大阪駅~JR西九条駅~JRユニバーサルシティ駅 所要時間 約46分

※乗り換え時間により所要時間は変更となります

※ホテルから元町駅へは徒歩約10分

○ホテル無料シャトルバス

ホテルオークラ神戸⇔三宮バスターミナルのシャトルバスを毎日運行。土・日・祝日は三宮を経由し新神戸駅発着。

ホテル無料シャトルバス :https://www.kobe.hotelokura.co.jp/access/bus/?_ga=2.81148116.291212042.1738667568-879564365.1707905330

【ホテルオークラ神戸について】

神戸のウォーターフロント、メリケンパークに建つランドマークホテル。“清楚にして優雅”をコンセプトにした客室からは、六甲の山並みや神戸の街並み、神戸ポートタワーや観覧車、灯台など、東西南北で異なる表情をみせる神戸の風景をお楽しみいただけます。館内は日本古来の伝統や自然をモチーフにしたデザインが随所に散りばめられ、和と洋が調和した寛ぎの空間が広がります。開放感あふれるロケーションの中、洗練されたサービス、お料理とともに心和むひとときをお届けいたします。

【所在地】〒650-8560 神戸市中央区波止場町2-1

【TEL】 078-333-0111(代表)

【公式サイト】https://www.kobe.hotelokura.co.jp/