BEAUTECH GLOBAL

「TRIUM」デュアルレーザースキンケアシステム開発

20年以上の経歴を誇るビューティー専門機器メーカー 株式会社ビューテックグローバルが 2025年韓国KIMES展示会に参加し、皆様のためのブースを設けました

(ブース番号:EH144)。





ソウルKIMES 2025でBeautechglobal Co., Ltd.(代表取締役 キム・ヨンジョン , 皮膚科専門医)は、世界初の次世代レーザースキンケアシステム「TRIUM」を公開します。それだけでなく、皮膚専用Q-switchレーザー、Er:YAGレーザー、専門頭皮ケア装備「NANO MAGIC」など、皮膚美容市場をターゲットにした先端FACIAL&BODY CARE装備が展示されます。KIMES 2025は医療機器や専門皮膚美容装備が一堂に会するグローバル展示会で、2025年3月20日から23日までソウル「COEX展示館」で4日間開催されます。

BEAUTECH GLOBALの最新美容機器公開



今回の展示会ではデュアルレーザースキンケアシステム

「TRIUM」を披露します。

「TRIUM」はNd:YAG1064&532nmレーザー、

Er:YAG 2940nm 레이저, NANO SKIN BOOSTER、

ULTRASONIC SOOTHERなど4つの機能を発揮します

一つの装備に統合して様々なスキンケアが行われます

可能です.



この機器は、色素の治療、皮膚の再生、コラーゲンのリフォームなど、さまざまなスキンケアに使用されます。



TRIUMは施術者がFLUENCE、PULSE DURATION、FREQUENCYを直観的に調整でき、ユーザーフレンドリーなインターフェース(UI)を備えています。 3つの波長と様々な交換式レンズを通して患者一人一人の肌状態と治療目的に合わせたオーダーメイド型施術を提供します。

専門皮膚美容管理装備体験機会

「TRIUM」を含む様々な高級スキンケア装備を体験できる機会が提供されます。



展示会でNANO MAGIC、CRYO DERM、BIO LIGHTなど人気のある装備を直接体験することができます。 特に、リニューアルされた「NANO MAGIC」頭皮管理装備が今回の展示で公開されます。



肌と頭皮ケアの革新的な技術を経験し、最新装備の効果を直接確認することができます。



事前予約を通じて装備体験および相談を申し込むことができます。 レーザー機器および頭皮/皮膚管理の美容機器に関心のある方は、事前予約を通じて展示場で円滑な相談を受けることができます。



ブース訪問予約及び製品相談は、BEAUTECHGLOBAL ksm@beatechglobal.co.kr )までお問い合わせお願いします。

■ Exhibition Overview

Title : KIMES 2025(40th)

Date : March,20th(Thu) ~ 23rd(Sun), 2025, 10:00a.m. ~ 17:00p.m. on the last day)

Venue : COEX (513 Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, KOREA)

Organizer : E&EX

Booth No : EH144

URL : https://www.kimes.kr/en

■ Company Profile

Beautechglobal Co., Ltd.

Headquarters : 4th Floor, 3 Achasan-ro, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea

Representative : KIM YEON JUNG, CEO/ Dermatologist

URL : https://en.beautechglobal.co.kr/?redirect=no

Phone : +82-2-499-3266

Business Contents : Development, Manufacturing, Sales of Medical devices and Professional Beauty Equipment, Hospital management Consulting and Service