新感覚音声ガイドアプリ【モダン建築クロニクル（通称：モダクロ）】が京都観光モラル優良事業者として表彰されます

2023年6月28日に配信開始された「モダン建築クロニクル」は、京都・大阪のまちを、個性豊かなモダン建築の擬人化キャラクターたちが案内してくれる音声ガイドアプリ。

本アプリは日本語・英語・簡体字に対応し、国内観光客だけでなくインバウンド向けアプリとしても活用が可能です。例えば、京都を訪れる外国人観光客が日本のモダン建築の歴史や特徴を学ぶツールとして利用できます。





モダン建築(=明治~昭和に誕生した建築物)の中には、現在存続の危機に瀕するものも多くあります。そんなモダン建築の存在を、そして文化をこれから先も後世に残すため、「モダン建築をより身近に感じてもらう」「まだ気づかれていないまちの魅力を掘り起こす」という2つのコンセプトの元、本アプリは制作されました。この度、このような「モダン建築クロニクル」の取り組みが評価され、京都観光モラル優良事業者としての表彰が決定しました。今後も、より多くの皆さまにモダン建築の魅力を発信すると共に、京都・大阪の観光振興にも貢献できるよう努めてまいります。3月末には、アプリ内の2コースを無料で利用できるアップデートを予定しており、より活用しやすいよう改善していければと考えております。■京都観光モラルとは

(公社)京都市観光協会(DMO KYOTO)及び京都市が取り組む、観光事業者・従事者等、観光客、市民の皆様がお互いに尊重しあい、持続可能な京都観光を一緒に創りあげていくことを目指し策定した行動基準

URL:https://www.moral.kyokanko.or.jp/





■アプリ概要

タイトル:『モダン建築クロニクル』

開始日:2023年6月28日

対応OS:iOS/Android(機種によりご利用いただけない場合があります)

多言語対応:日本語/英語/中国語(簡体字)

費用:各コース600円/京都・大阪フルパック(10コース)5000円/京都フルパック(6コース) 3000円/大阪フルパック(4コース)2000円





著作権表記: (C)モダン建築クロニクル/Voice Goes On



配信プラットフォーム:iOS版 App Store /Android版 Google Play



※2025年3月現在

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ず表記の著作権表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。



■株式会社Vgoとは

社名:株式会社Vgo(株式会社TTホールディングス)

代表者:代表取締役社長 高山 理

設立:2018年 4月

所在地:京都府京田辺市

事業内容:地域創生・PR/商品開発・戦略/海外支援/音声ガイド

URL:https://vgo.guide/

