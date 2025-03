人気のプリンお取り寄せサイト「『ときめく!プリン』お取り寄せ」が 阪神梅田本店にて3月12日(水)～3月24日(月)まで期間限定出店！

株式会社グルメ杵屋

株式会社グルメ杵屋(所在地︓大阪市住之江区、代表執行役社長︓椋本充⼠)が運営するECモール『ときめく!お取り寄せ』は、2025年3月12日(水)~3月24日(月) 阪神梅田本店・食祭テラスで開催される「第4回プリンな休日」に「『ときめく!プリン』お取り寄せ」として 第1回からに引き続き出店いたします。

■出店概要

阪神梅田本店・食祭テラスで開催される「第4回プリンな休日」にて、「『ときめく!プリン』お取り寄せ」から“プリンの女王”と呼ばれる磯⾙由起さんお墨付きのご当地プリンのうち、選りすぐりの15店舗40種類のプリンを一堂に会し、販売いたします。各地の特産を活かしたご当地プリンや、醤油屋さんが手掛ける“みたらし醤油屋プリン”、砂糖不使用で身体にうれしい“糖質OFFプリン”、前回は販売開始10分で完売した限定プリンなど、一度は食べてみたいプリンが大集合!1個から買えるので、食べ比べやちょっとした贈り物にもぴったり!テレビで話題、イベント限定、数量限定など売り切れ必至のプリンを今こそ手に入れるチャンス!是⾮この機会に新しいプリンの世界をご堪能ください。

第4回プリンな休日

通常ECモールではセット販売のプリンも1個からお買い合わせが可能です。

■「第4回プリンな休日」概要

出店場所 :阪神梅田本店1F食祭テラス

出店店舗名:『ときめく!プリン』お取り寄せ

出店期間 :2025年3月12日(水)~3月24日(月)

URL :https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/20250312.html

■出店店舗・商品

『ときめく!プリン』お取り寄せコーナー

(価格は阪神梅田本店「第4回プリンな休日」での販売価格となります。)

・南国プリン(宮崎県)

ココだけで買える!プリンの女王コラボの新商品、各日30個の数量限定

女王の生チョコプリン【1個】756円(税込)

南国プリン×プリンの女王コラボ 女王の生チョコプリン・ヨコハマぷりん96ふくぷん(神奈川県)

横浜中華街で人気のプリン専門店が阪神梅田本店初登場!プレミアムプリンにも注目

プレーン、プレミアム天津甘栗ぷりん、プレミアムチョコぷりん【各1個】540円(税込)から

ヨコハマぷりん96ふくぷん 左:プレミアムチョコ/上:プレーン/右:プレミアム天津甘栗・ルーチェファーム(兵庫県)

毎回即完売の“太陽のプリンプレミアム”にファン待望の新作“大地のプリンプレミアム”も

太陽のプリン「プレミアム」、大地のプリン「プレミアム」【各1個】597円(税込)から

ルーチェファーム 左:大地のプリン「プレミアム」/右:太陽のプリン「プレミアム」ブールノワゼット 上:ポ・ド・ショコラ/下:カスタードプリンブールノワゼット(茨城県)

前回は連日10分で完売の人気プリンが再び!

各日20個の数量限定

ポ・ド・ショコラ、カスタードプリン【各1個】

540円(税込)から

おうちdeボンマルシェ(愛知県)

とろける食感にリピーター続出!

新作フレーバーも登場!

まるでクリームみたいななめらかプリン(プレーン、いちご、ティラミス)ジャスミン香る、まろやか杏仁ぷりん【各1個】401円(税込)から

おうちdeボンマルシェ まるでクリームみたいななめらかぷりん 左:いちご/右:プレーン/下:ティラミス 上:ジャスミン香る、まろやか杏仁ぷりんパティスリーウフ 二層のぷりん 左:カラメル入り/右:カラメルなしパティスリーウフ(福井県)

上と下で固さが違うプリン。

最後はゴクゴク飲めちゃう!?

二層のぷりん(カラメル入り、カラメルなし)【各1個】432円(税込)

農家の嫁(滋賀県)

『農家の嫁』ならではの限定プリン、京都の有名珈琲店の豆を使用した新作プリンも!

近江プリン(プレーン、リッチ、コーヒー)

【各1個】461円(税込)から

農家の嫁 近江プリン 右:リッチ/中:コーヒー/右:プレーンチーズケーキ専門店ソラアオ 左:マスカルポーネチーズぷりん/右:ソラアオぷりんチーズケーキ専門店ソラアオ(京都府)

メディアで話題のチーズケーキ専門店渾身のプリン。各日30個の数量限定!

マスカルポーネチーズぷりん(プリンの女王 磯貝由起監修)、ソラアオぷりん【各1個】451円(税込)から

大阪プリン専門店うっふぷりん(大阪府)

ティラプリは阪神梅田本店初登場!元祖うっふぷりんとともに各日50個の数量限定!

