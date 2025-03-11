【岡山大学】第3回岡山大学J-PEAKS事業シナジーセッション「クライオ電顕・トモグラフィワークショップ～アカデミア・インダストリーネットワーク形成に向けて～」〔3/21,金 ハイブリッド開催〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 3月 11日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）では、2024年2月に中四国地域初となるクライオ電子顕微鏡「KriosG4」（300 kV, サーモフィッシャ社）を導入し、また2025年にはクライオトモグラフィーの導入を予定する等、研究設備・機器の共用化の強化の一環として本学に整備を進めてきました。



この度、関連する研究分野の飛躍的発展の促進、また機器共用利用のネットワーク構築の推進を目的とした第3回岡山大学J-PEAKS事業シナジーセッション「岡山大学クライオ電顕・トモグラフィワークショップ～アカデミア・インダストリーネットワーク形成に向けて～」を、2025年3月21日（金）13:30～17:10にハイブリッド形式で開催します。皆さまのご参加をお待ちしております。

【日 時】

2025年 3月 21日（金）13:30～17:10



【開催形式】

ハイブリッド開催

・現地

岡山大学津島キャンパス 理学部本館 2階 21講義室

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス）

https://www.science.okayama-u.ac.jp/access/access.html

・オンライン

ZOOM

【プログラム】

13:30～13:35 開会 （司会）

研究・イノベーション共創機構 学術研究推進本部長 宇根山絵美

13:35～13:40 学長挨拶［ビデオ］

岡山大学 学長 那須保友

13:40～13:50 J-PEAKSに関するご案内

研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課長 河本雅紀

13:50～14:20 施設概要説明

岡山大学異分野基礎科学研究所 准教授 沼本修孝

14:20～14:50 講演1「クライオ電子顕微鏡法の立ち位置とその可能性」

名古屋大学大学院理学研究科 准教授 成田哲博

14:50～15:20 講演2「亜鉛を介したタンパク質品質管理機構の分子基盤」

九州大学生体防御医学研究所 准教授 渡部 聡

15:20～15:35 休 憩

15:35～16:05 講演3「The DARC method、無細胞翻訳系の直接観察による分子夾雑環境下のリボソームの可視化」

東北大学大学院生命科学研究科 助教 横山武司

16:05～16:35 講演4「製薬企業におけるクライオ電子顕微鏡の活用と未来」

塩野義製薬株式会社 創薬化学研究所 陳 正豪

16:35～17:05 講演5「新規タンパク質超分子複合体の解析から紐解く創薬展開の可能性」

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域 研究教授 山田浩司

17:05～17:10 閉会挨拶

研究・イノベーション共創機構 筆頭副機構長 原田大作

【対象者】

どなたでもご参加頂けます。

【参加費】

無 料

【お申込み方法】

下記の申し込みフォームまたはポスターのQRコードから入力願います。

https://forms.gle/gFF8aWYrSG7PbEuVA



【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20250321flyer.pdf

【主 催】

岡山大学研究・イノベーション共創機構

◆参 考

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学異分野基礎科学研究所（RIIS）

http://www.riis.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学コアファシリティポータル（CFPOU）

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報1

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院「クライオ電子顕微鏡」を中国・四国地域に初導入！学外への機器共用も開始！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002007.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・【岡山大学】日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・【岡山大学】那須保友学長が文部科学省主催シンポジウムに登壇～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）での岡山大学の挑戦を紹介～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002850.000072793.html

・【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択大学と文部科学省との政策懇談会で那須保友学長が取り組みを発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002967.000072793.html

◆参考イベント

【岡山大学】岡山大学-信州大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）連携シンポジウム〔3/17,月 オンライン〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002969.000072793.html

クライオ電子顕微鏡Krios G4 （300 kV, サーモフィッシャ社）

岡山大学理学部が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部（担当：友定・嶋吉）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

E-mail：corefacility◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3583.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください