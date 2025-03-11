『ぬこづけ！』コミックス22巻発売記念！『ぬこづけ！』全話無料キャンペーンがマンガParkで3/11(火)から！

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株式会社白泉社

(C)柚木色／白泉社

株式会社白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ・マンガParkでは、『ぬこづけ！』(柚木色)のコミックス22巻発売を記念して、『ぬこづけ！』を全話無料で配信するキャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会に、ゆるくキュートな世界観をお楽しみください！


※FREEコイン消費チャプターを含む



特集期間：3/11(火)～3/16(日)



＜あらすじ＞


フリーターの悠哉(ゆうや)が「ぬこ」に出会った！　のんびりローテンションなオカン系男子と、コロコロかわいい不思議な生き物“ぬこ”2匹が繰り広げるまったり癒しショート。



(C)柚木色／白泉社


詳細はマンガParkアプリをチェック！


https://manga-park.com/share?atid=52&wtid=52(https://manga-park.com/share?atid=52&wtid=52)



＜アプリ概要＞


・アプリ名：マンガPark


・カテゴリ：ブック、コミック


・価格：無料(アプリ内課金あり)


・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン


・対応OS：iOS13以降、Android(TM) 7.0以降


・無料ダウンロードはこちらから　＜App Store、GooglePlay共通＞https://manga-park.com/app


・Web版マンガPark：https://manga-park.com/


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