株式会社100がHubSpot「Best Sourcing Partner」を受賞しました

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶)は、HubSpot Japan株式会社(日本法人所在地:東京都千代田区)より、「Best Sourcing Partner」を受賞しました。

「Best Sourcing Partner」は、HubSpot ソリューションパートナーの中でもパートナー自身が取引を創出し、成約に結びつけた実績を評価し、選出される賞です。当社は、多くの企業に対しHubSpot導入や運用を支援してきましたが、特に自社の取り組みを通じて新たなビジネス機会を生み出し、成果を上げた点を高く評価されました。

当社は2018年に創業し、これまで300社以上の企業のHubSpot導入・運用を支援してきました。HubSpotに特化したパートナーとして、Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Operations Hubを含む全ての製品に精通し、導入の初期設計から運用の定着化までを総合的にサポートしています。具体的には、トレーニングやHubSpot設定の代行、顧客データの整理を通じて「本当に使いやすいCRM環境」の構築を支援し、お客様の成果創出に貢献してきました。また、AIを活用したRevOpsソリューションの提供にも力を入れ、ビジネスの生産性向上や組織横断でのデータ活用を推進しています。

今後は、より戦略的なCRM活用やデータドリブンな意思決定を支援するサービスを強化し、企業のマーケティング、営業、カスタマーサービスがシームレスに連携できる環境を整えてまいります。引き続き、HubSpotエコシステムの発展を牽引するとともに、当社の実績と知見を活かしたソリューションの提供を通じて、お客様のビジネス成長に寄与していく所存です。

代表取締役 田村慶からのコメント

この度、『Global Partner of the Year』と同等の基準である『Best Sourcing Partner in Japan』を受賞することができ、大変光栄に存じます。 当社は、未だ道半ばではありますが、AI時代を見据えたサービス強化、社内体制の整備、プロセス改善、そして顧客満足度の向上に取り組むことで、お客様に必要とされる存在を目指しています。

常にお客様と直接向き合い、より価値あるソリューションを提供することで、お客様のビジネスに真に役立つサービスの創出に努めてまいります。 今回の受賞を励みに、今後も変化の激しい市場環境において、より多くの企業の成長を支援し、さらなる挑戦を続けてまいります。

■ 株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 Inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot × AI × DATA」をビジョンに掲げ、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業を対象に、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。当社は、HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定や、Salesforceをはじめとする他システムとのデータ連携・移行、API連携開発を担当者目線でサポートしています。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局として国内におけるHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本