日テレプラスのオリジナル番組「中川晃教 Live Music Studio」第18回は、藤岡正明、有澤樟太郎が登場。3月23日（日）17：30にテレビ初放送！

株式会社CS日本

株式会社CS日本(東京都港区)は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、アーティストの自宅に招かれたような気分を味わえるスペシャルプライベートライブをテレビでお届けしようと企画された「中川晃教 Live Music Studio」。

今回、番組初のライブイベントとして行われた公開収録の模様を3月23日(日)に放送。

ゲストには、藤岡正明と有澤樟太郎を迎え、彼らを形作った思い出の楽曲の数々や、ミュージカルナンバーを交え、歌やトークなど余すことなく、そして会場の熱気をそのままにお届けいたします。

さらに収録後のゲストインタビューも!ここでしか見られない珠玉のひとときをお楽しみください。

<放送予定曲アーティスト・ミュージカル作品>

aiko、中島美嘉、竹内まりや、Mrs.GREEN APPLE、

オアシス、スティーヴィー・ワンダー、藤岡正明、中川晃教、

ミュージカル『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』より、

ミュージカル『エリザベート』より、ミュージカル『RENT』より、

ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』より、『三文オペラ』より ほか全22曲

<藤岡正明 コメント>

Live Music Studio、出演させていただき、本当にありがとうございました!

中川氏とは長い付き合いですが、初めて2人で歌ったあの曲は、気恥ずかしさと共にまたひとつ大事な思い出になりました。

有澤樟太郎くんとも久しぶりにご一緒でき、さらには定期的に酒を酌み交わす仲でもあるピアノの園田涼くんも出演していて、なんとも嬉しい新春のコンサートとなりました。

ご覧になられる方へ、どうか楽しんでいただけたら心から嬉しい限りです!

◆藤岡正明 プロフィール

1982年12月18日生まれ。東京都出身。

伝説の「ASAYAN」超ヴォーカリストオーデションを機に2001年デビュー。05年『レ・ミゼラブル』のマリウス役でミュージカル界にも進出。08年『ミス・サイゴン』のクリス役を演じ、以降、数々のミュージカル作品に欠かせない存在となる。17年「欲望という名の電車」に出演し、役者として評価された。自らの演劇ユニット「⻘唐辛子」では脚本・演出・音楽・出演すべてを手掛けるなどの多才ぶりも見せる。近年の主な舞台作品に『いつか~one fine day』『DOGFIGHT』『銀河鉄道999 THE MUSICAL』『ジャージー・ボーイズ』『チェーザレ 破壊の創造者』『ロジャース/ハート』など。

<有澤樟太郎 コメント>

中川さんの『LIVE MUSIC STUDIO』にゲスト出演させていただきました。

今回番組のライブが初めてとのことでその初の試みに参加させていただき、とても光栄です。

お客さんも凄く楽しんでくださりとても素敵なライブでした。

中川さんの歌はもちろん音楽に対するこだわり、そして、なんとも魅力的な人柄を改めて感じて僕自身とても刺激的でした。

同じくゲスト出演の藤岡さんとの再会も久々だったのですがやっぱり凄さを感じずにはいられませんでした。このお2人と共演させていただいて、新年1発目からパワフルなエネルギーをいただきました。

歌に絡めて生い立ちなども話しましたのでぜひトークにも注目していただきたいです!

◆有澤樟太郎 プロフィール

1995年9月28日生まれ。兵庫県出身。

2015年に「ハイパープロジェクション『ハイキュー!!』」で本格的にデビューし、16年に「ミュージカル『刀剣乱舞~幕末天狼傳』の和泉守兼定役で人気を博し。23年には舞台「キングダム」、24年はミュージカル「ジョジョの不思議な冒険 ファントムブラッド」でジョナサン・ジョースター役で主演を務め、25年はミュージカル「ヒーロー」で主演ヒーロー・バトウスキー役で出演。4月よりブロードウェイミュージカル「キンキーブーツ」チャーリー・プライス役、8月~9月よりミュージカル「ジャージー・ボーイズ」への出演が決定している。

<中川晃教 コメント><中川晃教 コメント>

2025年1月4日に「Live Music Studio新春スペシャルライブ」と題して、番組初の試みでもあるお客様をお招きしての有観客による番組収録ライブが開催!そして、ライブ後に収録したインタビューと共に、初放送されることになりました!

