「コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2025」にシンガーが出展 / Singer Vehicle Design

コーンズ・モータース株式会社

2025年3月7日 東京

コーンズ・モータース株式会社(代表取締役社長 林誠吾 東京都港区)は、来る2025年3月15日(土)~16日(日)まで行われる、コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2025にて車両展示を行います。空冷ポルシェ911 964型のレストアされた美しさをぜひ、ご覧ください。

コンコルソ デレガンツァ ジャパン 2025 / CONCORSO D'ELEGANZA JAPAN 2025

日時:2025年3月15日(土)~16日(日)

会場:世界遺産・法相宗大本山 薬師寺(奈良県奈良市西ノ京町457)

オフィシャルウェブサイト:https://concorsodeleganza.jp/jp/



イベントスケジュール:

1.3月15日(土)

9:00-17:00 審査

17:00-22:00 ナイトタイムスペシャルセレブレーション

17:00-22:00 ポメリー V I P ラウンジ

18:00-20:00 ランウェイショー

18:00-20:00 ガラディナーパーティー

2.3月16日(日)

5:30-08:30 モーニングタイム スペシャル セレブレーション

9:00-17:00 ショー フィールド

15:00 アワードセレモニー

※チケットはオフィシャルサイトからご購入いただけますが、 「一般入場エリア」「VIPエリア」「プレミアムVIPエリア」に分かれており、対象のサービスが異なります。

展示車 Porsche 911 Reimagined by Singer - DLS Services

展示車 Porsche 911 Reimagined by Singer - DLS Services

2024年5月にコーンズは、アメリカ、カリフォルニア州、ロサンゼルスに拠点を置き、空冷ポルシェ911 964型 のレストアを手がけるシンガー・ヴィークル・デザイン(Singer Vehicle Design)と日本におけるパートナーシップ契約を結びました。 コーンズ・モータースは日本において情報発信を行い、購入・サービス・メンテナンスをサポートしています。

Singer Vehicle Design Official Instagram



Singer Vehicle Design Official Instagram(https://www.instagram.com/singervehicledesign/)

コーンズ・モータース公式YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=pkgCyRlNuL4&t=22s)

シンガー・ヴィークル・デザイン |Singer Vehicle Design 概要

2009年創業、アメリカ・カリフォルニア州、ロサンゼルスに拠点を置く、空冷ポルシェ911のレストアを手掛ける。再構築したポルシェ911はディテールを徹底的に追求し、現代的な技術と美学で再構築し、レストアすることで知られています。

シンガーのフィロソフィー

A RELENTLESS PURSUIT OF EXCELLENCE

Singer のサービス表記について

シンガー・ヴィークル・デザインは、空冷ポルシェ 911 のオーナーに個別のレストアサービスを提供しています。レストアされた車は 「Porsche 911 Reimagined by Singer」 と表記されます。 シンガーについて記述される際には、この表現をお使いくださるようお願いします。



重要:シンガーについて

Singer Vehicle Design(シンガー・ヴィークル・デザイン)は、1989 年から 1994 年までのポルシェ 911 のレストアと再構築を、顧客のご要望に応じて、964 シャーシをベースに行っています。シンガーは自動車の製造、販売は行っておりません。

ポルシェ・カーズ・ノースアメリカ、Dr. Ing. h.c.F. Porsche, AG.とは、スポンサーシップ、提携や認証、推薦、アフィリエイトなど一切の関係はございません。シンガー・ヴィークル・デザインはポルシェへの敬意とポルシェの商標権を尊重しております。ポルシェの名称およびクレスト、911、TARGAは、Dr. Ing. h.c.F. Porsche AGの商標であり、その他記載されている製品は各社の商標です。商標名またはその他のロゴ等は、参照のみを目的としています。

シンガーの渾身の努力の結晶は、シンガーによってレストアされ、再構築されたポルシェ 911 です。 ポルシェへの敬意とポルシェの商標権を尊重するため、シンガーが再構築を行った車両は、いかなる場合においても「シンガー」「シンガー 911」「シンガー・ポルシェ 911」「ポルシェ・シンガー911」などと表記することはありません。シンガーによってレストアされ、再構築されたポルシ ェ 911 以外のものであることを示唆するような表現を用いることはありません。



■コーンズ・モータース株式会社の概要

コーンズの自動車事業は、1964 年にロールス・ロイスとベントレー、1976 年にはフェラーリの正規輸入代理店として、日本国内のハイエン ドカー市場発展の一翼を担ってまいりました。2011 年、自動車事業拡大に伴い、コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドより独立し、「コーンズ・モータース株式会社」を設立。2013 年にはランボルギーニ、2018 年には株式会社 C.P.S としてポルシェの取り扱いを開始、現在は、 フェラーリ、ランボルギーニ、ロールス・ロイス、ベントレー、ポルシェの 5 ブランドの正規販売代理店として、新車ならびに中古車の販売・メンテ ナンスを提供している超高級輸入車国内 No1 ディーラーです。2024年にはシンガー・ヴィークル・デザインとパートナーシップ契約を結び、日本において情報発信を行い、購入・サービス・メンテナンスをサポートしています。

また、2022 年に「心躍る瞬間“クルマってホント楽しい”」をコンセプトに「CORNES MOMENT」を発足。 お客様が愛車と参加いただけるさまざまな体験プログラムを企画・実施しています。