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*3 ¡ÖVariability of sleep duration is related to subjective sleep quality and subjective well-being: an actigraphy study¡×PLOS ONE, Volume 8, Issue 8, Aug 2013
¡ÖSleep Debt Mediates the Relationship between Work-Related Social Factors, Presenteeism, and Well-Being in Japanese Workers¡×Int. J. Environ. Res. Public Health 2023
¡ÖAssociation between subjective well-being and sleep among the elderly in Japan¡×Sleep Medicine, Volume 9, Issue 2, January 2008
*4 ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ËÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡¢¡Ö¿©¡×¤È¡Ö¿çÌ²¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ä¾©¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£¹âµé¤Ê¿©»ö¤ä¿²¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£