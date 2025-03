SF¥¹¥Æ¥ë¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ø¥¹¥Æ¥£ー¥ë¥·ー¥É(Steel Seed)¡Ù¤¬4·î10Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ªPC¡¢PlayStation 5¡¢Xbox Series X|S¸þ¤±¤Ë¥ê¥êー¥¹

ESDigital Games LTD

【キプロス、リマソール 2025年3月10日】本日、ESDigital Gamesと開発元のStorm in a Teacupは、『スティールシード(Steel Seed)』の公式リリース日を発表しました。本作は2025年4月10日に、PC(Steam(https://store.steampowered.com/app/458430/Steel_Seed/)およびEpic Games Store(https://store.epicgames.com/ja/p/steel-seed-cdc5d9))、PlayStation 5(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010794/)、Xbox Series X|S向けに発売されます。新しいトレーラーをチェックして、SFステルスアクションのゲームプレイ、パルクール、そしてストーリーテリングの魅力をぜひご覧ください。

最新トレーラーはこちら(https://youtu.be/fCuNl3h0IJ8)

発売まで待ちきれない方は、新しいSteamデモ版(https://store.steampowered.com/app/3002050/Steel_Seed_Demo/)をチェックしてみてください!デモ版は、ゲームが正式リリースされるまでお楽しみいただけます。このデモ版では、ゲームの序盤を体験でき、操作方法や遊び方に触れながら、ステルスアクションや壮大なバトルを楽しめます。

「『スティールシード』は私たちのチームにとって、想像以上に素晴らしく、そして壮大な挑戦の旅でした。」と、Storm in a TeacupのCEO兼クリエイティブディレクターであるカルロ・イヴォ・アリモ・ビアンチ氏は語ります。「この世界を形作るために、私たちの情熱、創造力、そしてひたむきな努力を細部に至るまで注ぎ込みました。このゲームは、闇を潜み、策略を巡らせ、一手一手のスリルを楽しむ全てのステルスアクションファンへのオマージュです。何年もの月日を費やして完成した本作を、ようやく皆さんにお届けできる日が来るのを心待ちにしています。」

『スティールシード』について

『スティールシード』は、名作『Close to the Sun』を生み出した革新的なチームが手掛ける、緊迫感あふれるアクションアドベンチャーゲームです。本作の舞台は、人類が絶滅の危機に直面するダークなSFの世界。主人公のゾーイと、彼女の飛行ドローンの相棒コビィと共に、敵の地下施設を探索し、人類生存の鍵となる答えを見つけ出す旅に出ます。

死と隣り合わせの終末世界

そびえ立つ工業地帯から不気味なバイオドームまで、『スティールシード』の世界は、その没入感と共に、強烈な印象を残す魅惑的な舞台です。人間性の本質そのものに問いを投げかける、丁寧に作り込まれた世界と物語を探検しながら、未知なる旅路へと足を踏み出しましょう。

唯一無二の相棒

ゾーイは一人ではありません。彼女の唯一の仲間が、サポート用に設計された試作型ドローンのコビィです。単なる道具の域を超えた存在で、ガイド役を果たしたり、パズルを解決したりする大切なパートナーへとなります。コビィは、荒涼とした世界でゾーイの心の支えとなり、どんな困難にも立ち向かえる強力なコンビとなります。

ステルス、パルクール、そしてダイナミックな戦闘

ユニークなステルスアクションを駆使して、自分らしいプレイスタイルを確立しよう:

- ステルス&戦略 - 影やおとり、周囲の環境を活用して、敵をやり過ごしたり、倒したりできます。- ダイナミックな戦闘-個性的な能力を持つさまざまなタイプの敵や、手強いボスとのバトルが待っています。- アビリティ強化- 3つの異なるスキルツリーから、ゾーイのプレイスタイルを自由にカスタマイズ可能。40種類のアップグレードが用意されています。- 高いインタラクション性を持つ環境で、創造力を活かした問題解決が求められます。すべての戦闘が戦略的でワクワクする体験になります。

深く考えさせられるSFアドベンチャー

『スティールシード』は、単なるサバイバルゲームではありません。本作は、人間と機械の境界線、信頼と制御、回復力(レジリエンス)と絶望の微妙なバランスを探ります。BAFTA(英国アカデミー賞)受賞作家のマーティン・コルダが改訂・編集を手掛けており、魅力的な主人公の成長と、引き込まれる深いストーリーが融合しています。

『スティールシード』の新しいデモ版を今すぐSteamでプレイ(https://store.steampowered.com/app/3002050/Steel_Seed_Demo/)して、ぜひウィッシュリストに追加しましょう!詳しくは、https://esdigital.games/ をご覧いただくか、Facebook(https://www.facebook.com/ESDG.Social)、X (Twitter)(https://x.com/ESDigital_Games)、Instagram(https://www.instagram.com/esdigital.games/)、YouTube(https://www.youtube.com/@esdigitalgames)、TikTok(https://tiktok.com/@esdigital_games)、Discord(https://discord.com/invite/bE5eFsHFSt)でも最新情報をチェックできます。

開発元:Storm in a Teacup

パブリッシャー:ESDigital Games LTD(https://esdigital.games/)

【スティールシード 概要】

■配信タイトル:スティールシード(Steel Seed)

■対応機種:PS5、PC (Steam、Epic Games Store)、Xbox Series X/S

■PlayStation Storeページ:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010794/

■Steamページ:https://store.steampowered.com/app/458430/_/

■Epic Games Storeページ:https://store.epicgames.com/ja/p/steel-seed-cdc5d9

ESDigital Gamesのその他の作品について

ESDigital Gamesについて

ESDigital Gamesは、PCおよびコンソール向けの高品質なインディーゲームやミッドコアゲームを専門とするグローバルなゲームパブリッシャーです。これまでに『AWAKEN - Astral Blade』『Unusual Findings』『Cats on Duty』『Deck of Ashes』などのオリジナルタイトルを発売・配信してきました。今後も、『スティールシード』『Sky of Tides』『Island of Winds』『Memory Lost』といった期待の新作や、『REMEDIUM』『Battlejuice Alchemist』『Scholar of the Arcane Arts』のアップデートなどが加わり、カタログはさらに充実していく予定です。

Storm in a Teacupについて

Storm in a Teacupは、2013年に業界のベテランであるカルロ・イヴォ・アリモ・ビアンキによって設立されました。高品質で没入感のあるゲーム体験を作り出すことを目標に掲げ、独自のアートスタイルと才能あふれる国際的なチームの力で、これまでXbox One、PS4、Nintendo Switch、PC、そしてPC VR向けに4つのタイトルをリリースしてきました。そして現在、スタジオは新作『スティールシード』でAAプレミアム市場に参入し、ステルスアクションゲームプレイと物語重視のストーリーテリングの限界に挑戦しています。