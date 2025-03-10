奥村記念館が来館者300万人を達成！

株式会社 奥村組

株式会社奥村組（本社：大阪市阿倍野区、代表取締役社長：奥村 太加典）が運営する奥村記念館（所在地：奈良県奈良市）は、2007年4月の開館以来、多くの方々にご来館いただき、おかげさまで2025年3月6日(木)に来館者300万人を達成しました。

これからも皆様から愛される施設であり続けられるよう、努めてまいります。

2025年4月19日（土）に、来館者300万人達成記念イベント「わくわく見学会＆クイズ」（詳細下記）を開催します。参加者には、記念グッズのプレゼントもありますので、ぜひご参加ください。

また、イベント開催までの期間は、館内に300万人記念撮影スポットを設けています。

【イベント概要】

・イベント名：「わくわく見学会＆クイズ」

・内容：館内見学、クイズ企画

・場所：奥村記念館（奈良県奈良市春日野町4番地）

・日時：2025年4月19日（土）13時00分～14時30分（予定）

・参加費：無料

・対象：小学生とその保護者様

※小学生のみ、大人のみではご参加いただけません。

※保護者様の参加は、1組につき2名までとさせていただきます。

・定員：50名

※応募多数の場合、抽選を行います。

参加者には、記念グッズをプレゼントします。

・申込期日：2025年3月21日（金）

・申込方法：https://www8.webcas.net/form/pub/cinet/kinenkan(https://www8.webcas.net/form/pub/cinet/kinenkan%E3%82%88%E3%82%8A%E3%81%8A%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)よりお申込みください。

こちらのQRコードからでもお申込みいただけます。

【奥村記念館 施設概要】

奥村記念館は、奥村組が創業100周年を迎えられたことへの感謝の気持ちを込め、当社創業の地である奈良に2007年4月に開館しました。来館者にゆったりとくつろいでいただける憩いの空間を提供するとともに、当社の歴史や技術を紹介する展示を行っており、日本国内だけでなく、海外の方にも多数ご来館いただいています。

住 所：奈良県奈良市春日野町4番地

開館時間：10：00～17：00（入場無料）

休館日：毎週月曜日（休日の場合はその翌日）、年末年始

TEL：0742-26-5112

公式HP：https://www.okumuragumi.co.jp/kinenkan/

受賞歴：

第13回奈良県景観調和デザイン賞知事賞

＜主催：（社）奈良建築士会＞

第10回日本免震構造協会賞作品賞（啓発普及功績賞）

＜主催：（社）日本免震構造協会＞

【奥村組 会社概要】

会社名：株式会社奥村組

所在地：大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号

創 業：1907年（明治40年）2月22日

代表者：代表取締役社長 奥村太加典

事業内容：建設工事の設計および施工、建設コンサルタント業務、都市開発事業、不動産事業ほか

公式HP：https://www.okumuragumi.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社奥村組

社長室 秘書広報部 広報課

担当：大原 千英（オオハラ チエ）

TEL：06-6625-3533