ティラプリ、元祖うっふぷりん【各1個】401円(税込)から

大阪プリン専門店うっふぷりん 左:元祖うっふぷりん/右:ティラプリI AM チーズ I AM チーズプリンI AM チーズ(大阪府)

会員制料理店【壱面】の人気スイーツ。クリームチーズ×黒蜜の和洋折衷プリン

I AM チーズプリン【1個】351円(税込)

古墳くんのプリン(大阪府)

阪神梅田本店初出店!大阪・堺のぺろりん手土産。美味しさの秘密は厳選食材と職人の技!

古墳くんのプリン、とろとろプリン、プレミアムプリン、利休ほうじ茶プリン、コーヒープリン【各1個】391円(税込)から

古墳くんのプリン 上左:とろとろプリン/上中:利休ほうじ茶プリン/右上:プレミアムプリン/下左:古墳くんのプリン/下右:コーヒープリン和み工房 上左:クロちゃん/上右:マメちゃん/下左:きなこちゃん/下右:いちごちゃん和み工房(兵庫県)

阪神梅田本店初出店!丹波篠山黒豆プリン、底にあるカラメルと黒豆煮の食感が絶妙なハーモニー

クロちゃん、マメちゃん、いちごちゃん、きなこちゃん【各1個】480円(税込)から

蔵工房・二反田醤油店(大分県)

固めプリン代表!創業100年をむかえた「醤油醸造元」の濃厚蒸窯和風レトロプリン

みたらし醤油屋プリン【1個】578円(税込)

蔵工房・二反田醤油店 みたらし醤油屋プリンCafe Le Vent(ルヴォン) 軍艦島プリン 左から:ブランデー、ラム酒、エスプレッソ、和紅茶、プレーンCafe Le Vent(ルヴォン)(長崎県)

長崎の極上スイーツ☆売り切れ必至の軍艦島ぷりん&新作大人プリンも!

軍艦島ぷりん(プレーン、エスプレッソ、ラム酒、和紅茶、ブランデー)【各1個】540円から

Patisserie Le Vert(ルヴェール)(鹿児島県)

糖質OFFプリンはコレに決まり!砂糖ゼロと天然素材にこだわる低糖質スイーツ専門店の渾身作!

砂糖ゼロ希少糖プレミアムバニラプリン、砂糖ゼロCoroLoチーズケーキプリン(甘島安納芋、お陽様マンゴー)【各1個】601円(税込)から

Patisserie Le Vert(ルヴェール) 左:砂糖ゼロ希少糖プレミアムバニラプリン/上:砂糖ゼロCoroLoチーズケーキプリンお陽様マンゴー/右:砂糖ゼロCoroLoチーズケーキプリン甘島安納芋☆おうちで楽しむ「プリンな休日」☆

「第4回プリンな休日」出店記念!

日本各地の違う店舗のプリンが6個セットになって届くドリーム企画!

毎回完売の人気企画☆売り切れる前に是非チェック!!

『ときめく!プリン』バラエティBOX期間限定発売中!!

『ときめく!プリン』バラエティBOX

全国各地のプリンが1点ずつ入って旅した気分でお楽しみいただけます☆

いつもは各店舗からセットでご購入いただくプリンを、バラエティBOXでは「第4回プリンな休日」に出品中のプリンの中から6個をセットにしてお届けします。

数量限定 3,680円(税込)送料別

URL: https://tokimeku-otoriyose.jp/pudding/tokimeku-pudding-varietybox(https://tokimeku-otoriyose.jp/pudding/tokimeku-pudding-varietybox/)

■『ときめく!お取り寄せ』とは、各分野のスペシャリストが厳選した商品の魅力やおいしい食べ方を、多面的に紹介するECモールです。魅力的な提案やストーリーを通して、商品選びを楽しんでいただくことをテーマに、日々のご褒美や自分への贈り物、さらには大切な人へのギフトとしても安心して選べるラインナップが揃っています。『ときめく!プリン』お取り寄せでは1万種類以上のプリンを知る“プリンの女王”ことスイーツコンシェルジュ磯貝由起さんお墨付き日本各地のご当地プリンやこのサイトでしか購入できない“特別なプリン”を販売しています。

『ときめく!お取り寄せ』

https://tokimeku-otoriyose.jp/

■お問い合わせ先

『ときめく!お取り寄せ』事務局

https://tokimeku-otoriyose.jp/otoiawase/

■株式会社グルメ杵屋 会社概要

所在地 : 大阪市住之江区北加賀屋3丁目4番7号

代表執行役社長: 椋本 充士

事業内容 : レストラン事業・機内食事業・業務用冷凍食品製造事業・

米穀卸売事業・不動産賃貸事業・運輸事業など

URL : https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/