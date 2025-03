ガシャポンバンダイオフィシャルショップ@TOKYO STATION　3月19日（水）東京駅一番街・東京キャラクターストリートにオープン！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ(本社:東京都台東区)と株式会社ハピネット・ベンディングサービス(本社:東京都台東区)は株式会社バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の新店舗『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ@TOKYO STATION』を2025年3月19日(水)に東京駅一番街・東京キャラクターストリート(東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 地下1階)内にオープンします。

▲「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ@TOKYO STATION」

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ@TOKYO STATION』は「ガシャポン(R)」を販売する自販機を144面設置し、オリジナルキャラクター商材から人気コンテンツの商材まで、最新商品を幅広いラインナップで販売します。また、店内には「ガシャポン(R)」の最新の取り組みが分かるブランディングコーナーも展開され、ブランド情報発信基地も兼ね備えたショップとなります。

さらに、多言語対応の「ガシャポン(R)」にまつわる動画の放映など、訪日観光客の多いロケーションに合わせ国籍を問わず世界中の方々に「ガシャポン(R)」をお楽しみ頂けるショップを目指します。

■オープン記念 先行販売アイテム

くまのがっこう はさむんです。でらっくす 300円 全5種【フラットガシャポン】たまごっち ミニおりたたみコンテナ 500円 全4種

■オープン記念 オリジナルステッカープレゼントキャンペーン

ショップのオープンを記念して、来場者にオリジナルステッカーをプレゼント!

オリジナルステッカー

<3月発売商品(一例)>

『BEAMS GOLF監修 どうぶつゴルフ』3月第2週より順次発売 500円 全5種『ナルミヤキャラクターズ めじるしアクセサリー』3月第2週より順次発売 300円 全8種『機動戦士ガンダム MSメカニカルバスト08 ウイングガンダムゼロ EW』3月第3週より順次発売 500円 全3種『Gakkenニューブロック ミニチュアコレクション』3月第4週より順次発売 400円 全4種『オシャレ魔女 ラブ and ベリー Capsuleトルソー』3月第4週より順次発売 500円 全4種『モンチッチ めじるしアクセサリー』3月第4週より順次発売 300円 全6種『CONVERSE ALL STAR HI & WEAPON HI MINI FIGURE COLLECTION』3月第4週より順次発売 500円 全7種『サンリオキャラクターズ いちご新聞 豆ガシャノート』3月第5週より順次発売 300円 全15種『カプセルガーディアン』3月第5週より順次発売 500円 全6種『デジモンアドベンチャー ミニチュアビデオテープ』3月第5週より順次発売 300円 全7種

■店舗情報

店舗名称 :ガシャポンバンダイオフィシャルショップ@TOKYO STATION

住所 :東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 地下1階

東京キャラクターストリート内

オープン予定日 : 2025年3月19日(水)

※混雑状況により、入場制限や整理券の配布の可能性がございます。

営業時間 :10:00~20:30

運営 :株式会社ハピネット・ベンディングサービス

休業日 :無休

オフィシャルHP:https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/

■「ガシャどこ?PLUS」で気になるアイテムや取り扱い店舗をチェック!

「ガシャどこ?PLUS」を使えば、商品名や店舗名で販売状況を確認することが可能です。

気になるアイテムを売っているお店や近くのお店の販売状況を簡単検索!ぜひご活用ください。

ガシャどこ?PLUS:https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php

バンダイのカプセルトイ事業「ガシャポン(R)」について

1977 年、バンダイは、当時20円の自販機が主流だったカプセルトイ市場に、異例の100円機で参入しました。

ハンドルを「ガシャ」っと回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることから自社のカプセルトイを「ガシャポン(R)」と名付けました。多彩なキャラクターと時代のトレンドに合わせた豊富なラインアップを商品化し、発売以来、幅広いお客さまのニーズに「答え」続けています。

現在では、電子マネー対応自販機「スマートガシャポン」やインターネットでの商品購入が可能な「ガシャポンオンライン」も展開。これからもバンダイ「ガシャポン(R)」は、カプセルトイ市場をリードしていきます。