ゲストは有澤樟太郎さんと、そして藤岡正明さんです。僕もゆかりのある大好きなお2人がお越しくださいました。

この番組はゲストの人生のターニングポイントに照らし合わせながらご自身で選曲いただいた楽曲を歌ってくださいます。

お2人初披露の楽曲たちに込められたエピソードを知って、そしてその歌を改めて聞くと、歌は人生を物語っているんだとわかります。ミュージカルのひと場面を見たような気持ちにもなります。

ピアノ一台で様々な音楽性を私たちに届けてくれる園田涼さんと共に、洋楽邦楽の名曲から、この日、会場で再演の発表がされたミュージカル「JERSEY BOYS」までゲストの魅力を余すことなくお届けします。当日の会場の臨場感と一緒にどうぞお楽しみください!

◆中川晃教 プロフィール

1982年11月5日生まれ。宮城県出身。

2001年に自身が作詞・作曲の「I WILL GET YOUR KISS」でデビュー。シンガーソングライターとしての音楽活動に加え、ミュージカルを中心に俳優としても幅広く活躍中。

2002年ミュージカル『モーツァルト!』でタイトルロールを務め、読売演劇大賞優秀男優賞、杉村春子賞、文化庁芸術祭賞演劇部門・新人賞を受賞。2017年ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』で読売演劇大賞最優秀男優賞を受賞。

近年の主な出演作に『SONG WRITERS』、『CROSS ROAD~悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ~』、『SHINE SHOW』、『チェーザレ 破壊の創造者』など。

3月には「神奈川フィルハーモニー管弦楽団/県民名曲シリーズ第22回 ありがとうカナケン!~ザッツ・エンタテインメント~」の出演、4月からはミュージカル『フランケンシュタイン』、8月~『ジャージー・ボーイズ』への出演が決定している。

【中川晃教オフィシャルサイト】 http://www.akinori.info/

<園田涼 コメント>

この番組が始まって以来、これがやりたかったんです。

アッキーさんはライブの人。マサさんもライブの人。有澤くんは初対面でしたが、彼もライブの人だった。

ここだけの話、園田もまあまあライブの人です。表情は乏しいですが、感情は燃えていました。

文字通りの「Live Music Studio」お楽しみください。

◆園田涼 プロフィール

ピアニスト・キーボーディスト・作曲家・編曲家。兵庫県出身。

多岐にわたる編成での自身のコンサートの他、ライブサポートやレコーディング、CMやドラマ、ゲーム音楽の提供、アーティストへの楽曲提供など、幅広い活動を行っている。

作曲・編曲を自身の核としつつ、演奏においてもポップスやロックはもちろん、歌謡曲からミュージカル、フルオーケストラとの共演まで、どのジャンルに対しても自分の音を追求しながら演奏活動を続けている。

◆放送情報

【日テレプラス 番組ページ】https://www.nitteleplus.com/program/akinori/

【番組】中川晃教 Live Music Studio #18

【放送日時】3月23日(日)17:30

【出演】中川晃教 藤岡正明 / 有澤樟太郎 【ピアノ・アレンジ】園田涼

※放送スケジュールは変更になる場合があります

◆プレゼントキャンペーン

放送終了後、番組への感想などをご記入いただくと

中川晃教さん・藤岡正明さん・有澤樟太郎さん直筆サイン入りチェキを3名様にプレゼント。

【キャンペーン期間】3月23日(日)20:30~4月23日(水)23:59

【応募フォーム】URL:https://www.ntve.co.jp/campaign/nakagawa-akinori/

(応募開始日より有効)

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ:https://www.nitteleplus.com/

スカパー!(Ch.300)、スカパー!プレミアム(Ch.619)

J:COM(Ch.757)ほか全国CATV ひかりTV(Ch.555)、auひかり

◆番組画像クレジット (C)CS日テレ

◆会社情報

会社名:株式会社CS日本(通称:CS日テレ)

代表取締役社長:高橋 知也

所在地:東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階