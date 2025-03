日本ホールマークから2025年3月より新たにユニバーサルのキャラクター「ミニオンズ」「おさるのジョージ」「ギャビーのドールハウス」商品が登場

株式会社日本ホールマーク

株式会社日本ホールマーク(本社・東京都港区芝)は、 Universal Studios Licensing LLCとライセンス契約を結び、2025年3月10日(月)より「ミニオンズ」「おさるのジョージ」「ギャビーのドールハウス」のキャラクター商品を発売いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/66939/table/21_1_6674e136b9b8a2681f325ebae5e1c2e9.jpg ]

ミニオンズ

「怪盗グルー/ミニオンズ」は世界中で社会現象を巻き起こし記録的な大ヒットが続いているアニメシリーズ。愛らしくも破壊的なミニオンたちのかわいい姿は世界中のファンを魅了しています。その人気は映画だけでなく商品やイベントなど多方面に拡大中!

<オルゴールカード>

大きな「HAPPY BIRTHDAY」の文字とバンザイをするミニオンたちが、誕生日の楽しい雰囲気を演出します。ボタンと押すとミニオンの声とバースデーソングが流れるにぎやかなカードです。

MNミニオン/バンザイ〈誕生お祝い〉 \1,210(税込)

▼動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AODh7yJTEiE ]

https://youtu.be/AODh7yJTEiE?si=ijvCW2qO4GQcylqw

<グリーティングカード>

「誕生お祝い」が2柄登場。大はしゃぎするキュートなミニオンたちと、ファンの人気も高いとっても優しくてひとなつっこい性格のボブと彼の大好きな相棒であるくまのぬいぐるみ・ティムのデザインです。

MNミニオン/バースデーケーキ〈誕生お祝い〉 \484(税込)MNボブ&ティム〈誕生お祝い〉 \440(税込)

<ミニレターセット>

人気のボブ&ティムコンビと、ミニオンたちがずらりと並んだキュートな2柄。

MNボブ&ティム \440(税込)MNミニオン \440(税込)

<祝儀>

たとうタイプの御祝用金封、封筒タイプの御誕生日御祝用金封の2種が登場。

MN御祝ミニオン/風船 \330(税込)MN誕生日ミニオン/パーティー \330(税込)

おさるのジョージ

1941年刊行の絵本「Curious George」に登場するキャラクターとして誕生。好奇心旺盛で愛らしい騒動や冒険を巻き起こすジョージは、世界中で多くの子どもたちから支持されています。

https://osarunogeorge.jp/

<グリーティングカード>

カラフルなバルーンやガーランド、ケーキを持ったジョージが描かれたかわいらしい誕生お祝いカードです。

CGおたんじょうびおめでとう〈誕生お祝い〉 \484(税込)

ギャビーのドールハウス

テレ東系列6局ネットにて毎週日曜あさ9時放送中のキッズ向けアニメシリーズ。かわいいネコちゃんたち、ぬいぐるみ、おもちゃなどが大好きな主人公のギャビーが魔法のネコ耳をつけると、体が小さくなって不思議なドールハウスの中に入ることができる!

https://gabbysdollhouse.jp/

<グリーティングカード>

主人公のギャビーと親友のぬいぐるみ・パンディのほか、ネコちゃんの形のキュートなバルーンやドールハウスが描かれた楽しい誕生お祝いカードです。

GDハッピーバースデーケーキ〈誕生お祝い〉 \484(税込)

ユニバーサル特集ページはこちら :https://hallmark.jp/collections/universal

https://hallmark.jp/collections/universal

※Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)との商品化契約に基づき、株式会社日本ホールマーク が企画・制作した商品です。

Minions Franchise (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

DreamWorks Gabby's Dollhouse (C) DreamWorks Animation LLC. All rights reserved.

■日本ホールマークについて

ホールマーク(Hallmark Cards, Inc./本社:米国ミズーリ州カンザスシティ)は、世界100カ国以上で愛されるアメリカのグリーティングカードのブランドです。

創業1910年、米国において100年以上の歴史を誇るホールマークは、「人々が思いやりに満ち、人とのつながりを感じながら、ときめく瞬間であふれた日々を送るお手伝いをする」という世界共通のブランドミッションを掲げ、グリーティングカードをはじめとするグリーティング関連商品をデザイン・企画開発、販売しています。

ホールマーク商品はオンラインストアでもご購入いただけます。アメリカ・ホールマーク社輸入商品も好評発売中!

[公式オンラインストア]https://hallmark.jp

[楽天市場店]https://www.rakuten.co.jp/nihon-hallmark/

[X]https://twitter.com/Hallmark_Japan

[Instagram] https://www.instagram.com/hallmark_japan/

[Facebook]https://www.facebook.com/hallmarkjapan/

[YouTube] https://www.youtube.com/channel/UC-mWmrAA6tw_LXzZqjyIIug