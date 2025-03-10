人気ブランドの新作時計を年鑑（2024-2025年度）に。130ブランド413本掲載のA級保存版の一冊『2024-2025 時計年鑑』3月11日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社は、ムック『2024-2025 時計年鑑』(時計Begin特別編集) を 3月11日 (火)に発売します。

♦時計を見れば時代が見える

2024年4月から2025年3月に発売・発表された人気ブランドの新作時計を一冊に。リリースされた新作の中でも”話題性”が高かったモデルは？ 人気を博したモデルは？ などの観点で各ブランドから厳選の新作をピックアップ。この年鑑を見れば、この一年間の時計業界の傾向が丸わかりです。

♦新作130ブランド、413本を掲載

本書は、国内で流通している主要ブランドを A to Z順で掲載し、探しやすく見やすいデザインに。オーデマ ピゲ、ロレックス、グランドセイコー、IWCなど時計ファンに大人気の話題の新作を網羅し、全292ページにまとめたA級保存版です。見応えたっぷりながら、サイズはA5とコンパクトなので保存しやすく見やすいのも特徴です。

♦刊行概要

時計Begin特別編集

『2024-2025 時計年鑑』

■発売日：2025年3月11日 (火)

■価格：3,960円（税込）

■仕様：A5判／292ページ

■発行：株式会社Begin

■発行・発売：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10132292.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418251111/sekaibunkacom-22