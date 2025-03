スウェーデン発のレッグウェアブランド「Happy Socks」の独占輸入販売権をスタイリングライフ・ホールディングスが取得 25年秋冬シーズンより展開開始

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス(本社:東京都新宿区、代表取締役執行役員社長:北村博之、以下 「SLH」)は、スウェーデンのファッショナブルなレッグウェアブランドであるHappy Socks(ハッピーソックス)の日本市場における独占輸入販売権を取得しました。 2025 年秋冬シーズンより、直営店舗、EC、PLAZA等での展開を順次開始してまいります。

Happy Socksは2008年に広告代理店出身のミカエル・ソーデリン氏と元グラフィックデザイナーのヴィクトル・テル氏の2名が立ち上げたレッグウェアブランドで、日本へ初上陸以来、男女問わず愛され続けてきました。

今回の展開にあたり、SLHの強みでもある小売ビジネス及びブランドセレクトの経験やノウハウを活かし、日本市場での認知をさらに拡大していきます。

SLHの中長期戦略である「SLH VISION2030」の中で掲げている、新たな事業領域の拡大に向けて挑戦を続けてまいります。

■Happy Socksとは

Happy Socksは、スウェーデン・ストックホルムで誕生した、カラフルでポップなデザインが特徴的なレッグウェアブランドで、世界40か国以上で販売されています。

ブランドビジョンは、“Spreading Happiness and color to every corner of the world <幸せと彩りを世界の隅々まで広げていく>”。多くの彩り、創造性、楽しさを通じて自己表現する喜びを刺激し、世界中の人々に幸せをもたらすブランドです。

現在、LAやパリをはじめ世界中にコンセプトストアを構え、1万店舗近いブティックで取り扱われています。

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス NBD事業推進本部

E-mail:happysocks.pr@hq.stylinglife.co.jp

■株式会社スタイリングライフ・ホールディングス会社概要

会社名:株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

代表者:代表取締役社長 北村博之

所在地:東京都新宿区北新宿2-21-1

Webサイト:https://www.stylinglife.co.jp/