『ぬこづけ！』コミックス22巻発売記念！『ぬこづけ！』全話無料キャンペーンがマンガParkで3/11(火)から！
株式会社白泉社
(C)柚木色／白泉社
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(C)柚木色／白泉社
株式会社白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ・マンガParkでは、『ぬこづけ！』(柚木色)のコミックス22巻発売を記念して、『ぬこづけ！』を全話無料で配信するキャンペーンを実施いたします。ぜひこの機会に、ゆるくキュートな世界観をお楽しみください！
※FREEコイン消費チャプターを含む
特集期間：3/11(火)～3/16(日)
＜あらすじ＞
フリーターの悠哉(ゆうや)が「ぬこ」に出会った！ のんびりローテンションなオカン系男子と、コロコロかわいい不思議な生き物“ぬこ”2匹が繰り広げるまったり癒しショート。
(C)柚木色／白泉社
詳細はマンガParkアプリをチェック！
https://manga-park.com/share?atid=52&wtid=52(https://manga-park.com/share?atid=52&wtid=52)
＜アプリ概要＞
・アプリ名：マンガPark
・カテゴリ：ブック、コミック
・価格：無料(アプリ内課金あり)
・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン
・対応OS：iOS13以降、Android(TM) 7.0以降
・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay共通＞https://manga-park.com/app
・Web版マンガPark：https://manga-park.com/
・マンガPark公式X（旧Twitter）：https://x.com/manga_park