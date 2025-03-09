2025Ç¯6·î4Æü(¿å)¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×³«ºÅ·èÄê¡ª¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¸ø±é¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö Re-live¸ø±é¡×¤Î³«ºÅ¤È¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â·èÄê¡ª¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý¡¢ÉÔÇËÌ«¡¢¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¢¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹¤«¤é¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö2»þ¤À¤È¤«¡×ÂÔË¾¤Î1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2»þ¤À¤È¤«½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬2025Ç¯6·î4Æü(¿å)¤ËË½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª¥é¥¤¥Ö¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡ª
2»þ¤À¤È¤«(ÆÉ¤ß¡§¤Ë¤¸¤À¤È¤«)¤Ï¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅÏ²ñ±À¿ý¡×¡ÖÉÔÇËÌ«¡×¡Ö¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡×¡Ö¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹¡×¤¬·ëÀ®¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥Õ¥§¥¹2023¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸²ÎÍØº×2024¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÔË¾¤È¤Ê¤ë¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö ËÜ¸ø±é¡×¤ò2025Ç¯6·î4Æü(¿å)¤ËË½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
¡¡
¤µ¤é¤ËËÜ¸ø±é¤òÄÉÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ê¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö Re-live¸ø±é¡×¤¬2025Ç¯6·î6Æü(¶â)～6·î8Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¡¢ËÜ¸ø±é¤ÈÆ±¤¸¤¯Ë½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖRe-live¸ø±é¡×¤Ï¡ÖËÜ¸ø±é¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢²ñ¾ì¸½ÃÏ¤Î²»¶Á¡¦¾ÈÌÀ¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯ÄÉÂÎ¸³·¿¸ø±é¤Ç¤¹¡£¡ÖRe-live¸ø±é¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ðー¤ÎÀ¸½Ð±é¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä·èÄê¡ª
2025Ç¯3·î10Æü19»þ¤«¤é¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢(https://shop.nijisanji.jp)¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=dQjXE3CAP7I ]
2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö ¾ðÊó
¢§²ñ¾ì
Ë½§PIT
¡¡
¢§ÆüÄø
ËÜ¸ø±é¡§2025Ç¯6·î4Æü(¿å) OPEN 17:00 / START 18:00
¡¡
¡¡
Re-live¸ø±é¡§2025Ç¯6·î6Æü(¶â)～6·î8Æü(Æü)
2025Ç¯6·î6Æü(¶â) OPEN 17:00 / START 18:00
2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ) OPEN 11:00 / START 12:00(Ãë¸ø±é)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPEN 17:00 / START 18:00(Ìë¸ø±é)
2025Ç¯6·î8Æü(Æü) OPEN 11:00 / START 12:00(Ãë¸ø±é)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ OPEN 17:00 / START 18:00(Ìë¸ø±é)
¡¡
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.nijisanji.jp/events/2jidatoka_1st
¡¡
´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿ï»þ¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X(https://x.com/nijisanji_app)¤ª¤è¤ÓÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.nijisanji.jp/events/2jidatoka_1st)¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö ¥°¥Ã¥º¾ðÊó
2025Ç¯3·î10Æü(·î)19»þ¤«¤é¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¥°¥Ã¥º¤Î»öÁ°ÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ª
¡¡
¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Þ¥Õ¥éー¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¡¢¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¥»¥Ã¥È¡¢¤Ë¤¸¤Ñ¤Ú¤Ã¤È¥é¥¤¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¢¥é¥Ðー¥Ð¥ó¥É¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë&¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡¢¥é¥ó¥À¥à¥«ー¥É¡¢¥é¥ó¥À¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Ýー¥Á¤Î13¼ïÎà¡£
¡¡
¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢2025Ç¯3·î10Æü(·î)19»þ¤«¤é¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢(https://shop.nijisanji.jp/)¤Ë¤Æ»öÁ°ÈÎÇä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢³Æ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¢¨¼õÃíÈÎÇä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºß¸ËÈÎÇä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±³ÎÌóÃíÊ¸Æü¤Ï2025Ç¯4·î27Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¡¢Re-live¸ø±é¤Ë¤ÆÅöÆüÈÎÇä¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ç¼¡¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X(https://x.com/nijisanji_app)¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼° ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊªÈÎX(https://x.com/nijisanji_goods)¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.nijisanji.jp/events/2jidatoka_1st)¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¹ØÆþÆÃÅµ
¢£¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤Ë¡¢
¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´6¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡
¡¦¥µ¥¤¥º¡§LÈÇ
¡¦ÁÇºà¡§»æ
¡¡
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1²ñ·×3,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¤ÎºÇÂç¿ô¤Ï10ÅÀ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤Îºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÕÍ¿¾ò·ï¤òÃ£À®»þ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥ÈÆâ¤ËÆÃÅµ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´ÃíÊ¸´°Î»¸å¤Ï¤´ÃíÊ¸ÍúÎò¤Ë¤ÆÉÕÍ¿¾õ¶·¤Î¤´³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ»þ¤ËÆÃÅµ¤Îºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ËÆÃÅµ¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¢£²ñ¾ì¸ÂÄê¡§¥·¥ç¥Ã¥Ñー¥Èー¥È
¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥Öー¥¹¤ÇÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë ¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ñー¥Èー¥È(Á´1¼ï)¡×¤ò1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W370mm¡ßH385mm
¡¦ÁÇºà¡§ÌÊ¡¡
¡¡
¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·× ¾¦ÉÊ¹ç·×5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¤ÎºÇÂç¿ô¤Ï1ÅÀ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¹ØÆþÆÃÅµÇÛÉÛ¤Ï¡¢2025Ç¯6·î4Æü(¿å)¼Â»Ü¤ÎËÜ¸ø±é¡¢2025Ç¯6·î6Æü(¶â)～6·î8Æü(Æü)¼Â»Ü¤ÎRe-live¸ø±é¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¢£¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¥é¥¤¥Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¤Ò¤Ê¤Ä ÍÍ(https://x.com/toubou_hpmy)
¡¡
¢£¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¥°¥Ã¥º¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë£±.(Åù¿È)
¾®Ï©¤µ¤³ ÍÍ(https://x.com/sssA_km)
¡¡
¢£¡Ö2»þ¤À¤È¤« 1st ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¥°¥Ã¥º¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë£².(¥ß¥Ë¥¥ã¥é)
ÅÀ¼· ÍÍ(https://x.com/tomo7xxxx/)
2»þ¤À¤È¤« ¥á¥ó¥Ðー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£¥é¥¤¥ÐーÌ¾
Vo¡ÃÅÏ²ñ±À¿ý(¤ï¤¿¤é¤¤¤Ò¤Ð¤ê/Watarai Hibari)
¡¡
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²øÅð°ì²È¤ÎÀ×¼è¤ê¡£
¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤àÀµµÁ¤Î¡Ö²÷Åð¡×¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÁ¬ÌÜÅª¤ÎÅð¤ß¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¢£¼ç¤Ê¥ê¥ó¥¯Àè°ìÍ÷
ÅÏ²ñ±À¿ý YouTube CH¡§https://www.youtube.com/@WataraiHibari
ÅÏ²ñ±À¿ý X¡§https://x.com/watarai_hibari
Zeffiro(É÷³ÚÁÕÅÍ/ÅÏ²ñ±À¿ý)TikTok¡§https://www.tiktok.com/@zeffiro_knt_hbr
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°HP ÅÏ²ñ±À¿ý(TALENTS¥Úー¥¸)¡§https://www.nijisanji.jp/members/hibari-watarai
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥¹¥È¥¢ ÅÏ²ñ±À¿ý ´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡§https://shop.nijisanji.jp/1129
¡¡
¢£¥é¥¤¥ÐーÌ¾
Gt¡ÃÉÔÇËÌ«(¤Õ¤ï¤ß¤Ê¤È/Fuwa Minato)
¡¡
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
²Î¤È¥²ー¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Û¥¹¥È¡£
3ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤êµ®½÷¤Î¾Ð´é¡£
No.1¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¢£¼ç¤Ê¥ê¥ó¥¯Àè°ìÍ÷
ÉÔÇËÌ« YouTube CH¡§https://www.youtube.com/@FuwaMinato
ÉÔÇËÌ« X¡§https://x.com/Fuwa_Minato
ÉÔÇËÌ« TikTok¡§https://www.tiktok.com/@fuwaminato555
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°HP ÉÔÇËÌ«(TALENTS¥Úー¥¸)¡§https://www.nijisanji.jp/members/minato-fuwa/
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥¹¥È¥¢ ÉÔÇËÌ« ´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡§https://shop.nijisanji.jp/1099
¡¡
¢£¥é¥¤¥ÐーÌ¾
Gt¡Ã¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à(¤¤¤Ö¤é¤Ò¤à/Ibrahim)
¡¡
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¸µÀÐÌý²¦¡£ÀÐÌý¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£¤Ï¶öÁ³·¡¤êÅö¤Æ¤¿²¹Àô¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ç¤Ê¥ê¥ó¥¯Àè°ìÍ÷
¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à YouTube CH¡§https://www.youtube.com/@Ibrahim
¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à X¡§https://x.com/honmono_ibrahim
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°HP ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à(TALENTS¥Úー¥¸)¡§https://www.nijisanji.jp/members/ibrahim
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥¹¥È¥¢ ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à ´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡§https://shop.nijisanji.jp/1108
¡¡
¢£¥é¥¤¥ÐーÌ¾
Ba¡Ã¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹(¤íー¤ì¤ó¡¦¤¤¤í¤¢¤¹/Lauren Iroas)
¡¡
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅÔ»Ô·ÙÈ÷ÉôÂâ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀÄÇ¯¡£±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ±¢ËÅ±²´¬¤¯³¹¤Ï¡¢Èà¤ò¤¢¤Þ¤ê¿²¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡
¢£¼ç¤Ê¥ê¥ó¥¯Àè°ìÍ÷
¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹ YouTube CH¡§https://www.youtube.com/@LaurenIroas
¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹ X¡§https://x.com/Lauren_iroas
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°HP ¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹ (TALENTS¥Úー¥¸)¡§https://www.nijisanji.jp/members/lauren-iroas
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥¹¥È¥¢ ¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹ ´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡§https://shop.nijisanji.jp/1119
(https://shop.nijisanji.jp/1119)¡¡
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp
X¡§https://x.com/nijisanji_app
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili¡§https://space.bilibili.com/410484677
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ FAN CLUB¡§https://www.nijisanji.jp/fanclubs
¡ÚANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ÂÎ¸³¤ò¡£¡×ー
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯5·î2Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò)¡ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.anycolor.co.jp
ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/news
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/recruit
Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://magazine.anycolor.co.jp
X¡§https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.anycolor.co.jp/contact
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§pr@anycolor.co.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È11F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ³Ñ Î¦