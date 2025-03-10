ミャンマー・ユニティの日本への総送り出し数が7,500人を突破しました。また介護職送り出し数は1,400人を突破しました！特定技能送り出し数は1,200人を突破。技能実習は6,000人を突破しました。
ミャンマー・ユニティの日本への総送り出し数が7,500人を突破しました。また介護職送り出し数は1,400人を突破しました！特定技能送り出し数は1,200人を突破。技能実習は6,000人を突破しました。
2025年3月10日時点の最新数値情報をお知らせします。
【在留資格別送り出し実績】
技能実習1号 6,127名
技能実習3号 20名
特定技能1号 1,284名
技人国 106名
（合計） 7,537名
【技能実習1号職種別送り出し実績】
建設・建築 1,496名
食品加工 1,145名
介護 869名
電気・電子機器 306名
農業 125名
畜産 34名
繊維・衣服 425名
溶接 252名
機械金属加工 490名
塗装 204名
プラスチック成形 208名
ビルクリーニング 141名
自動車整備 18名
その他 414名
（合計） 6,127名
【特定技能1号職種別送り出し実績】
介護 565名
外食 630名
農業 33名
飲食料品製造 37名
その他 19名
（合計） 1,284名
【日本で働きたい若者の在留資格・職種別人数】
◆特定技能
資格保有者全職種合計 3,427名（うちN3以上827名）
「外食」資格保有者数 2,095名（うちN3以上613名）
「介護」資格保有者数 693名（うちN3以上74名）
「宿泊」資格保有者数 588名（うちN3以上117名）
「耕種農業」資格保有者数 166名（うちN3以上11名）
「飲食料品製造」資格保有者数 47名（うちN3以上4名）
◆技能実習
一次選考済候補者数 9,081名（うちN4以上1,492名、N3以上144名）
うち介護 5,514名（うちN4以上875名、N3以上83名）
うち食品製造 8,765名（うちN4以上1,450名、N3以上140名）
うち宿泊 6,366名（うちN4以上1,172名、N3以上117名）
うち耕種農業 7,263名（うちN4以上1,192名、N3以上118名）
◆技人国
大卒技人国候補者数 220名（うちN3以上128名、N2以上27名）
ミャンマー人材にご興味のある方、ミャンマー政府認定圧倒的No.1（※）人材送り出し機関「ミャンマー・ユニティ」にお任せください。
※ 実績数値提供元：MOEAA（ミャンマー送り出し機関協会：旧MOEAF）で公開された2022年3月1日から2023年9月4日までの送り出し機関別のデマンドレター申請件数情報によると、ミャンマー・ユニティが圧倒的首位で2,506名、第2位は1,054名と、2位との差が約2.4倍となりました。
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日程調整はこちらから（30分） :
https://timerex.net/s/mu_support/24d6302a/?sp=367&rn=1209
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（緑色の空き日程の中から日時を選び、氏名・メールアドレスを入力いただければ、自動的にzooｍURLが発行されます）
ミャンマー・ユニティについて
会社名：ミャンマー・ユニティ(Myanmar Unity Co.,Ltd)
所在地：Unity Tower, YS 3, Kandawgyi Yeik Mon, No.137,Upper Pansoedan Road, Mingalar Taungnyunt Township,Yangon, Myanmar
代表者：代表取締役 チョー・ミン・トン
ライセンス：ミャンマー国政府公認送出ライセンス License No.54/2016
設立：2013年5月
資本金：5,500,000円
【日本駐在サポート部】
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-2-11渡東ビルディングアネックス303
MAIL： info@m-unity.com
TEL： 03-5809-2216
FAX： 050-5577-5664
会社HP： https://www.myanmarunity.jp/
ミャンマー・ユニティは、優秀な人材を日本企業へ送り出しており、ミャンマー政府より、2019年のミャンマーNo.1人材送り出し機関として表彰されました。ミャンマー・ユニティ運営の「UJLAC日本語学校」および「UKWTC介護学校」では、「1人ひとりを大切に」という教育ポリシーのもと、日本で働くために必要な“生きた日本語教育・日本の介護現場に通用する介護技術の習得”に力を入れた独自のカリキュラムを実施しています。これまで日本へ送り出した技能実習生の職種は、介護、建設、溶接、食品加工、金属加工など多岐にわたり、ミャンマー国民がひとつでも多くのことを学べる社会づくり、もっと多くのことを学びたいと思える環境づくりを創造していけるよう活動しています。