ミャンマー・ユニティの日本への総送り出し数が7,500人を突破しました。また介護職送り出し数は1,400人を突破しました！特定技能送り出し数は1,200人を突破。技能実習は6,000人を突破しました。

写真拡大 (全3枚)

Myanmar Unity Co.,Ltd


ミャンマー・ユニティの日本への総送り出し数が7,500人を突破しました。また介護職送り出し数は1,400人を突破しました！特定技能送り出し数は1,200人を突破。技能実習は6,000人を突破しました。


2025年3月10日時点の最新数値情報をお知らせします。



【在留資格別送り出し実績】


技能実習1号　　6,127名　


技能実習3号　　　 20名


特定技能1号　　1,284名


技人国 　 　　　　106名


（合計） 　　　 7,537名



【技能実習1号職種別送り出し実績】


建設・建築 　　　1,496名


食品加工 　　　　1,145名


介護 　　　　　　　869名


電気・電子機器　　 306名


農業 　　　　　　　125名


畜産 　　　　　　 　 34名


繊維・衣服 　　　　425名


溶接 　　　　　　　252名


機械金属加工 　　　490名


塗装 　　　　　　　204名


プラスチック成形 　208名


ビルクリーニング 　141名


自動車整備 　　　　 18名


その他 　　　　　　414名


（合計）　　　 　6,127名　



【特定技能1号職種別送り出し実績】


介護　　　　 565名


外食　　　　 630名


農業　　　　　33名


飲食料品製造　37名


その他　　　　19名


（合計）　 1,284名



【日本で働きたい若者の在留資格・職種別人数】


◆特定技能


資格保有者全職種合計 　　 3,427名（うちN3以上827名）


「外食」資格保有者数 　　　 2,095名（うちN3以上613名）


「介護」資格保有者数 　　　　 693名（うちN3以上74名）


「宿泊」資格保有者数 　　　　 588名（うちN3以上117名）


「耕種農業」資格保有者数 　 166名（うちN3以上11名）


「飲食料品製造」資格保有者数 47名（うちN3以上4名）



◆技能実習


一次選考済候補者数 　9,081名（うちN4以上1,492名、N3以上144名） 　


　うち介護　　　　　 5,514名（うちN4以上875名、N3以上83名） 　


　うち食品製造　　　 8,765名（うちN4以上1,450名、N3以上140名）　


　うち宿泊　　　　　 6,366名（うちN4以上1,172名、N3以上117名） 　


　うち耕種農業　　　 7,263名（うちN4以上1,192名、N3以上118名）



◆技人国


大卒技人国候補者数 220名（うちN3以上128名、N2以上27名）




ミャンマー人材にご興味のある方、ミャンマー政府認定圧倒的No.1（※）人材送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」にお任せください。



※ 実績数値提供元：MOEAA（ミャンマー送り出し機関協会：旧MOEAF）で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。



お打ち合わせ依頼はこちら


日程調整はこちらから（30分） :
https://timerex.net/s/mu_support/24d6302a/?sp=367&rn=1209
日程調整はこちらから（60分） :
https://timerex.net/s/mu_support/891bda48?sp=367&rn=1209


（緑色の空き日程の中から日時を選び、氏名・メールアドレスを入力いただければ、自動的にzooｍURLが発行されます）



ミャンマー・ユニティについて


会社名：ミャンマー・ユニティ(Myanmar Unity Co.,Ltd)


所在地：Unity Tower, YS 3, Kandawgyi Yeik Mon, No.137,Upper Pansoedan Road, Mingalar Taungnyunt Township,Yangon, Myanmar


代表者：代表取締役　チョー・ミン・トン


ライセンス：ミャンマー国政府公認送出ライセンス License No.54/2016


設立：2013年5月


資本金：5,500,000円



【日本駐在サポート部】


〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-2-11渡東ビルディングアネックス303


MAIL： info@m-unity.com


TEL： 03-5809-2216


FAX： 050-5577-5664


会社HP： https://www.myanmarunity.jp/



ミャンマー・ユニティは、優秀な人材を日本企業へ送り出しており、ミャンマー政府より、2019年のミャンマーNo.1人材送り出し機関として表彰されました。ミャンマー・ユニティ運営の「UJLAC日本語学校」および「UKWTC介護学校」では、「1人ひとりを大切に」という教育ポリシーのもと、日本で働くために必要な“生きた日本語教育・日本の介護現場に通用する介護技術の習得”に力を入れた独自のカリキュラムを実施しています。これまで日本へ送り出した技能実習生の職種は、介護、建設、溶接、食品加工、金属加工など多岐にわたり、ミャンマー国民がひとつでも多くのことを学べる社会づくり、もっと多くのことを学びたいと思える環境づくりを創造していけるよう活動しています。