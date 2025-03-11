株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（東京都中央区 代表取締役社長 熊谷 正慶 ＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞） は、オフィス家具・機器のリユース事業を通じて、サステナブルなオフィス環境の構築を推進しています。当社では、法人・個人を問わず幅広いお客様へより良い品質でリーズナブルな商品をお届けするため、公式ECサイトに加え、主要オンラインマーケットプレイスを活用した販売を展開しています。今回はメルカリにてShop店がオープンです。

■ オフィスバスターズ 公式ECサイト & オンラインマーケットプレイスの ご紹介

１.オフィスバスターズ 公式ECサイト

※画像はイメージとなります。

参考URL:https://www.officebusters.com/

常時60,000点以上のリユースオフィス家具を取り揃え、法人・個人のお客様へ高品質なオフィス家具を低価格で提供しています。全国39店舗の実店舗ネットワークを活かし、オフィスのトータルプロデュースにも対応しています。

２.オフィスバスターズ 楽天市場店※画像はイメージとなります。

参考URL:https://www.rakuten.co.jp/officebusters-tenpo/

楽天市場内の公式店舗では、中古オフィス家具を中心に展開。楽天ポイントを活用して、お得に購入できるメリットがあります。

３.オフィスバスターズ メルカリShop店＋デザイナーズ家具店（2店舗展開）（今回はメルカリShop店がオープン！）※画像はイメージとなります。

オフィス家具専門店：

参考URL:https://mercari-shops.com/shops/RRGTsvj52RvmfV2NfXSBqS(https://mercari-shops.com/shops/RRGTsvj52RvmfV2NfXSBqS)

デザイナーズ家具専門店：

参考URL:https://mercari-shops.com/shops/rPMqMvpPJzgnaqNRFmJZk5

メルカリでは、デザイナーズ家具やオフィス家具を個人・法人問わずご購入いただけます。リユース品ながら高品質かつスタイリッシュなアイテムを取り揃えています。

４.オフィスバスターズ ヤフオク！店（2店舗展開）

※画像はイメージとなります。

デザイナーズ家具専門店：

参考URL:https://auctions.yahoo.co.jp/seller/highclass_officefurniture

OA機器・特殊機器専門店：

参考URL:https://auctions.yahoo.co.jp/seller/officebusters08

ヤフオク！ならではのオークション形式を活かし、デザイナーズ家具やリユースOA機器を魅力的な価格で提供。法人向けの特殊機器なども取り扱っています。

■ オフィスバスターズの環境貢献 & 持続可能なオフィス提案

当社は、もったいない（MOTTAINAI）精神に基づき、オフィス家具や機器のリユースを推進 しています。リユース事業を通じて、環境負荷の低減とコスト削減を実現。さらに、教育機関や企業との共同プロジェクトを通じて、サステナブルなオフィス環境の構築 に取り組んでいます。

2023年には 東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場 し、循環型ビジネスのリーディングカンパニーとしての地位を確立しました。今後も、独自の循環エコシステムを活用し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■本件お問合せ先：

株式会社オフィスバスターズ

担当： 星野

受付時間 (平日) 9:00～18:00

0120-030-139

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

会社名 株式会社オフィスバスターズ

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル2階

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町２丁目６－１１ 大一ビル 3階

TEL： 06-6258-0231

■取扱商品・サービス

事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー、ビジネスホン、複合機、FAX、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務



■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 柏保 第0426号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 27 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事（3）第90179号

内装仕上工事業 国土交通省大⾂許可(般-29) 第26676号

解体工事業 国土交通省大⾂許可（般-30）第26676号

一級建築⼠事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼⽟県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号



■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員

東京経営者協会 経営者懇談会 委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員