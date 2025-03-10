『ハイスクールD×D HERO』より、1/3.5スケールフィギュア「リアス・グレモリー レースクィーンver.」が予約受付開始！

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株式会社サウザンド


『ハイスクールD×D HERO』より、「リアス・グレモリー」が華やかなレースクイーン姿でフィギュア化！


ツヤ感のあるセクシーなコスチュームに包まれたグラマラスなプロポーション、ふわりと広がる鮮やかな紅髪が魅力的な仕上がりです。リアス部長の少し高揚した可愛らしい表情も、ぜひご注目ください。


存在感抜群の特別なフィギュアを、世界最高サイズで存分にお楽しみください！












商品情報


■1/3.5スケールフィギュア　ハイスクールD×D HERO　リアス・グレモリー　レースクィーンver.


□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品


1/3.5スケール・専用アクリル台座付属


□サイズ ：全高 約450mm（台座含む）


□原型制作：榎本うに子


□彩色 ：namoji


□販売元 ：大網株式会社


□発売元 ：株式会社サウザンド


□制作協力 ：アリスグリント


価格 ：34,980円（税込）


発売日： 2025年10月発売予定


詳しくは以下WEBページまで


https://goldenhead.net/


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(C)石踏一榮・みやま零／株式会社KADOKAWA刊／ハイスクールＤ×Ｄ HERO製作委員会